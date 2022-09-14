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Новости Война
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Для защиты деоккупированных территорий начали строить фортификационные сооружения

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на деоккупированных территориях совершенствуются и создаются фортификационные сооружения для защиты от повторного захвата.

"На деоккупированных территориях немедленно создаются фортификационные сооружения, для того, чтобы их защитить от повторного захвата", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер отметил, что хотя на тех территориях и существують какие-то оборонительные сооружения, но власти делают их более правильными и капитальными.

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Автор: 

граница (5258) оборона (5198) деоккупация (847) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+27
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14.09.2022 17:39
+19
Порошенко ще 12 листопада 2021 року вимагав розгорнути війська ЗСУ на кордоні з Білоруссю Що робили зелені в цей час: Сміялися з можливості того, що Білорусь може напасти Вели переговори з міністром оборони Білорусі Запросили білоруського аташе на військові навчання ЗСУ
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14.09.2022 17:53
+17
Там, де укріплення будували при попереднику, кацапи так і не пройшли, а розбили собі макітру об укріпрайони Донбасу.

Кацапи пройшли там, де ЗЄрмаки їм доріг набудували.
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14.09.2022 17:37
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А як же ж дороги?
І ще цікаво, підрядники ті ж самі?
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14.09.2022 17:33 Ответить
Да місцеві копають, кладуть перекриття та заливають бетоном, як у Миколаєві.

Це до Шмигаля має таке ж відношення, як наступ ЗСУ під Харковом до ЗЄрмака - вони десь в інтернеті про це прочитали.
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14.09.2022 17:35 Ответить
Помиляєтесь! Шмигаль пише звіти і списують гроші
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14.09.2022 17:44 Ответить
Це трошки інша "робота".

Від неї у ЗЄрмаків з`являються гроші, а от укріплення від цього не з`являються.
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14.09.2022 17:48 Ответить
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14.09.2022 17:47 Ответить
Мій брат спец високої кваліфікації по будівництву. Просився на фронт хоч водієм хоч ким небудь. Відмовили, а ці споруди та таким спецам...ех дороги, гроші друзям
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14.09.2022 17:51 Ответить
Нарешті щось починає доходити..., але чи дійде, знову почнуть тендери, комісії. А тепер що зупинять наступ, уже знають де буде лінія маннергейма чи арпада??? Не простіше, із військової точки зору, дати будівельну техніку і матеріали щоб війська (резервні, тероборона) збудували 1-й- 2-й ряд ешелонованої оборони вздовж кордону і на основних східних напрямках. Бо на півдні будувати ще зарано, навіть після Херсона. Якщо це було би десь на Кубані чи на Ставропіллі, то двома руками і ногами за, а зараз ще зарано і думати. А от щодо укріплення і облаштування позицій по річці Оскіл, налаштування логістики, сховищ *********** ( а хіба в Балаклеї не було збудовано до війни?), підготовки плацдарму для наступу, тоді ЗА!!!
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14.09.2022 18:52 Ответить
влада робить їх більш правильними та капітальними

Хто, хто робить???!!! Щось не дочув...
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14.09.2022 17:33 Ответить
Що на це скажуть "есперти" попередника?
Не на часі?
Велике будівництво?
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14.09.2022 17:34 Ответить
Там, де укріплення будували при попереднику, кацапи так і не пройшли, а розбили собі макітру об укріпрайони Донбасу.

Кацапи пройшли там, де ЗЄрмаки їм доріг набудували.
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14.09.2022 17:37 Ответить
Не брешіть!
Пару днів назад вийшли до стіни Яценюка-Порошенка...Її до речі досить легко відновити, треба просто вигнути в інший бік
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14.09.2022 17:41 Ответить
Тю. Ну подивися наскільки кацапи продвинулися на Донбасі за півроку, утирок зелений.
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14.09.2022 17:42 Ответить
А нічого, що очікували звідти удар і там стояло досить багато техніки?

Хоча це ж ваш ватажок придумав українську мову, віру і армію
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14.09.2022 17:43 Ответить
Хто ж вам, дебілам зеленим, винен, що ви очікували в лютому шашлички, а не удари?

