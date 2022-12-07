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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Не варто будувати прогнози війни за погодою, - Маляр

маляр

Погода вносить свої корективи, проте не варто будувати прогнози війни за погодою.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

"Справді, погода вносить свої корективи, безперечно. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати технікою, наскільки можна застосовувати певну техніку", - сказала Маляр 

Водночас вона наголосила, що "не варто будувати прогнози війни за погодою".

"Це буде не коректно", - додала заступник міністра.

Також вона наголосила, що українська армія безпрецедентно швидко навчилася використовувати нові види озброєння.

"Зараз ми перейшли в ту фазу, коли до великого вторгнення нас вчили, як воювати, а зараз нам є чого навчати інші армії світу", - сказала Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ можуть увійти в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні, - заступник міністра оборони Гаврилов

Автор: 

погода (789) прогноз (1381) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+9
Курка дурна! Про те, "коли воювать", "як воювать", "чим воювать", та "де воювать", може судить той що в окопі, водою залитому, посидів і сухарі мерзлі погриз
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07.12.2022 01:54
+7
Наші ЗСУ - найкращі у світі! Вони це вже довели, тому що воюють з самою підступною, самою довгою, та самою агресивною ордою у світі. Воюють наодинці, без допомоги інших армій та союзників.
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07.12.2022 01:05
+7
Тітка з гівняного ток-шоу це точно знає. 😁
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07.12.2022 01:36
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07.12.2022 00:58 Відповісти
Наші ЗСУ - найкращі у світі! Вони це вже довели, тому що воюють з самою підступною, самою довгою, та самою агресивною ордою у світі. Воюють наодинці, без допомоги інших армій та союзників.
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07.12.2022 01:05 Відповісти
Тітка з гівняного ток-шоу це точно знає. 😁
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07.12.2022 01:36 Відповісти
Військовий експєрд знає, що говорить.
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07.12.2022 01:39 Відповісти
Курка дурна! Про те, "коли воювать", "як воювать", "чим воювать", та "де воювать", може судить той що в окопі, водою залитому, посидів і сухарі мерзлі погриз
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07.12.2022 01:54 Відповісти
"довга орда": исперд - діагньостика.
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07.12.2022 02:39 Відповісти
Красивое... В моем рейтинге на 2-м месте после Сюмар
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07.12.2022 02:50 Відповісти
Що вона там робе?
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07.12.2022 03:55 Відповісти
О "зелена" алкашка нарисовалась ))
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07.12.2022 06:29 Відповісти
Ця зелена шмара має сидіти в тюрмі за саботаж разом зі своїм дружбаном-міністром, за "підготовку" до зими, за зимову форму для наших воїнів, на яку збирають люди, вже в Польщі збирають, бо ці покидьки на посадах вміють лише красти і вішати локшину на вуха. Вона тупо краде щомісячно наші гроші з наших кішень і нічого не робить!!!
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07.12.2022 07:51 Відповісти
Незалежно від погоди Лівобережжя залишиться в руках Московії згідно Оманських перемовин?
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07.12.2022 07:53 Відповісти
 
 