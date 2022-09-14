Для захисту деокупованих територій почали будувати фортифікаційні споруди

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на деокупованих територіях удосконалюють і створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення.

"На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що хоча на тих територіях і є якісь оборонні споруди, але влада робить їх більш правильними та капітальними.

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