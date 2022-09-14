Для защиты деоккупированных территорий начали строить фортификационные сооружения
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на деоккупированных территориях совершенствуются и создаются фортификационные сооружения для защиты от повторного захвата.
"На деоккупированных территориях немедленно создаются фортификационные сооружения, для того, чтобы их защитить от повторного захвата", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Премьер отметил, что хотя на тех территориях и существують какие-то оборонительные сооружения, но власти делают их более правильными и капитальными.
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І ще цікаво, підрядники ті ж самі?
Це до Шмигаля має таке ж відношення, як наступ ЗСУ під Харковом до ЗЄрмака - вони десь в інтернеті про це прочитали.
Від неї у ЗЄрмаків з`являються гроші, а от укріплення від цього не з`являються.
Хто, хто робить???!!! Щось не дочув...
Не на часі?
Велике будівництво?
Кацапи пройшли там, де ЗЄрмаки їм доріг набудували.
Пару днів назад вийшли до стіни Яценюка-Порошенка...Її до речі досить легко відновити, треба просто вигнути в інший бік
Хоча це ж ваш ватажок придумав українську мову, віру і армію
Може ЗЄ, який все знав про напад РФ і свідомо брехав півроку?
Не напали б з Білорусі, пішли б к Криму...
І тоді не відомо як би все закрутилось
Розчистка прикордонної смуги.
Прокладання дороги для патрулювання автотранспортом (уздовж кордону).
Будівництво вишок спостереження та пунктів дислокації прикордонників.
Встановлення камер та приборів нічного бачення для спостереження.
Прокладання мережі надзвичайного зв'язку.
Ти про це "випадково" забув, або взагалі не знав?
Спробуйте !
А два роки до того, "готувалися" РОЗМІНУВАННЯМ та будівництвом ДОРІГ!
А пам'ятаєте оте "М-30", "зшити Україну" і подібне? Замість того, щоб обороною займатися...
Для решти залізниць вже надали план експрес-"перешивання" на 1435 мм?
Вони тілька звання, як арестович, та ордени як лисий жека "я снайпера боюся" будуть отримувати.