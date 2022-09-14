РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9694 посетителя онлайн
Новости Война
4 320 9

Оккупированными остаются 6% территории Харьковщины, – ОВА

харківщина

По состоянию на 14 сентября под российской оккупацией остаются 6% территории Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам чиновника, полностью деоккупировано 16 территориальных громад на Харьковщине, частично еще семь. Под оккупацией остается 6% области, а до контрнаступления было 32%.

В регионе ремонтируют инфраструктуру, на освобожденных территориях восстанавливают линии электропередач, мобильную связь, работу медучреждений, сообщил глава ОВА.

Читайте также: ВСУ освободили около 388 населенных пунктов в Харьковской области, - Минобороны

Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (558)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.09.2022 20:34 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 20:36 Ответить
Слава ЗСУ! Низький уклін за визволення українців та українських земель! Ганьба підлій zеленій мерзоті, яка роззброювала Україну 3.5 роки та сприяла своїми діями для початку москальської широкомасштабної агресії...
показать весь комментарий
14.09.2022 20:39 Ответить
Судячи з цифер, ЗСУ вже перейшов річку Оскіл
показать весь комментарий
14.09.2022 20:50 Ответить
Так,зранку було.вбрід
показать весь комментарий
14.09.2022 21:10 Ответить
так а что осталось освободить?
показать весь комментарий
14.09.2022 21:22 Ответить
Весь район на схід від річки Оскол. Подивіться на сайті https://liveuamap.com/ і все стане зрозуміло.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:26 Ответить
ДОНЕЦК. МАРИУПОЛЬ ЭНЕРГОДАР МЕЛИТОПОЛЬ Бердянск, Новую Каховку ,Херсон ,Крым
показать весь комментарий
14.09.2022 21:41 Ответить
 
 