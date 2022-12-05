Мобілізація 300 тис. військових у РФ збільшила нам загрозу, - Сирський

"Часткова" мобілізація в Росії збільшила загрозу для України та захисників нашої держави. Агресор призвав близько 310 тисяч осіб, завдяки чому зміг відновити боєздатність своєї армії, яка вже була фактично виснажена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

"Така кількість (310 тисяч мобілізованих. - Ред.) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, якого так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена", - пояснив він.

Сирський також відзначив підготовку сформованих в рамках мобілізації підрозділів. За словами командувача Сухопутними військами, вона краща, ніж у солдатів, які були відправлені на війну проти України в перші дні повномасштабного вторгнення.

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