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Ночью в Кривом Роге раздалось несколько мощных взрывов

вибух

Ночью 5 декабря в Кривом Роге прогремело "несколько мощных взрывов".

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили ракетами по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог"

взрыв (6727) Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1389) обстрел (26942)


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местные предатели, информаторы все не могут успокоится,
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05.12.2022 06:31 Ответить
ОПЗЖа та інша (про)кацапська мерзота, яку плекали та щодо якої толєрастію розводили, віддячує, як може...
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05.12.2022 09:05 Ответить
Ох и ... Ниже же новость написали на Цензоре, ударили по предприятию Криворожсталь, уже и фотки выложены давным давно. Тут разные редакторы чтоль?
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05.12.2022 09:19 Ответить
 
 