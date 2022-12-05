УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Війна Мобілізація в РФ
12 317 43

Мобілізація 300 тис. військових у РФ збільшила нам загрозу, - Сирський

рф,окупанти

"Часткова" мобілізація в Росії збільшила загрозу для України та захисників нашої держави. Агресор призвав близько 310 тисяч осіб, завдяки чому зміг відновити боєздатність своєї армії, яка вже була фактично виснажена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

"Така кількість (310 тисяч мобілізованих. - Ред.) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, якого так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена", - пояснив він.

Сирський також відзначив підготовку сформованих в рамках мобілізації підрозділів. За словами командувача Сухопутними військами, вона краща, ніж у солдатів, які були відправлені на війну проти України в перші дні повномасштабного вторгнення.

Також читайте: Після призначення Суровікіна тактика окупантів змінилася, збільшилась кількість ракетних ударів, - Сирський

Автор: 

армія рф (17329) росія (65114) мобілізація (3053) Сирський Олександр (605)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Дивно.Нещодавно казали,що "чмобіки" взагалі не варті уваги.А зараз вони вже кращі,чим елітні підрозділи,які заходили у лютому.Так як воно насправді?
показати весь коментар
05.12.2022 13:57
+14
Сирський не дивиться марафон імені зеленского, та не читає "позитивних блогерів" з ботоферми подоляка. там все в шоколаді. Всі втікають, здаються в полон при одному погляді в нашу сторону всі п'яні, автомати тримати не вміють, і мріють чим скоріш здохунти на полі бою.
показати весь коментар
05.12.2022 13:58
+9
Не шо,а хто: генерал-полковник Сирський Олександр Станіславович, герой України, під його командуванням була успішно здійснена деокупація харьківської області від кацапів. Ти хто такий,щоб піддаівати під сумнів слова людини яка не просто являється спеціалістом в своїй справі,а є дуже талановитим воєначальником? Давай,розкажи про свої здобутки,знання і фаховість у військовій сфері,тоді можна буде твої коментарі брати до уваги.
показати весь коментар
05.12.2022 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно.Нещодавно казали,що "чмобіки" взагалі не варті уваги.А зараз вони вже кращі,чим елітні підрозділи,які заходили у лютому.Так як воно насправді?
показати весь коментар
05.12.2022 13:57 Відповісти
Оказалось не все сразу на "мясо"
Многих уже второй месяц готовят
показати весь коментар
05.12.2022 14:02 Відповісти
М-дя, готовят. Но правильно приготовленный чмобик, может быть только на химере или на трех топорах.
показати весь коментар
05.12.2022 14:07 Відповісти
Это точно

Можно хоть Рембо готовить но против этого бесполезно
показати весь коментар
05.12.2022 14:20 Відповісти
перестаньте выпускать разсведчикав в эфир... что они жрут и пьют? запретите им нести галиматью, подчините напрямую Залужному и чтобы ни пары с уст... пусть занимаются прямой работой и обеспечивают информацией воюющую армию... а выступают, то былданов, то обсирский, то трахамония вылазит...
показати весь коментар
05.12.2022 13:58 Відповісти
Сирський не дивиться марафон імені зеленского, та не читає "позитивних блогерів" з ботоферми подоляка. там все в шоколаді. Всі втікають, здаються в полон при одному погляді в нашу сторону всі п'яні, автомати тримати не вміють, і мріють чим скоріш здохунти на полі бою.
показати весь коментар
05.12.2022 13:58 Відповісти
Цікаво,а по вашому кацапські суперпрофі розривають український фронт по десять разів на день,чи що?
показати весь коментар
05.12.2022 14:03 Відповісти
Та ти шо?😮
показати весь коментар
05.12.2022 14:00 Відповісти
Не шо,а хто: генерал-полковник Сирський Олександр Станіславович, герой України, під його командуванням була успішно здійснена деокупація харьківської області від кацапів. Ти хто такий,щоб піддаівати під сумнів слова людини яка не просто являється спеціалістом в своїй справі,а є дуже талановитим воєначальником? Давай,розкажи про свої здобутки,знання і фаховість у військовій сфері,тоді можна буде твої коментарі брати до уваги.
показати весь коментар
05.12.2022 14:09 Відповісти
Мабуть зявився застарілий поціновувач радянських штампів про ступінь непогрішністі людей залежно виключно від посади.Це з одного боку,а з іншого,вже бидлячого- ти хто такий (щоб мать право розмірковувать) ,як ти смієш..., давай розкажи... і т. д. мабуть цей пан не бачить різниці між цивілізованим суспільством і мокшанським. От чогось мені здається, шо генерал -полковник набагато вищий за таких підхалимів коментаторів.
показати весь коментар
07.12.2022 07:33 Відповісти
"Мабуть зявився застарілий поціновувач радянських штампів про ступінь непогрішністі людей залежно виключно від посади" --- так можна розмірковувати в мирний час,а коли людина під час війни, командує успішно звільненням харьківської області від орків за тиждень буквально,яку вони захоплювали 3 місяці,то сумніватися як мінімум в його компетентності можуть тільки ідіоти.

