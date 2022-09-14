Окупованими залишаються 6% території Харківщини, – ОВА
На 14 вересня під російською окупацією залишаються 6% території Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на нараді з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
За словами чиновника, повністю деокуповано 16 територіальних громад на Харківщині, частково – ще сім. Під окупацією залишається 6% області, а до контрнаступу було 32%.
У регіоні ремонтують інфраструктуру, на звільнених територіях відновлюють лінії електропередач, мобільний зв'язок, роботу медустанов, повідомив очільник ОВА.
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