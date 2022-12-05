Після призначення Суровікіна тактика окупантів змінилася, збільшилась кількість ракетних ударів, - Сирський

На східному напрямку російські загарбники змінили тактику після призначення Сергія Суровікіна командувачем армією РФ.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щоденно атакує наші підрозділи. Тактика в основному спостерігаємо, що вона помінялась з призначенням Суровікіна (нового командувача армією РФ в Україні. - Ред.). Відбулося збільшення і авіаційних, і ракетних ударів і ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів", - сказав він.

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