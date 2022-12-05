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Новости Война Мобилизация в РФ
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Мобилизация 300 тыс. военных в РФ увеличила нам угрозу, - Сырский

рф,окупанти

"Частная" мобилизация в России увеличила угрозу для Украины и защитников нашего государства. Агрессор призвал около 310 тысяч человек, благодаря чему смог восстановить боеспособность своей армии, которая уже была фактически истощена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

 "Такое количество (310 тысяч мобилизованных — УНИАН) увеличило нам угрозу. Это не просто слова, это новые бригады, новые батальоны, прошедшие подготовку. Это пополнение, которого так ожидала российская армия, потому что она была фактически истощена", - объяснил он.

Сырский также отметил подготовку сформированных в рамках мобилизации подразделений. По словам командующего Сухопутными войсками, она лучше, чем у солдат, которые были отправлены на войну против Украины в первые дни полномасштабного вторжения.

Читайте: После назначения Суровикина тактика оккупантов изменилась, увеличилось количество ракетных ударов, - Сырский

армия РФ (19079) россия (95381) мобилизация (2736) Александр Сырский (568)


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Топ комментарии
+16
Дивно.Нещодавно казали,що "чмобіки" взагалі не варті уваги.А зараз вони вже кращі,чим елітні підрозділи,які заходили у лютому.Так як воно насправді?
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05.12.2022 13:57
+14
Сирський не дивиться марафон імені зеленского, та не читає "позитивних блогерів" з ботоферми подоляка. там все в шоколаді. Всі втікають, здаються в полон при одному погляді в нашу сторону всі п'яні, автомати тримати не вміють, і мріють чим скоріш здохунти на полі бою.
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05.12.2022 13:58
+9
Не шо,а хто: генерал-полковник Сирський Олександр Станіславович, герой України, під його командуванням була успішно здійснена деокупація харьківської області від кацапів. Ти хто такий,щоб піддаівати під сумнів слова людини яка не просто являється спеціалістом в своїй справі,а є дуже талановитим воєначальником? Давай,розкажи про свої здобутки,знання і фаховість у військовій сфері,тоді можна буде твої коментарі брати до уваги.
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05.12.2022 14:09
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Дивно.Нещодавно казали,що "чмобіки" взагалі не варті уваги.А зараз вони вже кращі,чим елітні підрозділи,які заходили у лютому.Так як воно насправді?
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05.12.2022 13:57 Ответить
Оказалось не все сразу на "мясо"
Многих уже второй месяц готовят
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05.12.2022 14:02 Ответить
М-дя, готовят. Но правильно приготовленный чмобик, может быть только на химере или на трех топорах.
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05.12.2022 14:07 Ответить
Это точно

Можно хоть Рембо готовить но против этого бесполезно
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05.12.2022 14:20 Ответить
перестаньте выпускать разсведчикав в эфир... что они жрут и пьют? запретите им нести галиматью, подчините напрямую Залужному и чтобы ни пары с уст... пусть занимаются прямой работой и обеспечивают информацией воюющую армию... а выступают, то былданов, то обсирский, то трахамония вылазит...
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05.12.2022 13:58 Ответить
Сирський не дивиться марафон імені зеленского, та не читає "позитивних блогерів" з ботоферми подоляка. там все в шоколаді. Всі втікають, здаються в полон при одному погляді в нашу сторону всі п'яні, автомати тримати не вміють, і мріють чим скоріш здохунти на полі бою.
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05.12.2022 13:58 Ответить
Цікаво,а по вашому кацапські суперпрофі розривають український фронт по десять разів на день,чи що?
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05.12.2022 14:03 Ответить
Та ти шо?😮
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05.12.2022 14:00 Ответить
Не шо,а хто: генерал-полковник Сирський Олександр Станіславович, герой України, під його командуванням була успішно здійснена деокупація харьківської області від кацапів. Ти хто такий,щоб піддаівати під сумнів слова людини яка не просто являється спеціалістом в своїй справі,а є дуже талановитим воєначальником? Давай,розкажи про свої здобутки,знання і фаховість у військовій сфері,тоді можна буде твої коментарі брати до уваги.
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05.12.2022 14:09 Ответить
Мабуть зявився застарілий поціновувач радянських штампів про ступінь непогрішністі людей залежно виключно від посади.Це з одного боку,а з іншого,вже бидлячого- ти хто такий (щоб мать право розмірковувать) ,як ти смієш..., давай розкажи... і т. д. мабуть цей пан не бачить різниці між цивілізованим суспільством і мокшанським. От чогось мені здається, шо генерал -полковник набагато вищий за таких підхалимів коментаторів.
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07.12.2022 07:33 Ответить
"Мабуть зявився застарілий поціновувач радянських штампів про ступінь непогрішністі людей залежно виключно від посади" --- так можна розмірковувати в мирний час,а коли людина під час війни, командує успішно звільненням харьківської області від орків за тиждень буквально,яку вони захоплювали 3 місяці,то сумніватися як мінімум в його компетентності можуть тільки ідіоти.

