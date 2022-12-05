Ночью в Кривом Роге раздалось несколько мощных взрывов
Ночью 5 декабря в Кривом Роге прогремело "несколько мощных взрывов".
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются", – написал он.
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Viktor Lisenko
показать весь комментарий05.12.2022 06:31 Ответить Мне нравится 0
Дмитрий Маначин #193199
показать весь комментарий05.12.2022 09:05 Ответить Мне нравится 0
Alex_Dimitrov
показать весь комментарий05.12.2022 09:19 Ответить Мне нравится 0
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