Зеленский поблагодарил бригады, которые освободили значительную часть Харьковщины от врага

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые совершили успешное контрнаступление и деоккупировали значительную часть Харьковщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Изюме я наградил наших героев. Это было честью для меня – вручить государственные награды именно на этой земле тем, кто освобождал эту землю. Я благодарю воинов 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады - всех, всех тех, кто всего лишь за пять дней заставил врага панически отступить, бросить технику, боеприпасы, многочисленные российские флаги. Спасибо 107-й реактивной артиллерийской бригаде, 40-й, 43-й, 44-й отдельным артиллерийским бригадам, 26-й артиллерийской бригаде спасибо. Хочу поблагодарить 15-ю отдельную бригаду артиллерийской разведки - всех воинов, которые обеспечили своевременное уничтожение вражеских целей, продвижение наших сухопутных подразделений. И, конечно, спасибо бойцам ГУР, всем, кто умело превратил панику врага в настоящую истерику", - отметил глава государства.

"Спасибо генерал-полковнику Александру Сырскому и офицерам его штаба - всем, кто спланировал и успешно провел военную операцию по освобождению Харьковщины", - добавил Зеленский.

Читайте: Сутки на Харьковщине: россияне обстреляли Волчанск, на мине подорвался мужчина