Мобилизация 300 тыс. военных в РФ увеличила нам угрозу, - Сырский
"Частная" мобилизация в России увеличила угрозу для Украины и защитников нашего государства. Агрессор призвал около 310 тысяч человек, благодаря чему смог восстановить боеспособность своей армии, которая уже была фактически истощена.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
"Такое количество (310 тысяч мобилизованных — УНИАН) увеличило нам угрозу. Это не просто слова, это новые бригады, новые батальоны, прошедшие подготовку. Это пополнение, которого так ожидала российская армия, потому что она была фактически истощена", - объяснил он.
Сырский также отметил подготовку сформированных в рамках мобилизации подразделений. По словам командующего Сухопутными войсками, она лучше, чем у солдат, которые были отправлены на войну против Украины в первые дни полномасштабного вторжения.
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Многих уже второй месяц готовят
Можно хоть Рембо готовить но против этого бесполезно
"вже бидлячого- ти хто такий (щоб мать право розмірковувать) ,як ти смієш..., давай розкажи... і т. д" --- тут не було ніякої спроби когось образити,а задавалося питання в прямому сенсі: хто такий цей коментатор котрий висрав "Та ти шо?", яка його компетенція,які його знання по даній темі,яка в нього освіта,які в нього контраргументи, з яких джерел він бере інформацію на яку опирається і так далі, і на якій підставі він піддає під сумнів слова людини яка є суперкомпетентною у війні яка зараз відбувається, і який володіє інформацією якою не володіють 95% наших громадян?
"мабуть цей пан не бачить різниці між цивілізованим суспільством і мокшанським" --- з нормальними,адекватними людьми я спілкуюся завжди по нормальному,а з тупими ідіотами,котрі висирають щось типу "Та ти шо?" і не можуть ніяк ці свої слова аргументувати,а просто потім тебе посилають у відповідь,тому що по суті пояснити нічого пояснити не можуть я розмовляю так як буду вважати за потрібне, і то що я написав взагалі ще по божому,буває і гірше
От тут я не зрозумів: як за 2 місяці можна підготувати мобілізованих краще, ніж в регулярній армії за 2 роки?!
мобіки знають
вже одного цього достатньо щоб вони були готові краще
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
ТРЕБА ВИСНАЖИТИ РОСІЙСЬКИЙ ВПК.
Чому зараз літаки Росії не залітають в глиб України ? Тільки поблизу окупованих територій бо їх збивають і це добре бо літак може наробити ще більше біди ніж одна ракета.
Поступово в Україні посилюють ПВО.
А те що кажуть загроза від мобілізованих а що від початку війни не було загрози? На війні завжди є загрози тільки військові повинні знаходити методи боротьби з цими загрозами.
Да, Ладно?!
Пару раз промаршировать на плацу, побухать и выстрелить: 3 патрона одиночным и 6 очередью из ржавого автомата образца 1974 года (типичная совковая подготовка, помимо покраски травы, заборов и копаний канав, и огородов начальства), скажите мне, что сейчас лучше в паРашке "подготавливают", чем в совке - все равно не поверю, ибо знаю эту дебильную (2скрепную") систему, она к лучшему измениться не может!