Окупованими залишаються 6% території Харківщини, – ОВА

На 14 вересня під російською окупацією залишаються 6% території Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на нараді з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами чиновника, повністю деокуповано 16 територіальних громад на Харківщині, частково – ще сім. Під окупацією залишається 6% області, а до контрнаступу було 32%.

У регіоні ремонтують інфраструктуру, на звільнених територіях відновлюють лінії електропередач, мобільний зв'язок, роботу медустанов, повідомив очільник ОВА.

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