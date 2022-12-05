Мобилизация 300 тыс. военных в РФ увеличила нам угрозу, - Сырский

"Частная" мобилизация в России увеличила угрозу для Украины и защитников нашего государства. Агрессор призвал около 310 тысяч человек, благодаря чему смог восстановить боеспособность своей армии, которая уже была фактически истощена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Такое количество (310 тысяч мобилизованных — УНИАН) увеличило нам угрозу. Это не просто слова, это новые бригады, новые батальоны, прошедшие подготовку. Это пополнение, которого так ожидала российская армия, потому что она была фактически истощена", - объяснил он.

Сырский также отметил подготовку сформированных в рамках мобилизации подразделений. По словам командующего Сухопутными войсками, она лучше, чем у солдат, которые были отправлены на войну против Украины в первые дни полномасштабного вторжения.

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