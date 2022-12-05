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Новости Война
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Рашисты ударили ракетами по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог"

арселор

Оккупанты нанесли ракетный удар по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

""АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что ночью 5 декабря по территории предприятия нанесен ракетный удар. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент охраны труда и медицинскую службу.

По данным прессслужбы, на месте попадания еще работают спасатели. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"На этом раннем этапе все наши усилия сосредоточены на том, чтобы взять под контроль ситуацию. Мы будем информировать вас, когда будет поступать новая информация. Просьба к сотрудникам не снимать место происшествия и не распространять фотографии", – добавляют в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по Кривому Рогу тремя ракетами, один человек погиб, трое получили ранения

Рашисты ударили ракетами по территории предприятия АрселорМиттал Кривой Рог 01

Кривой Рог (1389) обстрел (26942) ракеты (3556) Арселор (60)


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Топ комментарии
+4
Індія активно торгує з Х**лостаном.
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05.12.2022 09:09
+3
Предприятие занималось металлопрокатом и 90 процентов гнало на экспорт... Еще летом соощалось, что работа практически прекратилсь из-за блокады портов... по факту очередной бессмысленный акт террора.
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05.12.2022 09:07
+3
Президент Индии Моди будет Муди если сглотнёт дерьмо *****
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05.12.2022 09:10
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Предприятие занималось металлопрокатом и 90 процентов гнало на экспорт... Еще летом соощалось, что работа практически прекратилсь из-за блокады портов... по факту очередной бессмысленный акт террора.
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05.12.2022 09:07 Ответить
Лакшмі Міталу має сподобатись як "братушкі" допомагають вести бізнес.
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05.12.2022 09:43 Ответить
Не помню, чтоб он отличался особой принципиальностью, да и за всё это время именно от него никаких заявлений
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05.12.2022 12:37 Ответить
Ну, раніше по КМК наче і не били.
Хоча в нього тих комбінатів по всьому світу...
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05.12.2022 14:42 Ответить
Індія активно торгує з Х**лостаном.
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05.12.2022 09:09 Ответить
Президент Индии Моди будет Муди если сглотнёт дерьмо *****
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05.12.2022 09:10 Ответить
Це було вітання пуйла своім франко-індуським друзям (мікрону та моді).
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05.12.2022 09:13 Ответить
До чого тут Індія, блд? Скільки ж тут йолопів тусується...
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05.12.2022 09:24 Ответить
А власником "АрселорМіттал Кривий Ріг" хто є?
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05.12.2022 09:28 Ответить
І що? Це- резидент України, податки - в бюджет України, працюють українці. Вся автоіндустрія Веоикрї Бритвнії належить індусам і що?
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05.12.2022 09:32 Ответить
немає різниці кому належить, якби там нормально ставилися до працівників та до екології міста, запрошую подивитися
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05.12.2022 18:03 Ответить
Пляшивий пішов у рознос, якщо наважився бомбити підприємства останніх союзників? Чи Індія дозволила?
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05.12.2022 09:27 Ответить
Даже при том что предприятие в собственности у индуса, это всё равно украинское, а не индийское предприятие, это же очевидно.
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05.12.2022 12:38 Ответить
муди, твой выход...
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05.12.2022 09:33 Ответить
Как там индусам понравилось ?
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05.12.2022 09:41 Ответить
это украинское предприятие, которое платит налоги в бюджет Украины, на котором работают украинцы
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05.12.2022 17:16 Ответить
ОНИ ХОТЯТ ЕЩЕ ВСЕ НАШИ ЗАВОДЫ УНИЧТОЖИТЬ, ЧТОБЫ УКРАИНА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЭКОНОМИКИ.

КОГДА У УКРАИНЫ ПОЯВЯТСЯ РАКЕТЫ - УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И ГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ! ВОССТАНОВИТЬ ИХ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ, ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАПАДНОЕ.
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05.12.2022 09:46 Ответить
Так а что им ещё остаётся, никаких других успехов нет, так хоть как-то подгадить, хоть по чему-то ударить. Вот и всё
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05.12.2022 12:39 Ответить
а, це ж вони "декомунізацію проводять". вони вважають, що то вони нам побудували ті заводи в період ссср. тіпа кацапи до нас приїжджали з росії і своїми кацапськими руками нам заводи строїли, а не українці своїми руками!

дя *****, якби ми тоді були в складі капіталістичної європи, а не в складі комуністичного ссср - ми б ще кращі заводи побудували, і ще кращі будинки!

подивіться на європейські будинки і на радянські!

а щоб порівняти радянські заводи і європейські - варто згадати, що, коли в 91 році відкрились кордони, то радянські заводи не витримали конкуренції з європейськими і розвалились.

Так що, якби ми були тоді під Європою, а не під кацапньою, ми ще б кращі заводи побудували! Кацапи думають, що якби ми не були в радянському союзі, то ми б 70 років просто ручки склали б і сиділи б нічого не робили б.

Так що кацапи нам ще репарації мають виплатить! За те, що вони нас держали 70 років в своєму радянськоум союзі, і через це ми побудували недостатньо хороші заводи, не такі хороші, як європейські!

і чому вони кажуть "якщо совєтскій союз вам побудував, то ми маємо право знищить"? вони ж не совєтскій союз! совєтскій союз це було 15 республік! Українська республіка будувала в себе, російська республіка будувала в себе, Білоруська республіка будувала в себе.
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05.12.2022 10:02 Ответить
Головне, щоб люди не сильно постраждали. Я так розумію, лише постраждалі? Загиблих немає? А взагалі, робітники мали би буди в укритті, напевно, керівництво заводу не доппрацювало, хай тепер платить компенсацію людям
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05.12.2022 11:30 Ответить
предприятие уже как несколько месяцев на консервации, из работников только охрана, да и ту не в полном составе выводят, экономят даже на минималке...
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05.12.2022 17:10 Ответить
Я может ошибаюсь, но разве можно сразу после прилёта давать такую информацию? Чото как-то затупили в Арселоре
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05.12.2022 12:35 Ответить
сподіваюся без жертв, вперше бачу цю інфу, знаючи Арселор там могло не бути навіть бомбосховища, хочу помилятися
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05.12.2022 18:02 Ответить
 
 