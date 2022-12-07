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Кремль має намір провести другу хвилю мобілізації в РФ, - ISW

мобілізація

Американські аналітики вважають, що влада РФ, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту нагадали, що адміністрація російського президента прямо заперечила чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче невдоволення в російському суспільстві.

Водночас ISW вважає, що Кремль, схоже, відходить від обмежених повідомлень про війну, які він використовував для зменшення занепокоєння серед широкої російської громадськості щодо війни. Так, в інституті зауважили, що Бєлгородська та Курська області оголосили про формування загонів територіальної оборони, наражаючи багатьох цивільних осіб на небезпеку війни під абсурдним приводом загрози українського наземного вторгнення в прикордонні регіони Росії. А московські чиновники навіть розклеїли оголошення про спеціальну військову операцію по всьому місту, що раніше можна було спостерігати лише у віддалених містах та селищах влітку 2022 року на тлі кампаній з набору добровольців.

В ISW припускають, що здійснених інформаційних заходів, ймовірно, недостатньо, щоб переконати широкі верстви російського населення в необхідності додаткової мобілізації, з огляду на низьку реакцію на рекламні кампанії з набору добровольців влітку.

Аналітики переконані, що Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації, про яку говорять неофіційні джерела, але яка не обговорюється російськими офіційними особами.

Також читайте: РФ готує нову хвилю мобілізації в окупованому Криму, - Генштаб

"Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі. Міністерство оборони Росії може одночасно готувати лише приблизно 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і з великими складнощами намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період", – йдеться у повідомленні інституту.

В ISW вважають, що оголошення Кремля про фіктивне закінчення мобілізації 28 жовтня свідчить про визнання міністерством оборони Росії, що йому не вистачає можливостей для одночасного проведення мобілізації резерву та призову на строкову військову службу.

"Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і матеріальні ресурси у свій персонал, а ці вимоги погано узгоджуються з відсутністю довгострокового стратегічного планування", – додали в інституті.

Читайте також: Мобілізація 300 тис. військових у РФ збільшила нам загрозу, - Сирський

Автор: 

росія (65007) мобілізація (3040) ISW (653)


