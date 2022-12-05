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Новости Война
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После назначения Суровикина тактика оккупантов изменилась, увеличилось количество ракетных ударов, - Сырский

суровікін

На восточном направлении российские захватчики сменили тактику после назначения Сергея Суровикина командующим армией РФ.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина (нового командующего армией РФ в Украине. – Ред.). Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", - сказал он.

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армия РФ (19079) Александр Сырский (568) Суровикин Сергей (34)


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Топ комментарии
+8
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05.12.2022 12:43
+5
Ну тут нічого не вдієш: фашист є фашист.
Але яккщо це гівно, якимось дивом потрапить у полон, не треба про це говорити: достатньо буде шкуру з виродка зняти живцем і все.
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05.12.2022 12:40
+2
А шо якщо змінити зелю, кількісь ракетних обстрілів на кацапії зміниться?
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05.12.2022 12:37
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А шо якщо змінити зелю, кількісь ракетних обстрілів на кацапії зміниться?
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05.12.2022 12:37 Ответить
Важлива частина виборців зараз в окопах воює з фашистською навалою. Без них ти нічого не зміниш.
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05.12.2022 12:41 Ответить
Ну тут нічого не вдієш: фашист є фашист.
Але яккщо це гівно, якимось дивом потрапить у полон, не треба про це говорити: достатньо буде шкуру з виродка зняти живцем і все.
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05.12.2022 12:40 Ответить
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05.12.2022 12:43 Ответить
Во времена ГКЧП 20 августа 1991 года тогда капитан Суровикин командовал ротой и отдал приказ давить протестующих, БТРы Суровикина задавили около 5 человек...,тогда его отмазал личным указом Ельцин...хотя его должны были посадить в Тюрягу...,подобных эпизодов было несколько в его продвижении по службе...,но не сидит даже за руины в сирийском Алеппо...
Сказку про Суровикина и его отца летчика погибшего на Дальнем востоке придумали в ФСБ РабZeи... Понты и Мифы о Хероях..это тоже Мавзолейное оружие ...
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05.12.2022 12:52 Ответить
Якби ви не згадали батька цієї свинособаки, ніхто б і не дізнався, що він в нього взагалі був людиною.
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05.12.2022 13:08 Ответить
На самом деле он не Суровикин и отец его совсем другой чувак...
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05.12.2022 13:12 Ответить
Його справжній батько - Панін, ходять чутки,що він із собаками схрещувався.
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05.12.2022 13:52 Ответить
ГУРу повинно бути відомо, де живе сім'я суровікіна, але у квартального нілоха кішка танка. суровікін і далі буде знищувати українців і йому за це нічого не буде.
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05.12.2022 13:12 Ответить
Суровікін в бункері сциться сидить десь під Уралом. А на родину йому начхати, це ж москаль.
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05.12.2022 13:53 Ответить
Бити мирне населення ракетами, знаючи, що не отримає "здачі" - то ознака тупої кацапської сикливості. У боях на фронтах щось "героїзмом" не *******... Час понтування вже невдовзі закінчиться, виродку.
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05.12.2022 13:13 Ответить
Як представник цього самого населення, маю сказати: головне, що не в ЗСУ ці ракети полетіли.
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05.12.2022 13:55 Ответить
После назначения Суровикина продолжительность его жизни
стала стремительно сокращаться.
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05.12.2022 13:45 Ответить
 
 