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Новости Война
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ВСУ освободили около 388 населенных пунктов в Харьковской области, - Минобороны

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На Харьковщине уже освобождено около 388 населенных пунктов.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Об освобожденных территориях на Харьковщине - цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике. Кроме того, освободившиеся территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проводимые стабилизационные мероприятия, а следовательно – различаться.

Итак, с 6 сентября в Харьковской области освобождены:

  •  около 8500 кв. км;
  •  около 388 населенных пунктов;
  •  около 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В то же время Маляр напомнила, что в настоящее время в Украине 2500 км линия фронта. Из них 1300 км – активные боевые действия.

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Автор: 

Минобороны (9288) Харьковщина (5577) деоккупация (847) Маляр Анна (412)


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Слава ЗСУ!
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14.09.2022 18:26 Ответить
Як це, близько 388?
388 цілих і 7 десятих?
Де набирають таких тупих журналістів і редакторів...
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14.09.2022 18:31 Ответить
Вічна слава Героям, що віддали своє життя за Україну!
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14.09.2022 18:31 Ответить
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14.09.2022 18:32 Ответить
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14.09.2022 18:38 Ответить
Це на Харківщині, а разом з Херсонщиною 400 н.п. набереться і 9000 м. кв.
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14.09.2022 19:20 Ответить
Слава нашим ЗСУ! Молодці!
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14.09.2022 20:05 Ответить
близько 388 це як? 387, 3... 387, 6.... який бовдур пише подібну чухню? населений пункт або звільнений, або ні... цифри точні, або опосередковані - близько 400-т, але ніяк не "близько" 388 - це точна цифра.
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14.09.2022 22:07 Ответить
 
 