Зеленський подякував бригадам, які звільнили значну частину Харківщини від ворога

Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які здійснили успішний контрнаступ та деокупували значну частину Харківщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"В Ізюмі я нагородив наших героїв. Це було честю для мене - вручити державні нагороди саме на цій землі тим, хто звільняв цю землю. Я дякую воїнам 14-ї і 92-ї окремих механізованих бригад, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади - усім, усім тим, хто всього лише за п’ять днів змусив ворога панічно відступити, кинути техніку, боєприпаси, численні російські прапори. Дякую 107-й реактивній артилерійській бригаді, 40-й, 43-й, 44-й окремим артилерійським бригадам, 26-й артилерійській бригаді дякую. Хочу подякувати 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки - усім воїнам, які забезпечили своєчасне знищення ворожих цілей, просування наших сухопутних підрозділів. І, звичайно, дякую бійцям ГУР, усім хто уміло перетворив паніку ворога на справжню істерику", - зазначив глава держави.

"Дякую генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу - усім, хто спланував і успішно провів військову операцію зі звільнення Харківщини", - додав Зеленський.

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