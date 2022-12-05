После назначения Суровикина тактика оккупантов изменилась, увеличилось количество ракетных ударов, - Сырский

На восточном направлении российские захватчики сменили тактику после назначения Сергея Суровикина командующим армией РФ.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина (нового командующего армией РФ в Украине. – Ред.). Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", - сказал он.

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