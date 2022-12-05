Рашисти вдарили ракетами по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Окупанти завдали ракетного удару по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу.

За даними пресслужби, на місці влучання ще працюють рятувальники. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

"На цьому ранньому етапі всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб взяти ситуацію під контроль. Ми будемо інформувати вас, коли буде надходити нова інформація. Прохання до співробітників не знімати місце події і не розповсюджувати фотографії", - додають у компанії.

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