"вже бидлячого- ти хто такий (щоб мать право розмірковувать) ,як ти смієш..., давай розкажи... і т. д" --- тут не було ніякої спроби когось образити,а задавалося питання в прямому сенсі: хто такий цей коментатор котрий висрав "Та ти шо?", яка його компетенція,які його знання по даній темі,яка в нього освіта,які в нього контраргументи, з яких джерел він бере інформацію на яку опирається і так далі, і на якій підставі він піддає під сумнів слова людини яка є суперкомпетентною у війні яка зараз відбувається, і який володіє інформацією якою не володіють 95% наших громадян?

"мабуть цей пан не бачить різниці між цивілізованим суспільством і мокшанським" --- з нормальними,адекватними людьми я спілкуюся завжди по нормальному,а з тупими ідіотами,котрі висирають щось типу "Та ти шо?" і не можуть ніяк ці свої слова аргументувати,а просто потім тебе посилають у відповідь,тому що по суті пояснити нічого пояснити не можуть я розмовляю так як буду вважати за потрібне, і то що я написав взагалі ще по божому,буває і гірше
показати весь коментар
07.12.2022 09:21 Відповісти
Сумніваться можуть і ідіоти,бо мають право. та справа в тому що балакать може хто завгодно, бо ми вільна країна,а те що таким чином, той пан одписав, це вже виховання чи якийсь настрій не зовсім зрозумілий. Не думаю, що бойовий офіцер буде звертать на це увагу. Я думаю головна перевага нашого суспільства у тому ,що ми не "делаєм скандала",але все бачимо ,памятаємо, та вернемось. Ось такий сумний приклад:один з місцевих патріотів дуже хвилювався,що Зеленського назвали дурником, за те,що він строїв дороги,а не строїв армію ну і т. д. а аргумент головний -він головнокомандувач, і зовсім цій пустій голові, не зрозуміло,за що у данній розмові була така оцінка дій головнокомандувача. Якщо я Вас чимось образив,не переймайтесь,бо це не особисте,а по розмові,хоча надіюсь у Вас з самооцінкою все добре.
показати весь коментар
09.12.2022 14:19 Відповісти
За словами командувача Сухопутними військами, вона краща, ніж у солдатів, які були відправлені на війну проти України в перші дні повномасштабного вторгнення. Джерело:
От тут я не зрозумів: як за 2 місяці можна підготувати мобілізованих краще, ніж в регулярній армії за 2 роки?!
показати весь коментар
05.12.2022 14:06 Відповісти
В регулярной обычно срочники с лопатой или контрактники с бутылкой
показати весь коментар
05.12.2022 14:10 Відповісти
а ці, думаєте, без "бутилкі" воювати будуть?!
показати весь коментар
05.12.2022 14:27 Відповісти
ті регулярні зайшли і не знали що будуть воювати.
мобіки знають
вже одного цього достатньо щоб вони були готові краще
показати весь коментар
05.12.2022 14:13 Відповісти
Що за маячня?🤦
показати весь коментар
05.12.2022 14:22 Відповісти
перечитай ще раз
показати весь коментар
05.12.2022 16:45 Відповісти
ті "регулярні" не знали, що іх чекає, а ці чмобіки знають, як ми воюємо.
показати весь коментар
05.12.2022 14:26 Відповісти
В окопі під обстрілами "підготовка" йде найкраще ...
показати весь коментар
05.12.2022 14:40 Відповісти
Як може таке бути, що кращі за діючу армію? Там була відповідь, що строчники, які чекають дня на звільненні і контрактники, які чекають дня закінчення контракту не є ударною силою армії, хоч і армії терору. А призвали тих спеціалістів, які колись служили і мають дуже непогану підготовку. Менше дивіться абдристовичів, подоляків і супер експертів жданових. Там, на передовій не все так просто, як в їх кабінетах і квартирах.
показати весь коментар
05.12.2022 19:39 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
05.12.2022 14:06 Відповісти
Питання кому потрібна така фразочка,про кращу підготовку мобіків за два місяці ніж кадрових військових??Причому на не новій техніці вже батальони є бригади..Шось тут не так в словах Сирського.Не забуваємо пан сирський був заступником Хомчака..Якщо все так,то якого куя вони після нового року знову про мобілізацію говорять?Щось тут не так з п.Сирським,щось не логічно все виходить.
