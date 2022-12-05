Рашисти вдарили ракетами по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Окупанти завдали ракетного удару по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.
"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу.
За даними пресслужби, на місці влучання ще працюють рятувальники. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
"На цьому ранньому етапі всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб взяти ситуацію під контроль. Ми будемо інформувати вас, коли буде надходити нова інформація. Прохання до співробітників не знімати місце події і не розповсюджувати фотографії", - додають у компанії.
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Хоча в нього тих комбінатів по всьому світу...
КОГДА У УКРАИНЫ ПОЯВЯТСЯ РАКЕТЫ - УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И ГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ! ВОССТАНОВИТЬ ИХ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ, ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАПАДНОЕ.
дя *****, якби ми тоді були в складі капіталістичної європи, а не в складі комуністичного ссср - ми б ще кращі заводи побудували, і ще кращі будинки!
подивіться на європейські будинки і на радянські!
а щоб порівняти радянські заводи і європейські - варто згадати, що, коли в 91 році відкрились кордони, то радянські заводи не витримали конкуренції з європейськими і розвалились.
Так що, якби ми були тоді під Європою, а не під кацапньою, ми ще б кращі заводи побудували! Кацапи думають, що якби ми не були в радянському союзі, то ми б 70 років просто ручки склали б і сиділи б нічого не робили б.
Так що кацапи нам ще репарації мають виплатить! За те, що вони нас держали 70 років в своєму радянськоум союзі, і через це ми побудували недостатньо хороші заводи, не такі хороші, як європейські!
і чому вони кажуть "якщо совєтскій союз вам побудував, то ми маємо право знищить"? вони ж не совєтскій союз! совєтскій союз це було 15 республік! Українська республіка будувала в себе, російська республіка будувала в себе, Білоруська республіка будувала в себе.