"вже бидлячого- ти хто такий (щоб мать право розмірковувать) ,як ти смієш..., давай розкажи... і т. д" --- тут не було ніякої спроби когось образити,а задавалося питання в прямому сенсі: хто такий цей коментатор котрий висрав "Та ти шо?", яка його компетенція,які його знання по даній темі,яка в нього освіта,які в нього контраргументи, з яких джерел він бере інформацію на яку опирається і так далі, і на якій підставі він піддає під сумнів слова людини яка є суперкомпетентною у війні яка зараз відбувається, і який володіє інформацією якою не володіють 95% наших громадян?

"мабуть цей пан не бачить різниці між цивілізованим суспільством і мокшанським" --- з нормальними,адекватними людьми я спілкуюся завжди по нормальному,а з тупими ідіотами,котрі висирають щось типу "Та ти шо?" і не можуть ніяк ці свої слова аргументувати,а просто потім тебе посилають у відповідь,тому що по суті пояснити нічого пояснити не можуть я розмовляю так як буду вважати за потрібне, і то що я написав взагалі ще по божому,буває і гірше
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07.12.2022 09:21 Ответить
Сумніваться можуть і ідіоти,бо мають право. та справа в тому що балакать може хто завгодно, бо ми вільна країна,а те що таким чином, той пан одписав, це вже виховання чи якийсь настрій не зовсім зрозумілий. Не думаю, що бойовий офіцер буде звертать на це увагу. Я думаю головна перевага нашого суспільства у тому ,що ми не "делаєм скандала",але все бачимо ,памятаємо, та вернемось. Ось такий сумний приклад:один з місцевих патріотів дуже хвилювався,що Зеленського назвали дурником, за те,що він строїв дороги,а не строїв армію ну і т. д. а аргумент головний -він головнокомандувач, і зовсім цій пустій голові, не зрозуміло,за що у данній розмові була така оцінка дій головнокомандувача. Якщо я Вас чимось образив,не переймайтесь,бо це не особисте,а по розмові,хоча надіюсь у Вас з самооцінкою все добре.
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09.12.2022 14:19 Ответить
За словами командувача Сухопутними військами, вона краща, ніж у солдатів, які були відправлені на війну проти України в перші дні повномасштабного вторгнення. Джерело:
От тут я не зрозумів: як за 2 місяці можна підготувати мобілізованих краще, ніж в регулярній армії за 2 роки?!
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05.12.2022 14:06 Ответить
В регулярной обычно срочники с лопатой или контрактники с бутылкой
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05.12.2022 14:10 Ответить
а ці, думаєте, без "бутилкі" воювати будуть?!
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05.12.2022 14:27 Ответить
ті регулярні зайшли і не знали що будуть воювати.
мобіки знають
вже одного цього достатньо щоб вони були готові краще
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05.12.2022 14:13 Ответить
Що за маячня?🤦
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05.12.2022 14:22 Ответить
перечитай ще раз
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05.12.2022 16:45 Ответить
ті "регулярні" не знали, що іх чекає, а ці чмобіки знають, як ми воюємо.
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05.12.2022 14:26 Ответить
В окопі під обстрілами "підготовка" йде найкраще ...
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05.12.2022 14:40 Ответить
Як може таке бути, що кращі за діючу армію? Там була відповідь, що строчники, які чекають дня на звільненні і контрактники, які чекають дня закінчення контракту не є ударною силою армії, хоч і армії терору. А призвали тих спеціалістів, які колись служили і мають дуже непогану підготовку. Менше дивіться абдристовичів, подоляків і супер експертів жданових. Там, на передовій не все так просто, як в їх кабінетах і квартирах.
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05.12.2022 19:39 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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05.12.2022 14:06 Ответить
Питання кому потрібна така фразочка,про кращу підготовку мобіків за два місяці ніж кадрових військових??Причому на не новій техніці вже батальони є бригади..Шось тут не так в словах Сирського.Не забуваємо пан сирський був заступником Хомчака..Якщо все так,то якого куя вони після нового року знову про мобілізацію говорять?Щось тут не так з п.Сирським,щось не логічно все виходить.
