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Новини Війна
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Окупованими залишаються 6% території Харківщини, – ОВА

харківщина

На 14 вересня під російською окупацією залишаються 6% території Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на нараді з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами чиновника, повністю деокуповано 16 територіальних громад на Харківщині, частково – ще сім. Під окупацією залишається 6% області, а до контрнаступу було 32%.

У регіоні ремонтують інфраструктуру, на звільнених територіях відновлюють лінії електропередач, мобільний зв'язок, роботу медустанов, повідомив очільник ОВА.

Також читайте: Війська РФ навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол, - ISW

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (857)


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14.09.2022 20:34 Відповісти
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14.09.2022 20:36 Відповісти
Слава ЗСУ! Низький уклін за визволення українців та українських земель! Ганьба підлій zеленій мерзоті, яка роззброювала Україну 3.5 роки та сприяла своїми діями для початку москальської широкомасштабної агресії...
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14.09.2022 20:39 Відповісти
Судячи з цифер, ЗСУ вже перейшов річку Оскіл
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14.09.2022 20:50 Відповісти
Так,зранку було.вбрід
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14.09.2022 21:10 Відповісти
так а что осталось освободить?
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14.09.2022 21:22 Відповісти
Весь район на схід від річки Оскол. Подивіться на сайті https://liveuamap.com/ і все стане зрозуміло.
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14.09.2022 22:26 Відповісти
ДОНЕЦК. МАРИУПОЛЬ ЭНЕРГОДАР МЕЛИТОПОЛЬ Бердянск, Новую Каховку ,Херсон ,Крым
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14.09.2022 21:41 Відповісти
 
 