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Новости Война
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Зеленский поблагодарил бригады, которые освободили значительную часть Харьковщины от врага

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые совершили успешное контрнаступление и деоккупировали значительную часть Харьковщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Изюме я наградил наших героев. Это было честью для меня – вручить государственные награды именно на этой земле тем, кто освобождал эту землю. Я благодарю воинов 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады - всех, всех тех, кто всего лишь за пять дней заставил врага панически отступить, бросить технику, боеприпасы, многочисленные российские флаги. Спасибо 107-й реактивной артиллерийской бригаде, 40-й, 43-й, 44-й отдельным артиллерийским бригадам, 26-й артиллерийской бригаде спасибо. Хочу поблагодарить 15-ю отдельную бригаду артиллерийской разведки - всех воинов, которые обеспечили своевременное уничтожение вражеских целей, продвижение наших сухопутных подразделений. И, конечно, спасибо бойцам ГУР, всем, кто умело превратил панику врага в настоящую истерику", - отметил глава государства.

"Спасибо генерал-полковнику Александру Сырскому и офицерам его штаба - всем, кто спланировал и успешно провел военную операцию по освобождению Харьковщины", - добавил Зеленский.

Читайте: Сутки на Харьковщине: россияне обстреляли Волчанск, на мине подорвался мужчина

Зеленский Владимир (20232) Харьковщина (5577) деоккупация (847) 14 отдельная механизированная бригада (101) 92 отдельная штурмовая бригада (249) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (153) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) 107 полк реактивной артиллерии (10) 44 артиллерийская бригада (33) 43 артиллерийская бригада большой мощност (22) 40 артиллерийская бригада (33) 26 артиллерийская бригада (31) Александр Сырский (565)


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Топ комментарии
+13
Залужного навіть не згадав, падло ЗЕлене.

ОП вже другий тиждень проводить ІПСО витіснення Залужного з інфопростору Сирським.
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15.09.2022 10:56
+11
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZW-t0FaodAeWNIIhwe9r_VJHaPGiDZkZNaZSxpFHyFTiMpDZ7N07GawSAziTGWXwcddmn88XaQ0ZCI16orbnI3p1hzjkqIPYqfyQpa-DDbubqvsnTlCDs9i6c4XAJBPY6RkVix0QuXMMeaZNlOwH4Vccigin6h1_f_cwvjGAxkL5g&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Слів нема.

Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої.
Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема.
Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.

Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити.
Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висинаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.

А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.

Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
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15.09.2022 11:10
+10
Бригпдам - велике "Дякую!", а ордени і преференції - Козловському і Кошовому. Нє? Ну, може Притулі за віртуальний супутник.
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15.09.2022 10:53
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Бригпдам - велике "Дякую!", а ордени і преференції - Козловському і Кошовому. Нє? Ну, може Притулі за віртуальний супутник.
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15.09.2022 10:53 Ответить
В чора в Ізюмі нагороджував
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15.09.2022 11:02 Ответить
Що, Кошовий з Козловським стали вже повними кавалерами?
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15.09.2022 16:48 Ответить
До чого тут Кошовий з Козловським ? Він нагороджував ЗСУ
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15.09.2022 16:58 Ответить
А кошевой с пердуновым, пардон, с пукало, и снова пардон, с пикаловым в ВСУ?
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15.09.2022 17:12 Ответить
Волонтери вони і вручив їм не військовий орден
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15.09.2022 17:20 Ответить
КТО ВОЛОНТЕРЫ? Говновой и Пердуновым? Пардон, кошевой с пикало?
Это новый анекдот "Клшевой и Пикало ВОЛОНТЕРЫ"?
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15.09.2022 17:26 Ответить
Ей богу, я там смачно давно не смеялся! Кнур кошевой и хряк пикало волонтёры!!!!
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15.09.2022 17:28 Ответить
Дима, а вот скажите, вы ник поменяли когда? 12 вересня 2022 года? А 21 вересня 2022 года вы под каким ником тут паслись?
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15.09.2022 17:29 Ответить
Хіба 21 вересня вже було ? Щоза прикол ?
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15.09.2022 17:52 Ответить
Эка ты ловок, лживый дима, опечатку обнаружил и тут ты на ишаке, с шашкой наголо, впереди "волонтёров" квартального разлива.
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15.09.2022 18:02 Ответить
Эй, волонтёр ботофермовый, чего варежку закрыл? Ты нам о волонтёрстве квартального сброда расскажи поподробней, что бы с тебя поржали.
Кстати, ты в курсе, что ЛОЖЮ есть ни что иное, как грех? Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И знаешь, какое тебя ждёт наказание? Погугли, если Библии в доме нет. Тебе понравиться. Но помни, что Творец наказывает таких как ты, умственно убогих, ещё при жизни, черед детей и внуков.
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15.09.2022 17:45 Ответить
Ви то самі були волонтерами, або знаєте таких ?
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15.09.2022 17:54 Ответить
А как же, я и сейчас помогаю. И знаю таких. Но вот в чем твоя беда, лживый дима, среди них не встречались да и не встретятся квартальные утырки кошевой с пикаловым. Беги в храм, может Творец простит, но помни, церковь должна быть ПЦУ, а в секте мацковского пархата, ты душу, уже почти пропавшую, дьяволу окончательно отдашь. Как только порог переступил - всё, прощения не вымолишь.
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15.09.2022 17:59 Ответить
Ты пока сбегаешь в храм ПЦУ, я прогуляться выйду. Режим, привычка, польза. Вернусь через часок, расскажешь, как ты там, грех лжи замолил. Не прощаюсь.
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15.09.2022 18:06 Ответить
Чо там разказувати ? Вже вечір, все закрито
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15.09.2022 18:15 Ответить
А вот и я. Прекрасно прогулялся. Ну, вернёмся к нашим баранам с ботофермы, т.е. к тебе, согрешивши дима.
Надо полагать, что в церковь ты не ходил? Пропащий человек, пропала твоя душа. Грех девятый - лживость. И ведь ты солгал сказав, что жирный хряк и не менее жирные пикалов, просто как свинья, волонтёры за, что утырок их наградил орденами. Ай яй яй, лживый дима, жди теперь неприятностей. И в этой жизни и после того, как ты склеишь ласты тебе вечно в Пекле нести наказание за лживость свою. И это правильно, т.к. лживый поц должен быть наказан.
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15.09.2022 19:19 Ответить
Алло, солгавший дима, так ты нам подробности "волонтёрства" свиней кошевого и пикало так и не рассказал. Ты, давай, сбреши нам про них, тебе всё равно уже в Пекле гореть, раскалённые сковородки лизать и горячую смолу пить. Так, что смелее лги, ведь уже ни чего не исправить тебе.
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15.09.2022 20:21 Ответить
Ось стаття https://kinoafisha.ua/ua/news/evgenii-koshevoi-rasskazal-kak-pomogaet-terroborone-ya-ne-radi-fotografii-priezjaua
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15.09.2022 21:25 Ответить
Я балдею с баранов! 🙂
Хряк рассказал!
И я млгу рассказать, что лично "Абрамс" купил для ВСУ.
МАЛО ТОГО, дима, что ты лгун, ты еще и ЛОХ!
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15.09.2022 21:36 Ответить
К слову, лгунишка и лох дима, судя по дате этого, проплаченного редактору и журнашлюхе этого так называемого "издания" кнур кошевой возил флиски из Варшавы в Житомир. Так скажи мне, каким образом он пересекает госграницу, если выезд мужчин призывного возраста запрещён? Он инвалид? Ааааа, понял, он не мужчина, он женщина, хотя сравнивать его с женщиной это обидеть тех женщин, кто в ВСУ, НГ, СБУ и т.д. Он просто чмо. Трусливое обосравшееся чмо.
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16.09.2022 07:44 Ответить
то питання ще в тому що відосики продовжуються
відосик з Ізюму, з поздоровлень, з вручень
а чому нема відосика про закони які приймає ВР???
чому нема як велічайший карає мародерів гуманітарки???
про зарплати чинуш які більші від зарплат ЗСУ разом з бойовими
зе думає що ми дурні????
чи що всі зелені самі розумні?
а куй він вгадав
війна зкінчиться і за яником на ростов разом з ОП та своєю шайкою аферистів та корупціонерів
якщо встигнуть
бо питань так докуя що аж страшно а він робе вигляд ніби все добре
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15.09.2022 13:35 Ответить
6% на учора в окупації.
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15.09.2022 10:56 Ответить
Залужного навіть не згадав, падло ЗЕлене.

ОП вже другий тиждень проводить ІПСО витіснення Залужного з інфопростору Сирським.
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15.09.2022 10:56 Ответить
Ну не скромнічайте Владім Саніч.
Зрозуміло що без вашого і Андрій Борісіча мудрого керівництва, фіг би що ті ЗСУ зробили....
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15.09.2022 10:57 Ответить
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!

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15.09.2022 11:19 Ответить
Зе живёт в другой Украине...видосики колесики и проча туфта от Абдристовича...
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15.09.2022 11:09 Ответить
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Слів нема.

Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої.
Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема.
Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.

Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити.
Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висинаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.

А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.

Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
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15.09.2022 11:10 Ответить
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15.09.2022 11:11 Ответить
Син полка!!!
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15.09.2022 11:18 Ответить
А може просто скоро сдохне разом с Дєрмаком ?
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15.09.2022 12:14 Ответить
Ні.
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15.09.2022 12:20 Ответить
Це не питання, це принцип - Що посієш, те і пожнеш.
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15.09.2022 12:21 Ответить
Як показала історія, це часто працює не так швидко, як потрібно.
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15.09.2022 12:25 Ответить
Початок покладено у 2019 му.

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
35) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
36) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
37) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна.
38) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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15.09.2022 12:28 Ответить
І з них, як з гуся вода ...
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15.09.2022 12:34 Ответить
Бог на небі є.
Розвязка буде шикарна судячи по всьому, Мусоліні віддихає.
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15.09.2022 12:38 Ответить
Я не проти.
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15.09.2022 12:39 Ответить
Ты за своего пукина переживай тролляка.
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15.09.2022 22:29 Ответить
Зе дебілка поряд буде твій Зе разом з ліліпутіним колихатися на гіляці.
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16.09.2022 00:09 Ответить
Ті, хто був в зоні бойових дій, мали ЗП біля 30 000, тобто 1 000 в день.
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15.09.2022 15:39 Ответить
Зе троляка, краще Порох ніж твій кончений клоун який познімав всі міни на Чонгарі і здав Південь України. На ньому і на тобі річки крові вбитих у Маріуполі.
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16.09.2022 00:12 Ответить
Можливо колись і "відкосив". Але на сьогодні він - ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ всіх Збройних Сил України, так що наявність шеврона не порушує "Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв". Все відповідно до стататуту ЗСУ.
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15.09.2022 11:30 Ответить
"Диванного Генерала" зареєстрували сьогодні на форумі для відмазування презедента від його чергового зашквару?
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15.09.2022 11:33 Ответить
Як ви, зрадойоби, задовбали.
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15.09.2022 11:39 Ответить
Знали б ви, свіжозарєстровані на форумі, як задовбали українців брехня, підле знищення всього українського, мародерство презедента та його оточення.
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15.09.2022 12:01 Ответить
Давний срок регистрации на цензоре делает человека умнее? Читаю ваши комментарии... Нет не делают.
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15.09.2022 22:33 Ответить
Дата реєстрації, принаймі, показує що людям із більш давньою датою реєстрації давно не какая_разніца що відбувається в воюючий вісім років країні.
Про розум тих, хто обрав у владу в УКРАЇНІ татарових, єрмаків, бужанських, трухіних, третякових, гетьманцевих, взагалі немає потреби говорити. Діагноз очевидний.
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15.09.2022 23:32 Ответить
Лахта бояри випий.
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16.09.2022 00:10 Ответить
Стадо зе дебилов задолбало больше , а оссобенно кто за деньги посты строчит, паскуды
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15.09.2022 15:13 Ответить
Писати навчись, чмо руськочєлюстне.
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16.09.2022 11:35 Ответить
Ну зашквара як такого нема. Є команда піарників, яка суне Зелю всюди, де є якісь позтивни події, або новини, для того, щоб вони асоцюювались виключно с ним. І в сутінковому розумі виборця Зеленського формується асоціативний ряд - де Зеленський, там перемога. Так це працює. Зеля не заїхав в Харків, тому що прийшлось фотографуватися на фоні руйнувань і можливо відповідати на неприємні питання про щоденні нічні обстріли, про зруйновану інфраструктуру і будинки. А воно йому нафіг не потрібно.
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15.09.2022 11:47 Ответить
Якщо порівнювати із значно більшими злочинами влади, то це дійсно мілкий зашквар.
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15.09.2022 12:02 Ответить
Гадить это призвание?
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15.09.2022 22:30 Ответить
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16.09.2022 00:13 Ответить
В Ютьюбе меня спросила одна Пані...
Сенатор..Вам нравится стримы Марк Фейгин-Алексей а....
Кажу не...Марк Фейгин агент путлера причем очень давний балабол...косящий под "оппозиционера"...но талантливый балаБот...типа Андрей Илларионов ..🤣тоже аппазицинер...хитрый и коварный...😝
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15.09.2022 11:28 Ответить
А вот senator это да!!! Просто гигант мысли. Ты пытаешься своим куцым умишком оценивать Фейгина?
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15.09.2022 22:36 Ответить
Тварь. ПРосто нелепая тварь... Когда суфлёр швырнул текст нА пол.... режиссёр схватился за голову. публика ржёт и плюётся..и только актёришка делает вид, что все хорошо - это зеля и есть..

