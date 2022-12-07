В Одесі відновлено водопостачання

Станом на вечір 6 грудня в Одесі було повністю відновлено водопостачання. Також у 88% жителів мало з’явитись опалення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram одеської міськради.

"Водопостачання та водовідведення відновлено по всьому місту. Вдень у тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автівки", - зазначили у мерії.

Водночас 11 районних та квартальних котелень і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. Це приблизно 88% абонентів, тобто з теплом вже понад 600 тисяч людей.

"ДТЕК та Укренерго працюють над відновленням потужностей для подачі електроенергії в усі райони. На допомогу їм направлена комунальна техніка", - додали у міськраді.

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