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Топ коментарі
+30
Припоминаю какой-то советский фильм(название забыл) о периоде перед революцией. И там запомнилась интересная сценка.
Первая Мировая. Колонна солдат в шинелях и с винтовками с песней идет по улице на вокзал, чтобы грузиться в вагоны. Люди кричат "Ура", бросают им цветы, выкрикивают патриотические лозунги и желают победы.
А сбоку стоит старенький дедушка с двумя Георгиями на груди, скептически смотрит на весь этот балаган и сам себе говорит сквозь зубы - "Говядина пошла на убой".
Прошло больше, чем 100 лет, а в россии ничего не изменилось.
Правящие упыри безжалостно гонят солдатскую говядину на убой, а говядина покорно идет умирать. Почему? А потому, что они не были, не есть и никогда уже не станут людьми. Покорное мясо. Говядина.
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07.12.2022 07:01
+16
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07.12.2022 07:45
+15
Подивіться на ютубі випуски Антизомби або Гражданскую оборону (не кацапсьску групу). Там багато показують для порівняння, як живуть кацапи в рассєйской глубінкє. Доріг нема, будинки розвалюються, дахи течуть, каналізації нема, газу нема. Наприклад, у красноярськуму регіоні видобувають газ, а у споживачів у красноярську його немає, тому що він іде на експорт. Кацапська пропаганда запускала страшилки, що ненависна їм гейропа замерзне зимою без їх газу, а у самих у квартирах по +5, +10, діти у верхньому одязі сплять, бо опалення нема. Пенсіонери у приватних будинках жаліються, що нема за що дров чи угля на зиму купити. При цьому один залп крилатими ракетами по нашій інфраструктурі коштує сотні мільйонів доларів. Один ! Це ж наскільки можна було пенсії підняти, будинки відремонтувати, газ та опалення провести, дитячих садків та доріг побудувати. І при цьому їх опитують, а вони : "да, мы полнастью паддерживаєм путєна, он все правильна делает там против хахлов !". Само ледь виживає, але ж йому головне-не самому краще жити, а щоб хтось не жив краще його. Бидляцьке зомбостадо.
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07.12.2022 07:53
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Пусть сразу формируют новых мобиков на мясокомбинатах и загонах для скота.
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07.12.2022 06:54 Відповісти
Припоминаю какой-то советский фильм(название забыл) о периоде перед революцией. И там запомнилась интересная сценка.
Первая Мировая. Колонна солдат в шинелях и с винтовками с песней идет по улице на вокзал, чтобы грузиться в вагоны. Люди кричат "Ура", бросают им цветы, выкрикивают патриотические лозунги и желают победы.
А сбоку стоит старенький дедушка с двумя Георгиями на груди, скептически смотрит на весь этот балаган и сам себе говорит сквозь зубы - "Говядина пошла на убой".
Прошло больше, чем 100 лет, а в россии ничего не изменилось.
Правящие упыри безжалостно гонят солдатскую говядину на убой, а говядина покорно идет умирать. Почему? А потому, что они не были, не есть и никогда уже не станут людьми. Покорное мясо. Говядина.
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07.12.2022 07:01 Відповісти
У всьому світі чоловік живе, щоб посадить дерево, побудувать дім і виростить сина Росіянин живе, щоб "умереть за Родину"!
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07.12.2022 07:38 Відповісти
чого можна хотіти від недо-нації рабів і алкоголіків якими завжди керували або іноземці (петька1 - голандець, катька2 - німка), або дегенерати на кшталт ватьки3, ваньки4 й*бнутого, нейросифілітіка вофки ч леніна, дибіла йоськи сталіна ???
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07.12.2022 07:45 Відповісти
Армію треба утримувать...на це треба колосальні ресурси.На виробництво зброї теж...Війна несе зубожіння народу,правда,свинособаки до цього звикли.
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07.12.2022 07:07 Відповісти
- Папа, говорят, что на водку подняли цены?
- Да, сынок, к сожалению это правда, подняли.
- И теперь ты, папа, будешь меньше водки пить?
- Нет, сынок, теперь ты будешь меньше кушать.
___________________________________________________________________________________
Що папа-алкоголік, що держава росія, суть одна, тільки масштаби різні. Якщо на водку/війну треба багато грошей, то не водку чи війну припиняють, а синові/людям доведеться менше їсти.
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07.12.2022 07:16 Відповісти
Так.Але ввп раші нічтожно мале по відношенню до світового...Поживем - побачим,чим це закінчиться для мордору.
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07.12.2022 07:21 Відповісти
А мені навіть і здогадуватися не треба, чим це закінчиться.
Не дарма кажуть - "Де два, там і три".
Імперія проіснувала 200 років і розпалася
Союз проіснував 73 роки і розпався.
А сьогоднішня Пердерація зовсім не є Імперією і навіть не Союзом.
Вона розпадеться раніше за них.
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07.12.2022 07:29 Відповісти
сьогоднішня рф - це недоімперія і тюрма народів, комуно-совок (срср) що недорозвалився !!!
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07.12.2022 07:46 Відповісти
А там,де ми мешкаємо,була величєзна Римська імперія і де вона зараз?
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07.12.2022 12:00 Відповісти
Мій син на нулі,на відміну від вас...і ви дуже переживаєте?..........
Відповім : ми переможем,я не маю ні єдиного сумніву.А ви переживайте далі.......
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07.12.2022 08:40 Відповісти
Ви хам кацапський.
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07.12.2022 09:23 Відповісти
Подивіться на ютубі випуски Антизомби або Гражданскую оборону (не кацапсьску групу). Там багато показують для порівняння, як живуть кацапи в рассєйской глубінкє. Доріг нема, будинки розвалюються, дахи течуть, каналізації нема, газу нема. Наприклад, у красноярськуму регіоні видобувають газ, а у споживачів у красноярську його немає, тому що він іде на експорт. Кацапська пропаганда запускала страшилки, що ненависна їм гейропа замерзне зимою без їх газу, а у самих у квартирах по +5, +10, діти у верхньому одязі сплять, бо опалення нема. Пенсіонери у приватних будинках жаліються, що нема за що дров чи угля на зиму купити. При цьому один залп крилатими ракетами по нашій інфраструктурі коштує сотні мільйонів доларів. Один ! Це ж наскільки можна було пенсії підняти, будинки відремонтувати, газ та опалення провести, дитячих садків та доріг побудувати. І при цьому їх опитують, а вони : "да, мы полнастью паддерживаєм путєна, он все правильна делает там против хахлов !". Само ледь виживає, але ж йому головне-не самому краще жити, а щоб хтось не жив краще його. Бидляцьке зомбостадо.
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07.12.2022 07:53 Відповісти
Пропаганда робить свою справу...
І навіть ті рашисти,що іздять по европам,вважають свою недоімперію неперевершеною....критикують европейців та американців...
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07.12.2022 08:21 Відповісти
- Здравствуйте наш дорогой президент Владимир Владимирович. Я пенсионерка Зинаида Ивановна из поселка Верхнежопинского Мухосранской области. Вопрос мой такой - за 45 лет стажа на заводе я получаю пенсию 13 тысяч. Из них на коммуналку сразу же уходит 7 тысяч, на еду еще 4 тысячи. 2 тысячи на такую-сякую одежонку и предметы первой необходимости и почти ничего не остается на все прочее. Экономим на всем, что только можно. Очень нам трудно, живем буквально на грани выживания. Отсюда и мой к вам вопрос - сколько еще эта наглая Америка и НАТО будут безнаказанно беспредельничать в мире?
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07.12.2022 08:34 Відповісти
так, друга хвиля переверне нахєр ту шаланду, яка засере прибережну воду вонючою ворванню та плаваючими на поверхні жмутами пенькі, балалайками, матрьошками і харошімі рускіми, волаючими про спасєніє. А ми повинні стояти на березі з жердинами, та відштовхувати все це гівно подалі від нашої землі.
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07.12.2022 07:16 Відповісти
👍👍
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07.12.2022 13:39 Відповісти
А перша де? Під землею?
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07.12.2022 07:19 Відповісти
"Ліш би нєбило вайни!.." (с)
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07.12.2022 07:33 Відповісти
Как вы всем надоели, ублюдки!
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07.12.2022 07:35 Відповісти
А може вже досить? Собачки та свині України і так добре відгодовані, а ветеринари не радять переїдати ...
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07.12.2022 07:44 Відповісти
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07.12.2022 07:45 Відповісти
Кто б сомневался война до последнего руского Я считаю ,что ***** двойной агент , так целенаправленно уничтожать московию ,ещё ни у кого не получилось
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07.12.2022 08:25 Відповісти
Пенза, школа №1. Так выглядит торжественное открытие памятной доски погибшему на войне

