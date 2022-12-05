Ночью в Кривом Роге раздалось несколько мощных взрывов

Ночью 5 декабря в Кривом Роге прогремело "несколько мощных взрывов".

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются", – написал он.

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