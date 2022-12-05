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Новини Війна
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Після призначення Суровікіна тактика окупантів змінилася, збільшилась кількість ракетних ударів, - Сирський

суровікін

На східному напрямку російські загарбники змінили тактику після призначення Сергія Суровікіна командувачем армією РФ.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щоденно атакує наші підрозділи. Тактика в основному спостерігаємо, що вона помінялась з призначенням Суровікіна (нового командувача армією РФ в Україні. - Ред.). Відбулося збільшення і авіаційних, і ракетних ударів і ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів", - сказав він.

Також читайте: Окупанти ризикують наступити на ті самі граблі у разі повторного наступу з півночі, - Сирський

Автор: 

армія рф (17329) Сирський Олександр (605) Суровікін Сергій (47)


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Топ коментарі
+8
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05.12.2022 12:43
+5
Ну тут нічого не вдієш: фашист є фашист.
Але яккщо це гівно, якимось дивом потрапить у полон, не треба про це говорити: достатньо буде шкуру з виродка зняти живцем і все.
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05.12.2022 12:40
+2
А шо якщо змінити зелю, кількісь ракетних обстрілів на кацапії зміниться?
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05.12.2022 12:37
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А шо якщо змінити зелю, кількісь ракетних обстрілів на кацапії зміниться?
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05.12.2022 12:37 Відповісти
Важлива частина виборців зараз в окопах воює з фашистською навалою. Без них ти нічого не зміниш.
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05.12.2022 12:41 Відповісти
Ну тут нічого не вдієш: фашист є фашист.
Але яккщо це гівно, якимось дивом потрапить у полон, не треба про це говорити: достатньо буде шкуру з виродка зняти живцем і все.
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05.12.2022 12:40 Відповісти
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05.12.2022 12:43 Відповісти
Во времена ГКЧП 20 августа 1991 года тогда капитан Суровикин командовал ротой и отдал приказ давить протестующих, БТРы Суровикина задавили около 5 человек...,тогда его отмазал личным указом Ельцин...хотя его должны были посадить в Тюрягу...,подобных эпизодов было несколько в его продвижении по службе...,но не сидит даже за руины в сирийском Алеппо...
Сказку про Суровикина и его отца летчика погибшего на Дальнем востоке придумали в ФСБ РабZeи... Понты и Мифы о Хероях..это тоже Мавзолейное оружие ...
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05.12.2022 12:52 Відповісти
Якби ви не згадали батька цієї свинособаки, ніхто б і не дізнався, що він в нього взагалі був людиною.
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05.12.2022 13:08 Відповісти
На самом деле он не Суровикин и отец его совсем другой чувак...
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05.12.2022 13:12 Відповісти
Його справжній батько - Панін, ходять чутки,що він із собаками схрещувався.
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05.12.2022 13:52 Відповісти
ГУРу повинно бути відомо, де живе сім'я суровікіна, але у квартального нілоха кішка танка. суровікін і далі буде знищувати українців і йому за це нічого не буде.
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05.12.2022 13:12 Відповісти
Суровікін в бункері сциться сидить десь під Уралом. А на родину йому начхати, це ж москаль.
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05.12.2022 13:53 Відповісти
Бити мирне населення ракетами, знаючи, що не отримає "здачі" - то ознака тупої кацапської сикливості. У боях на фронтах щось "героїзмом" не *******... Час понтування вже невдовзі закінчиться, виродку.
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05.12.2022 13:13 Відповісти
Як представник цього самого населення, маю сказати: головне, що не в ЗСУ ці ракети полетіли.
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05.12.2022 13:55 Відповісти
После назначения Суровикина продолжительность его жизни
стала стремительно сокращаться.
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05.12.2022 13:45 Відповісти
 
 