Після призначення Суровікіна тактика окупантів змінилася, збільшилась кількість ракетних ударів, - Сирський
На східному напрямку російські загарбники змінили тактику після призначення Сергія Суровікіна командувачем армією РФ.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щоденно атакує наші підрозділи. Тактика в основному спостерігаємо, що вона помінялась з призначенням Суровікіна (нового командувача армією РФ в Україні. - Ред.). Відбулося збільшення і авіаційних, і ракетних ударів і ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів", - сказав він.
Топ коментарі
+8 аспм мпри
показати весь коментар05.12.2022 12:43
+5 mrSmith
показати весь коментар05.12.2022 12:40
+2 Alex Dev #442192
показати весь коментар05.12.2022 12:37
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Але яккщо це гівно, якимось дивом потрапить у полон, не треба про це говорити: достатньо буде шкуру з виродка зняти живцем і все.
Сказку про Суровикина и его отца летчика погибшего на Дальнем востоке придумали в ФСБ РабZeи... Понты и Мифы о Хероях..это тоже Мавзолейное оружие ...
стала стремительно сокращаться.