Мобілізація 300 тис. військових у РФ збільшила нам загрозу, - Сирський
"Часткова" мобілізація в Росії збільшила загрозу для України та захисників нашої держави. Агресор призвав близько 310 тисяч осіб, завдяки чому зміг відновити боєздатність своєї армії, яка вже була фактично виснажена.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.
"Така кількість (310 тисяч мобілізованих. - Ред.) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, якого так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена", - пояснив він.
Сирський також відзначив підготовку сформованих в рамках мобілізації підрозділів. За словами командувача Сухопутними військами, вона краща, ніж у солдатів, які були відправлені на війну проти України в перші дні повномасштабного вторгнення.
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Многих уже второй месяц готовят
Можно хоть Рембо готовить но против этого бесполезно
"вже бидлячого- ти хто такий (щоб мать право розмірковувать) ,як ти смієш..., давай розкажи... і т. д" --- тут не було ніякої спроби когось образити,а задавалося питання в прямому сенсі: хто такий цей коментатор котрий висрав "Та ти шо?", яка його компетенція,які його знання по даній темі,яка в нього освіта,які в нього контраргументи, з яких джерел він бере інформацію на яку опирається і так далі, і на якій підставі він піддає під сумнів слова людини яка є суперкомпетентною у війні яка зараз відбувається, і який володіє інформацією якою не володіють 95% наших громадян?
"мабуть цей пан не бачить різниці між цивілізованим суспільством і мокшанським" --- з нормальними,адекватними людьми я спілкуюся завжди по нормальному,а з тупими ідіотами,котрі висирають щось типу "Та ти шо?" і не можуть ніяк ці свої слова аргументувати,а просто потім тебе посилають у відповідь,тому що по суті пояснити нічого пояснити не можуть я розмовляю так як буду вважати за потрібне, і то що я написав взагалі ще по божому,буває і гірше
От тут я не зрозумів: як за 2 місяці можна підготувати мобілізованих краще, ніж в регулярній армії за 2 роки?!
мобіки знають
вже одного цього достатньо щоб вони були готові краще
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
ТРЕБА ВИСНАЖИТИ РОСІЙСЬКИЙ ВПК.
Чому зараз літаки Росії не залітають в глиб України ? Тільки поблизу окупованих територій бо їх збивають і це добре бо літак може наробити ще більше біди ніж одна ракета.
Поступово в Україні посилюють ПВО.
А те що кажуть загроза від мобілізованих а що від початку війни не було загрози? На війні завжди є загрози тільки військові повинні знаходити методи боротьби з цими загрозами.
Да, Ладно?!
Пару раз промаршировать на плацу, побухать и выстрелить: 3 патрона одиночным и 6 очередью из ржавого автомата образца 1974 года (типичная совковая подготовка, помимо покраски травы, заборов и копаний канав, и огородов начальства), скажите мне, что сейчас лучше в паРашке "подготавливают", чем в совке - все равно не поверю, ибо знаю эту дебильную (2скрепную") систему, она к лучшему измениться не может!