Не варто будувати прогнози війни за погодою, - Маляр
Погода вносить свої корективи, проте не варто будувати прогнози війни за погодою.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону у вівторок увечері.
"Справді, погода вносить свої корективи, безперечно. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати технікою, наскільки можна застосовувати певну техніку", - сказала Маляр
Водночас вона наголосила, що "не варто будувати прогнози війни за погодою".
"Це буде не коректно", - додала заступник міністра.
Також вона наголосила, що українська армія безпрецедентно швидко навчилася використовувати нові види озброєння.
"Зараз ми перейшли в ту фазу, коли до великого вторгнення нас вчили, як воювати, а зараз нам є чого навчати інші армії світу", - сказала Маляр.
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