показати весь коментар
05.12.2022 14:12 Відповісти
нас тихенько готують до "пропало все"?
показати весь коментар
05.12.2022 14:15 Відповісти
люди котрі розуміють що вони говорять,пояснюють такими словами,що не варто вірити диванним "експертам", що у нас в військах одні термінатори і що вони просто беруть автомати в руки, виходять в чисте поле і косять мобіків пачками, реальність це реальність,а не фантатстичні бойовики. Вчора Бутусов викладав відео з штурму нашими підрозділами позицій орків,подивись які там наші втрати,і як все організовано,якщо можна це так назвати,не все так прекрасно як нам розказують по телевізору
показати весь коментар
05.12.2022 14:19 Відповісти
И что предлагаешь? Сдаться?
показати весь коментар
05.12.2022 15:20 Відповісти
Где ты увидел предложение сдатся? Я факт констатирую. Я предлагаю реалистично относиться к ситуации на фронте,учитывать все сильные и слабые стороны врага,а так же понимать сильные и слабые свои стороны,и от этого отталкиватся и всети войну,а не верить в то что мы тотально только побеждаем
показати весь коментар
05.12.2022 15:34 Відповісти
Явно якесь протиріччя у цій інформації...
показати весь коментар
05.12.2022 14:16 Відповісти
тактическое продвижение русской армии
показати весь коментар
05.12.2022 14:17 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2022 14:20 Відповісти
А тут справа не в мобілізованих а в тому щоб Україна дуже швидко знищувала військову техніку Росії і щоб дуже швидко отримувала військову допомогу від країн партнерів на весь період війни.
ТРЕБА ВИСНАЖИТИ РОСІЙСЬКИЙ ВПК.
Чому зараз літаки Росії не залітають в глиб України ? Тільки поблизу окупованих територій бо їх збивають і це добре бо літак може наробити ще більше біди ніж одна ракета.
Поступово в Україні посилюють ПВО.
А те що кажуть загроза від мобілізованих а що від початку війни не було загрози? На війні завжди є загрози тільки військові повинні знаходити методи боротьби з цими загрозами.
показати весь коментар
05.12.2022 14:37 Відповісти
"Сырский также отметил подготовку сформированных в рамках мобилизации подразделений. По словам командующего Сухопутными войсками, она лучше, чем у солдат, которые были отправлены на войну против Украины в первые дни..."
Да, Ладно?!
Пару раз промаршировать на плацу, побухать и выстрелить: 3 патрона одиночным и 6 очередью из ржавого автомата образца 1974 года (типичная совковая подготовка, помимо покраски травы, заборов и копаний канав, и огородов начальства), скажите мне, что сейчас лучше в паРашке "подготавливают", чем в совке - все равно не поверю, ибо знаю эту дебильную (2скрепную") систему, она к лучшему измениться не может!
показати весь коментар
05.12.2022 14:49 Відповісти
А може це Сирський виступав ...а Арахамія ? Бо логіки у його виступі не більші ніж у баби Параски !
показати весь коментар
05.12.2022 14:49 Відповісти
Любий мобілізований, який вижив протягом 2-х місяців стає солдатом, це факт, але в нас пропаганда така як при Союзі, "тупі німці". Якщо з 300000 тисяч один зі ста вб'є одного нашого ми втратимо 3000 героїв.
показати весь коментар
05.12.2022 14:50 Відповісти
Преимущество в количестве вражеских солдат может быть уничтожено применением оружия массового поражения живой силы для резкого увеличения потерь, выучкой армии Украины, ну и поиском мотивации сдачи в плен врагов украинцам - хотя бы для сохранения жизни и здоровья.
показати весь коментар
05.12.2022 15:31 Відповісти
Вот вам и чмобики,алкаши,голодные ,раздетые.Без обмундирования. Никогда нельзя недооценивать русню.
показати весь коментар
05.12.2022 15:53 Відповісти
Заспокойся, Сирський. Послухай Гайдая, Черника, Свитана і .т.і.. Ми вже усіх перемогли.
показати весь коментар
05.12.2022 15:57 Відповісти
Недооцінювати ворога,це повний маразм і ідеотізм.
показати весь коментар
05.12.2022 21:22 Відповісти
 
 