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05.12.2022 14:12 Ответить
нас тихенько готують до "пропало все"?
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05.12.2022 14:15 Ответить
люди котрі розуміють що вони говорять,пояснюють такими словами,що не варто вірити диванним "експертам", що у нас в військах одні термінатори і що вони просто беруть автомати в руки, виходять в чисте поле і косять мобіків пачками, реальність це реальність,а не фантатстичні бойовики. Вчора Бутусов викладав відео з штурму нашими підрозділами позицій орків,подивись які там наші втрати,і як все організовано,якщо можна це так назвати,не все так прекрасно як нам розказують по телевізору
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05.12.2022 14:19 Ответить
И что предлагаешь? Сдаться?
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05.12.2022 15:20 Ответить
Где ты увидел предложение сдатся? Я факт констатирую. Я предлагаю реалистично относиться к ситуации на фронте,учитывать все сильные и слабые стороны врага,а так же понимать сильные и слабые свои стороны,и от этого отталкиватся и всети войну,а не верить в то что мы тотально только побеждаем
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05.12.2022 15:34 Ответить
Явно якесь протиріччя у цій інформації...
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05.12.2022 14:16 Ответить
тактическое продвижение русской армии
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05.12.2022 14:17 Ответить
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05.12.2022 14:20 Ответить
А тут справа не в мобілізованих а в тому щоб Україна дуже швидко знищувала військову техніку Росії і щоб дуже швидко отримувала військову допомогу від країн партнерів на весь період війни.
ТРЕБА ВИСНАЖИТИ РОСІЙСЬКИЙ ВПК.
Чому зараз літаки Росії не залітають в глиб України ? Тільки поблизу окупованих територій бо їх збивають і це добре бо літак може наробити ще більше біди ніж одна ракета.
Поступово в Україні посилюють ПВО.
А те що кажуть загроза від мобілізованих а що від початку війни не було загрози? На війні завжди є загрози тільки військові повинні знаходити методи боротьби з цими загрозами.
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05.12.2022 14:37 Ответить
"Сырский также отметил подготовку сформированных в рамках мобилизации подразделений. По словам командующего Сухопутными войсками, она лучше, чем у солдат, которые были отправлены на войну против Украины в первые дни..."
Да, Ладно?!
Пару раз промаршировать на плацу, побухать и выстрелить: 3 патрона одиночным и 6 очередью из ржавого автомата образца 1974 года (типичная совковая подготовка, помимо покраски травы, заборов и копаний канав, и огородов начальства), скажите мне, что сейчас лучше в паРашке "подготавливают", чем в совке - все равно не поверю, ибо знаю эту дебильную (2скрепную") систему, она к лучшему измениться не может!
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05.12.2022 14:49 Ответить
А може це Сирський виступав ...а Арахамія ? Бо логіки у його виступі не більші ніж у баби Параски !
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05.12.2022 14:49 Ответить
Любий мобілізований, який вижив протягом 2-х місяців стає солдатом, це факт, але в нас пропаганда така як при Союзі, "тупі німці". Якщо з 300000 тисяч один зі ста вб'є одного нашого ми втратимо 3000 героїв.
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05.12.2022 14:50 Ответить
Преимущество в количестве вражеских солдат может быть уничтожено применением оружия массового поражения живой силы для резкого увеличения потерь, выучкой армии Украины, ну и поиском мотивации сдачи в плен врагов украинцам - хотя бы для сохранения жизни и здоровья.
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05.12.2022 15:31 Ответить
Вот вам и чмобики,алкаши,голодные ,раздетые.Без обмундирования. Никогда нельзя недооценивать русню.
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05.12.2022 15:53 Ответить
Заспокойся, Сирський. Послухай Гайдая, Черника, Свитана і .т.і.. Ми вже усіх перемогли.
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05.12.2022 15:57 Ответить
Недооцінювати ворога,це повний маразм і ідеотізм.
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05.12.2022 21:22 Ответить
 
 