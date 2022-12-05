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Новини Війна
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Рашисти вдарили ракетами по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг"

арселор

Окупанти завдали ракетного удару по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу.

За даними пресслужби, на місці влучання ще працюють рятувальники. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

"На цьому ранньому етапі всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб взяти ситуацію під контроль. Ми будемо інформувати вас, коли буде надходити нова інформація. Прохання до співробітників не знімати місце події і не розповсюджувати фотографії", - додають у компанії.

Також читайте: Росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома ракетами, одна людина загинула, троє зазнали поранень

Рашисти вдарили ракетами по території підприємства АрселорМіттал Кривий Ріг 01

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28414) ракети (4022) Арселор (186)


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Топ коментарі
+4
Індія активно торгує з Х**лостаном.
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05.12.2022 09:09
+3
Предприятие занималось металлопрокатом и 90 процентов гнало на экспорт... Еще летом соощалось, что работа практически прекратилсь из-за блокады портов... по факту очередной бессмысленный акт террора.
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05.12.2022 09:07
+3
Президент Индии Моди будет Муди если сглотнёт дерьмо *****
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05.12.2022 09:10
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Предприятие занималось металлопрокатом и 90 процентов гнало на экспорт... Еще летом соощалось, что работа практически прекратилсь из-за блокады портов... по факту очередной бессмысленный акт террора.
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05.12.2022 09:07 Відповісти
Лакшмі Міталу має сподобатись як "братушкі" допомагають вести бізнес.
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05.12.2022 09:43 Відповісти
Не помню, чтоб он отличался особой принципиальностью, да и за всё это время именно от него никаких заявлений
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05.12.2022 12:37 Відповісти
Ну, раніше по КМК наче і не били.
Хоча в нього тих комбінатів по всьому світу...
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05.12.2022 14:42 Відповісти
Індія активно торгує з Х**лостаном.
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05.12.2022 09:09 Відповісти
Президент Индии Моди будет Муди если сглотнёт дерьмо *****
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05.12.2022 09:10 Відповісти
Це було вітання пуйла своім франко-індуським друзям (мікрону та моді).
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05.12.2022 09:13 Відповісти
До чого тут Індія, блд? Скільки ж тут йолопів тусується...
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05.12.2022 09:24 Відповісти
А власником "АрселорМіттал Кривий Ріг" хто є?
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05.12.2022 09:28 Відповісти
І що? Це- резидент України, податки - в бюджет України, працюють українці. Вся автоіндустрія Веоикрї Бритвнії належить індусам і що?
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05.12.2022 09:32 Відповісти
немає різниці кому належить, якби там нормально ставилися до працівників та до екології міста, запрошую подивитися
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05.12.2022 18:03 Відповісти
Пляшивий пішов у рознос, якщо наважився бомбити підприємства останніх союзників? Чи Індія дозволила?
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05.12.2022 09:27 Відповісти
Даже при том что предприятие в собственности у индуса, это всё равно украинское, а не индийское предприятие, это же очевидно.
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05.12.2022 12:38 Відповісти
муди, твой выход...
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05.12.2022 09:33 Відповісти
Как там индусам понравилось ?
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05.12.2022 09:41 Відповісти
это украинское предприятие, которое платит налоги в бюджет Украины, на котором работают украинцы
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05.12.2022 17:16 Відповісти
ОНИ ХОТЯТ ЕЩЕ ВСЕ НАШИ ЗАВОДЫ УНИЧТОЖИТЬ, ЧТОБЫ УКРАИНА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЭКОНОМИКИ.

КОГДА У УКРАИНЫ ПОЯВЯТСЯ РАКЕТЫ - УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И ГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ! ВОССТАНОВИТЬ ИХ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ, ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАПАДНОЕ.
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05.12.2022 09:46 Відповісти
Так а что им ещё остаётся, никаких других успехов нет, так хоть как-то подгадить, хоть по чему-то ударить. Вот и всё
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05.12.2022 12:39 Відповісти
а, це ж вони "декомунізацію проводять". вони вважають, що то вони нам побудували ті заводи в період ссср. тіпа кацапи до нас приїжджали з росії і своїми кацапськими руками нам заводи строїли, а не українці своїми руками!

дя *****, якби ми тоді були в складі капіталістичної європи, а не в складі комуністичного ссср - ми б ще кращі заводи побудували, і ще кращі будинки!

подивіться на європейські будинки і на радянські!

а щоб порівняти радянські заводи і європейські - варто згадати, що, коли в 91 році відкрились кордони, то радянські заводи не витримали конкуренції з європейськими і розвалились.

Так що, якби ми були тоді під Європою, а не під кацапньою, ми ще б кращі заводи побудували! Кацапи думають, що якби ми не були в радянському союзі, то ми б 70 років просто ручки склали б і сиділи б нічого не робили б.

Так що кацапи нам ще репарації мають виплатить! За те, що вони нас держали 70 років в своєму радянськоум союзі, і через це ми побудували недостатньо хороші заводи, не такі хороші, як європейські!

і чому вони кажуть "якщо совєтскій союз вам побудував, то ми маємо право знищить"? вони ж не совєтскій союз! совєтскій союз це було 15 республік! Українська республіка будувала в себе, російська республіка будувала в себе, Білоруська республіка будувала в себе.
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05.12.2022 10:02 Відповісти
Головне, щоб люди не сильно постраждали. Я так розумію, лише постраждалі? Загиблих немає? А взагалі, робітники мали би буди в укритті, напевно, керівництво заводу не доппрацювало, хай тепер платить компенсацію людям
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05.12.2022 11:30 Відповісти
предприятие уже как несколько месяцев на консервации, из работников только охрана, да и ту не в полном составе выводят, экономят даже на минималке...
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05.12.2022 17:10 Відповісти
Я может ошибаюсь, но разве можно сразу после прилёта давать такую информацию? Чото как-то затупили в Арселоре
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05.12.2022 12:35 Відповісти
сподіваюся без жертв, вперше бачу цю інфу, знаючи Арселор там могло не бути навіть бомбосховища, хочу помилятися
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05.12.2022 18:02 Відповісти
 
 