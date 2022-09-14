Оккупированными остаются 6% территории Харьковщины, – ОВА
По состоянию на 14 сентября под российской оккупацией остаются 6% территории Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
По словам чиновника, полностью деоккупировано 16 территориальных громад на Харьковщине, частично еще семь. Под оккупацией остается 6% области, а до контрнаступления было 32%.
В регионе ремонтируют инфраструктуру, на освобожденных территориях восстанавливают линии электропередач, мобильную связь, работу медучреждений, сообщил глава ОВА.
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