Може ЗЄ, який все знав про напад РФ і свідомо брехав півроку?
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14.09.2022 17:46 Ответить
Зелений утирку, хто розмінував Чонгар?
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14.09.2022 17:51 Ответить
Піски і Авдіївка стоять з 2014. Дороги посипалися відразу. Стіна Яценюка....чомуж зелені на свій смак не добудували. До речі, тут був аналіз стіни і на користь Яценюка
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14.09.2022 17:54 Ответить
Одні плюси, попередники працювали на зло торговим партнерам
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14.09.2022 21:55 Ответить
Да что за хрень ты несешь, черт тебя подери ,ватного тупого длбба! Ты хрюсский или упоротый зебаран?
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14.09.2022 18:35 Ответить
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14.09.2022 17:39 Ответить
За отамана був винен отаман, але на думку "найвеличнішого", то все попередники, рука кремля, шатун, 5 колона і так далі і тому подібне.
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14.09.2022 17:42 Ответить
Порошенко ще 12 листопада 2021 року вимагав розгорнути війська ЗСУ на кордоні з Білоруссю Що робили зелені в цей час: Сміялися з можливості того, що Білорусь може напасти Вели переговори з міністром оборони Білорусі Запросили білоруського аташе на військові навчання ЗСУ
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14.09.2022 17:53 Ответить
Розумні заднім днем можуть все що завгодно говорити.
Не напали б з Білорусі, пішли б к Криму...

І тоді не відомо як би все закрутилось
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14.09.2022 18:00 Ответить
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14.09.2022 18:05 Ответить
вот еще хорошее - неначас1....
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14.09.2022 19:55 Ответить
а ти просто ******* сораколизна, яка продала країну "паприколу"
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14.09.2022 21:28 Ответить
продала країну цинічна бандера чи торговий партнер - як це красивіше називати
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14.09.2022 21:56 Ответить
😀😀😀це точно
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14.09.2022 19:11 Ответить
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14.09.2022 18:19 Ответить
Сеню Яценюка пригласите, он знает в этом толк.
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14.09.2022 17:36 Ответить
Сєточка на кордоні, то мощная стєна, бл@дь
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14.09.2022 17:40 Ответить
Я так розумію Володя вже поставив бетонну стіну заввишки 5 метрів? Коли Ви вжен перестанете повторювати російську пропаганду? Бо ця "сєточка" не дає пройти не помітними ДРГ, викрадати наших людей і переміщувати товари. Ця "сєточка" обладнана відео, тепловізопами і датчиками і вона не має зупиняти танки, а слугувати для контролю і виявлення. Танки мають зупиняти гармати, які Володя перед нападом відвів. Чомусь таку "сєточку" поставили західні країни і все нормально. Тільки в нас купа "експертів" і як правило на користь росії.
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14.09.2022 19:37 Ответить
ну давай розкажи як може зупинити ота ******* яку поляки висрали на кордоні? ***** витримає вона ?
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14.09.2022 21:30 Ответить
От тільки не треба за сєню топити - фінансували звичайну сітчату огорожу, яку дитина ногою пробиває - гроші на вітер, толку - нуль.
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14.09.2022 17:49 Ответить
ПЛЮС до "сітчаної огорожі":
Розчистка прикордонної смуги.
Прокладання дороги для патрулювання автотранспортом (уздовж кордону).
Будівництво вишок спостереження та пунктів дислокації прикордонників.
Встановлення камер та приборів нічного бачення для спостереження.
Прокладання мережі надзвичайного зв'язку.
Ти про це "випадково" забув, або взагалі не знав?
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14.09.2022 17:55 Ответить
а ти думав що стіна буде виглядати так як велика китайська стіна? подивись як відгородились поляки від Білорусі.
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14.09.2022 18:50 Ответить
дитина ногою пробиває - аби шо ляпнути !