Испанский стыд ..За него и за миллионы тупоголовых, ко проголосовал, за этот киндерсюрприз
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15.09.2022 11:34 Ответить
Ти кацап чи наше чмо, яке ховається в Іспанії?
73% воюють на фронті на відміну від тебе.
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15.09.2022 11:41 Ответить
Треба ховатись в Польщі, тоді презедент дасть ордени.
Ну і ще бути корєшем презедента.

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15.09.2022 12:05 Ответить
гнида , не зашплатят
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15.09.2022 15:17 Ответить
чмошніки, які повтікали і обсирають людей, які залишились захищати країну, бо вони ''не так'' голосували - ви ДНО.
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16.09.2022 11:33 Ответить
Нах скачками ....
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16.09.2022 00:54 Ответить
Соси, кацап.
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16.09.2022 11:34 Ответить
Буратины не бывают политиками...читать текст с телесуфлера умеет даже ребенок дошкольного возраста...
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15.09.2022 11:39 Ответить
Шашлікі на 9 травня вже давно провонялися..як і Ленкіна Скумбрія по 9 гривень...😝
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15.09.2022 11:52 Ответить
А де третя танкова (залізна) бригада?
Якось це не камільфо, м'яко кажучи.

Пам'ятаємо. Не забудемо . Дякуємо хлопці.
Слава Україні!!!
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15.09.2022 12:01 Ответить
"https://t.me/dragonspech Печера Дракона

https://telegra.ph/file/cff47c6244b33cf478005.jpg ​​ https://t.me/s/dragonspech?q=%23%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD #справа_громадян Всю ніч ішов дощ. Зараз над землею стоїть туман консистенції сметани. В окопі гидко і бридко. Берці тонуть в багнюці. Мокра земля липне но куртки, до броніка, до шатнів. Звісно хлопці приносять гарячий чай і він рятує. Але коли змінюєшся з наряду, хочеться категорично перевдягнутися в сухе і... ТЕПЛА! Зігрітися. Відпочити в теплі.
На вулиці +13. На вулиці вересень. Вдень ще більш-менш, але зранку уже пробирає до кісток. Навіть без дощу. А коли дощі... Ворог, знаєте, не воює еоли зручно вам. Атакувати на світанку - класика всіх армій світу. А що буде у листопаді, коли стане повноцінно холодно? А що буде зимою коли вдарять морози?" Це до того, в яких умовах воюють наші воїни.
Гидко бачити єрмака поряд з бійцями, особливо знаючи, що напередодні війни він узгодив з козаком договір про "здачу" України: "На початку війни заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак повідомив Володимиру Путіну, що погодив договір, який міг би призвести до закінчення бойових дій. Однак російський президент відхилив його і наполіг на продовженні військової кампанії, повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, близькі до керівництва РФ.

За словами співрозмовників агентства, Козак уклав попередню угоду з Києвом, згідно з якою Україна не вступатиме до НАТО. Це було однією з умов Росії щодо гарантій безпеки, які вона висувала перед війною. За даними Reuters, Козак рекомендував Путіну погодитися на договір." Тому єрмак весь час казав Зеленському, що війни не буде
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15.09.2022 12:02 Ответить
Йенс Столтенберг пообещал от НАТО для ВСУ дизель-генераторы...
ЗеКодломойскти по барабану...это не на чамі та не волнует... дороги сначала на зиму..а потом генераторы ..
Стратег...🤣
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15.09.2022 12:07 Ответить
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15.09.2022 12:17 Ответить
Зелене лайн приїхало і **********. Пукнуло у калюжу. Як завжди.... Де та світа, нагороджена медеальками? Де, круто ************, Мосійчук, щоб обспівати лаври зелоної гидоти?, де пиз"дуни ротом, Нагороджені П"издуном по житю.????
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15.09.2022 12:18 Ответить
Тортов, ты не забыл, что през уже ЗЄ, или ты был в летаргическом сне и вдруг проснулся?
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15.09.2022 20:19 Ответить
Лысому мядальку..... А защитникам - спасибо.....
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15.09.2022 12:58 Ответить
Цікаво, а що ось тим хлопцям із сумького добровільного формування, яке відбивало Суми?! Повідкривали кримінальні справи на них за те, що повзламували склади із зброєю щоб було чим сахищати рідне місто і які отримують зараз 6,5 тис.грн.!
https://www.youtube.com/watch?v=5ICjkz7EP2Q Отжать танк у россиян - молча: война глазами добровольцев из Сум +ENG SUB
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15.09.2022 22:40 Ответить
Я тебя куда послал ? рамсы путаешь, ***** зелёная... тварь смешная, нелепая...
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16.09.2022 19:16 Ответить
 
 