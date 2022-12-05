Рашисты ударили ракетами по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог"

Оккупанты нанесли ракетный удар по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

""АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что ночью 5 декабря по территории предприятия нанесен ракетный удар. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент охраны труда и медицинскую службу.

По данным прессслужбы, на месте попадания еще работают спасатели. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"На этом раннем этапе все наши усилия сосредоточены на том, чтобы взять под контроль ситуацию. Мы будем информировать вас, когда будет поступать новая информация. Просьба к сотрудникам не снимать место происшествия и не распространять фотографии", – добавляют в компании.

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