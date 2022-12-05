Рашисты ударили ракетами по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог"
Оккупанты нанесли ракетный удар по территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
""АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что ночью 5 декабря по территории предприятия нанесен ракетный удар. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент охраны труда и медицинскую службу.
По данным прессслужбы, на месте попадания еще работают спасатели. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
"На этом раннем этапе все наши усилия сосредоточены на том, чтобы взять под контроль ситуацию. Мы будем информировать вас, когда будет поступать новая информация. Просьба к сотрудникам не снимать место происшествия и не распространять фотографии", – добавляют в компании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча в нього тих комбінатів по всьому світу...
КОГДА У УКРАИНЫ ПОЯВЯТСЯ РАКЕТЫ - УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И ГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ! ВОССТАНОВИТЬ ИХ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ, ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАПАДНОЕ.
дя *****, якби ми тоді були в складі капіталістичної європи, а не в складі комуністичного ссср - ми б ще кращі заводи побудували, і ще кращі будинки!
подивіться на європейські будинки і на радянські!
а щоб порівняти радянські заводи і європейські - варто згадати, що, коли в 91 році відкрились кордони, то радянські заводи не витримали конкуренції з європейськими і розвалились.
Так що, якби ми були тоді під Європою, а не під кацапньою, ми ще б кращі заводи побудували! Кацапи думають, що якби ми не були в радянському союзі, то ми б 70 років просто ручки склали б і сиділи б нічого не робили б.
Так що кацапи нам ще репарації мають виплатить! За те, що вони нас держали 70 років в своєму радянськоум союзі, і через це ми побудували недостатньо хороші заводи, не такі хороші, як європейські!
і чому вони кажуть "якщо совєтскій союз вам побудував, то ми маємо право знищить"? вони ж не совєтскій союз! совєтскій союз це було 15 республік! Українська республіка будувала в себе, російська республіка будувала в себе, Білоруська республіка будувала в себе.