Для защиты деоккупированных территорий начали строить фортификационные сооружения

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на деоккупированных территориях совершенствуются и создаются фортификационные сооружения для защиты от повторного захвата.

"На деоккупированных территориях немедленно создаются фортификационные сооружения, для того, чтобы их защитить от повторного захвата", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер отметил, что хотя на тех территориях и существують какие-то оборонительные сооружения, но власти делают их более правильными и капитальными.

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