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07.12.2022 09:11 Відповісти
Детей бы своих пожалели б -- выглядят как в 1960-х...
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07.12.2022 10:32 Відповісти
Выражения лиц у девочек грустные.Им бы сейчас на горячем члене скакать,а вместо этого напялили уродскую форму и теряют время.
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07.12.2022 12:03 Відповісти
У них Совок на генетическом уровне ,
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07.12.2022 09:32 Відповісти
В Росії почали друкувати талони на продукти.
Правільной дарогай ідьотє, таваріщі!
https://twitter.com/i/status/1599517238788116480 https://twitter.com/i/status/1599517238788116480

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07.12.2022 09:39 Відповісти
Що вже 300 тис іхтамнєту зажмурилися?
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07.12.2022 09:53 Відповісти
В Январе тотальная мобилизация, ватники с мосинками будут переть...
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07.12.2022 09:54 Відповісти
В ФБ видел сегодня фотку: танк ИС-3 с надписью "На Львов" стоит на ж/д платформе на какой-то моск.станции... Не удивлюсь увидеть скоро горящие на полях Украины руснявые Т-34.
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07.12.2022 10:31 Відповісти
А на московии реально никого не интересует -- куда делись армия вторжения + первая волна мобиков?
Вопрос риторический. Знаю -- им пох.
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07.12.2022 10:28 Відповісти
А я то думаю, чого це вчора Резнік розпинався, що у нас додаткової мобілізації не буде))
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07.12.2022 10:31 Відповісти
Це ж скільки вже, реально, тисяч свинособак перетворили на супові набори ЗСУ?
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07.12.2022 11:58 Відповісти
Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции по итогам 2021 года.
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07.12.2022 12:04 Відповісти
Просьба дайте Винсента Вегу, которьій не может найти 1 волну мбилизованньіх.
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07.12.2022 16:08 Відповісти
 
 