Зеленский поблагодарил бригады, которые освободили значительную часть Харьковщины от врага
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые совершили успешное контрнаступление и деоккупировали значительную часть Харьковщины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В Изюме я наградил наших героев. Это было честью для меня – вручить государственные награды именно на этой земле тем, кто освобождал эту землю. Я благодарю воинов 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады - всех, всех тех, кто всего лишь за пять дней заставил врага панически отступить, бросить технику, боеприпасы, многочисленные российские флаги. Спасибо 107-й реактивной артиллерийской бригаде, 40-й, 43-й, 44-й отдельным артиллерийским бригадам, 26-й артиллерийской бригаде спасибо. Хочу поблагодарить 15-ю отдельную бригаду артиллерийской разведки - всех воинов, которые обеспечили своевременное уничтожение вражеских целей, продвижение наших сухопутных подразделений. И, конечно, спасибо бойцам ГУР, всем, кто умело превратил панику врага в настоящую истерику", - отметил глава государства.
"Спасибо генерал-полковнику Александру Сырскому и офицерам его штаба - всем, кто спланировал и успешно провел военную операцию по освобождению Харьковщины", - добавил Зеленский.
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Это новый анекдот "Клшевой и Пикало ВОЛОНТЕРЫ"?
Кстати, ты в курсе, что ЛОЖЮ есть ни что иное, как грех? Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И знаешь, какое тебя ждёт наказание? Погугли, если Библии в доме нет. Тебе понравиться. Но помни, что Творец наказывает таких как ты, умственно убогих, ещё при жизни, черед детей и внуков.
Надо полагать, что в церковь ты не ходил? Пропащий человек, пропала твоя душа. Грех девятый - лживость. И ведь ты солгал сказав, что жирный хряк и не менее жирные пикалов, просто как свинья, волонтёры за, что утырок их наградил орденами. Ай яй яй, лживый дима, жди теперь неприятностей. И в этой жизни и после того, как ты склеишь ласты тебе вечно в Пекле нести наказание за лживость свою. И это правильно, т.к. лживый поц должен быть наказан.
Хряк рассказал!
И я млгу рассказать, что лично "Абрамс" купил для ВСУ.
МАЛО ТОГО, дима, что ты лгун, ты еще и ЛОХ!
відосик з Ізюму, з поздоровлень, з вручень
а чому нема відосика про закони які приймає ВР???
чому нема як велічайший карає мародерів гуманітарки???
про зарплати чинуш які більші від зарплат ЗСУ разом з бойовими
зе думає що ми дурні????
чи що всі зелені самі розумні?
а куй він вгадав
війна зкінчиться і за яником на ростов разом з ОП та своєю шайкою аферистів та корупціонерів
якщо встигнуть
бо питань так докуя що аж страшно а він робе вигляд ніби все добре
ОП вже другий тиждень проводить ІПСО витіснення Залужного з інфопростору Сирським.
Зрозуміло що без вашого і Андрій Борісіча мудрого керівництва, фіг би що ті ЗСУ зробили....
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
Слів нема.
Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої.
Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема.
Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.
Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити.
Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висинаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.
А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.
Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
35) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
36) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
37) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна.
38) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Розвязка буде шикарна судячи по всьому, Мусоліні віддихає.
Про розум тих, хто обрав у владу в УКРАЇНІ татарових, єрмаків, бужанських, трухіних, третякових, гетьманцевих, взагалі немає потреби говорити. Діагноз очевидний.
Сенатор..Вам нравится стримы Марк Фейгин-Алексей а....
Кажу не...Марк Фейгин агент путлера причем очень давний балабол...косящий под "оппозиционера"...но талантливый балаБот...типа Андрей Илларионов ..🤣тоже аппазицинер...хитрый и коварный...😝
Испанский стыд ..За него и за миллионы тупоголовых, ко проголосовал, за этот киндерсюрприз
73% воюють на фронті на відміну від тебе.
Ну і ще бути корєшем презедента.
Якось це не камільфо, м'яко кажучи.
Пам'ятаємо. Не забудемо . Дякуємо хлопці.
Слава Україні!!!
https://telegra.ph/file/cff47c6244b33cf478005.jpg https://t.me/s/dragonspech?q=%23%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD #справа_громадян Всю ніч ішов дощ. Зараз над землею стоїть туман консистенції сметани. В окопі гидко і бридко. Берці тонуть в багнюці. Мокра земля липне но куртки, до броніка, до шатнів. Звісно хлопці приносять гарячий чай і він рятує. Але коли змінюєшся з наряду, хочеться категорично перевдягнутися в сухе і... ТЕПЛА! Зігрітися. Відпочити в теплі.
На вулиці +13. На вулиці вересень. Вдень ще більш-менш, але зранку уже пробирає до кісток. Навіть без дощу. А коли дощі... Ворог, знаєте, не воює еоли зручно вам. Атакувати на світанку - класика всіх армій світу. А що буде у листопаді, коли стане повноцінно холодно? А що буде зимою коли вдарять морози?" Це до того, в яких умовах воюють наші воїни.
Гидко бачити єрмака поряд з бійцями, особливо знаючи, що напередодні війни він узгодив з козаком договір про "здачу" України: "На початку війни заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак повідомив Володимиру Путіну, що погодив договір, який міг би призвести до закінчення бойових дій. Однак російський президент відхилив його і наполіг на продовженні військової кампанії, повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, близькі до керівництва РФ.
За словами співрозмовників агентства, Козак уклав попередню угоду з Києвом, згідно з якою Україна не вступатиме до НАТО. Це було однією з умов Росії щодо гарантій безпеки, які вона висувала перед війною. За даними Reuters, Козак рекомендував Путіну погодитися на договір." Тому єрмак весь час казав Зеленському, що війни не буде
ЗеКодломойскти по барабану...это не на чамі та не волнует... дороги сначала на зиму..а потом генераторы ..
Стратег...🤣
https://www.youtube.com/watch?v=5ICjkz7EP2Q Отжать танк у россиян - молча: война глазами добровольцев из Сум +ENG SUB