Спробуйте !
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14.09.2022 19:14 Ответить
та й серонути не зміг, тільки перднув
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14.09.2022 18:47 Ответить
ДИВНО!
А два роки до того, "готувалися" РОЗМІНУВАННЯМ та будівництвом ДОРІГ!
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14.09.2022 17:39 Ответить
Так і зараз не ЗЄрмаки готуються, а місцеві громади. Бо від цих малоросійських підарів зимою сніга не дочекаєшся.
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14.09.2022 17:44 Ответить
Тридцятикілометрова територія вздовж кордону з *********** назавжди має бути перетворена в прикордонну зону де автоматично будуть знищуватися кацапські війська та дрг, а потім"біженці" з **********. Жодна кацапська тварюка не повинна приникати на нашу землю! Там нічого не можна будувати крім мілітарних обєктів та кошар для отар.
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14.09.2022 17:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4
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14.09.2022 17:43 Ответить
Наші предки будували захисні вали, які й досі місцями ще залишились. А ці довбні не спроможні зробити те саме ******** технікою, та замінувати усе біля тих валів, та протитанкових надовбів побільше, та колючого дроту під напругою, та... Хоча, кому я це кажу - дорожки, асфальтіки, ****, "дорожки" в головах, "дорожки" кокаїнові...
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14.09.2022 17:45 Ответить
Дорожкі, лавочкі, маршруточькі...

А пам'ятаєте оте "М-30", "зшити Україну" і подібне? Замість того, щоб обороною займатися...
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14.09.2022 17:52 Ответить
Залізниці на Білгород (дві) і на Готню вже розібрали?

Для решти залізниць вже надали план експрес-"перешивання" на 1435 мм?
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14.09.2022 17:47 Ответить
Ця влада вміє тільки хріном на роялі грати, та й то, мабуть, була лише фонограма!
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14.09.2022 17:50 Ответить
😀😀😀в голос
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14.09.2022 19:12 Ответить
Виявляється обороняти Херсон можна. Треба просто укріплення будувати, використовувати залізобетонні підприємства Херсону і ставити мінні загородження. Русня це розуміє, а наша влада - ні. Тому наступ ЗСУ буде важким, бо орки не колупали пальцем в сраці, як зелені, а готувались.
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14.09.2022 17:50 Ответить
Бо не їм тридварасам його відбивати.
Вони тілька звання, як арестович, та ордени як лисий жека "я снайпера боюся" будуть отримувати.
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14.09.2022 17:54 Ответить
Ватный длбб ,аргументируй свой выперд! А я тебя могу так же обвинить , что ты -активист лгбт,например
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14.09.2022 18:44 Ответить
Скажіть будь ласка, чому такі споруди не можна було побудувати минулої осені ?
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14.09.2022 18:19 Ответить
чому-чому, асфальт, кругом асфальт. Асфальт - це божество зелених (в той час)
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14.09.2022 18:29 Ответить
Почитала коменти європейських громадян - у вас такий президент, справжній лідер і воїн, і не шоу -поні як наші політики.
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14.09.2022 18:33 Ответить
а щоб не панікавалі та певно і грошей не було-всі в асфальт закатали
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14.09.2022 18:30 Ответить
Наше сонечко, владімір ссанич..
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14.09.2022 18:34 Ответить
риторичне питання. щоб не було паніки і щоб не втратити 7 млрд.
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14.09.2022 18:54 Ответить
Після нашої перемоги треба створити док.фільм, як нас намагалися врятувати, а він усе ігнорував. Фільм обов'язково показувати на головних ТВ каналах у прайм-тайм. Всі, хто піде на вибори, повинні скласти іспит на знання того, завдяки кому ми перемогли - нашим захисникам і Заходу.
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14.09.2022 18:24 Ответить
"Ми були з Андрієм на одній зустрічі із Держдепом, але не з державним секретарем: його тоді не було цього дня у Вашингтоні. І прийшов чоловік, сів, ось як ви, так чашку кави поставив і каже: "Ну що, хлопці? Копайте траншеї". Ось так я вперше почув…", - розповів Кулеба.((вересень-2021 року)"зелені" накінець купили лопати , після того, як всі траншеї , що були викопані за Порошенка заасвальтували і мінні загородження зліквідували.
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14.09.2022 18:44 Ответить
А молчать что начали строить, нельзя? Или это для врага цель указывается?
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14.09.2022 19:36 Ответить
Про що дискусія??? Ці зелені пацюки ******* ГУМАНІТАРКУ!!! Зараз там з'являться в підрядниках половина « монако». А цим по нормальному повинні займатися військові будівельники ( будбати)
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14.09.2022 20:25 Ответить
 
 