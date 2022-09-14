Для захисту деокупованих територій почали будувати фортифікаційні споруди
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на деокупованих територіях удосконалюють і створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення.
"На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прем'єр зазначив, що хоча на тих територіях і є якісь оборонні споруди, але влада робить їх більш правильними та капітальними.
Топ коментарі
+27 Олександр Дніпро
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+19 Павло ШОвте
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+17 Герхард
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І ще цікаво, підрядники ті ж самі?
Це до Шмигаля має таке ж відношення, як наступ ЗСУ під Харковом до ЗЄрмака - вони десь в інтернеті про це прочитали.
Від неї у ЗЄрмаків з`являються гроші, а от укріплення від цього не з`являються.
Хто, хто робить???!!! Щось не дочув...
Не на часі?
Велике будівництво?
Кацапи пройшли там, де ЗЄрмаки їм доріг набудували.
Пару днів назад вийшли до стіни Яценюка-Порошенка...Її до речі досить легко відновити, треба просто вигнути в інший бік
Хоча це ж ваш ватажок придумав українську мову, віру і армію
Може ЗЄ, який все знав про напад РФ і свідомо брехав півроку?
Не напали б з Білорусі, пішли б к Криму...
І тоді не відомо як би все закрутилось
Розчистка прикордонної смуги.
Прокладання дороги для патрулювання автотранспортом (уздовж кордону).
Будівництво вишок спостереження та пунктів дислокації прикордонників.
Встановлення камер та приборів нічного бачення для спостереження.
Прокладання мережі надзвичайного зв'язку.
Ти про це "випадково" забув, або взагалі не знав?
Спробуйте !
А два роки до того, "готувалися" РОЗМІНУВАННЯМ та будівництвом ДОРІГ!
А пам'ятаєте оте "М-30", "зшити Україну" і подібне? Замість того, щоб обороною займатися...
Для решти залізниць вже надали план експрес-"перешивання" на 1435 мм?
Вони тілька звання, як арестович, та ордени як лисий жека "я снайпера боюся" будуть отримувати.