После назначения Суровикина тактика оккупантов изменилась, увеличилось количество ракетных ударов, - Сырский
На восточном направлении российские захватчики сменили тактику после назначения Сергея Суровикина командующим армией РФ.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина (нового командующего армией РФ в Украине. – Ред.). Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", - сказал он.
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+8 аспм мпри
показать весь комментарий05.12.2022 12:43
+5 mrSmith
показать весь комментарий05.12.2022 12:40
+2 Alex Dev #442192
показать весь комментарий05.12.2022 12:37
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Але яккщо це гівно, якимось дивом потрапить у полон, не треба про це говорити: достатньо буде шкуру з виродка зняти живцем і все.
Сказку про Суровикина и его отца летчика погибшего на Дальнем востоке придумали в ФСБ РабZeи... Понты и Мифы о Хероях..это тоже Мавзолейное оружие ...
стала стремительно сокращаться.