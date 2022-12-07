Не варто будувати прогнози війни за погодою, - Маляр

Погода вносить свої корективи, проте не варто будувати прогнози війни за погодою.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

"Справді, погода вносить свої корективи, безперечно. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати технікою, наскільки можна застосовувати певну техніку", - сказала Маляр

Водночас вона наголосила, що "не варто будувати прогнози війни за погодою".

"Це буде не коректно", - додала заступник міністра.

Також вона наголосила, що українська армія безпрецедентно швидко навчилася використовувати нові види озброєння.

"Зараз ми перейшли в ту фазу, коли до великого вторгнення нас вчили, як воювати, а зараз нам є чого навчати інші армії світу", - сказала Маляр.

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