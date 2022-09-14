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Для захисту деокупованих територій почали будувати фортифікаційні споруди

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на деокупованих територіях удосконалюють і створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення.

"На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що хоча на тих територіях і є якісь оборонні споруди, але влада робить їх більш правильними та капітальними.

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Автор: 

кордон (4750) оборона (4770) деокупація (950) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+27
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14.09.2022 17:39
+19
Порошенко ще 12 листопада 2021 року вимагав розгорнути війська ЗСУ на кордоні з Білоруссю Що робили зелені в цей час: Сміялися з можливості того, що Білорусь може напасти Вели переговори з міністром оборони Білорусі Запросили білоруського аташе на військові навчання ЗСУ
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14.09.2022 17:53
+17
Там, де укріплення будували при попереднику, кацапи так і не пройшли, а розбили собі макітру об укріпрайони Донбасу.

Кацапи пройшли там, де ЗЄрмаки їм доріг набудували.
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14.09.2022 17:37
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А як же ж дороги?
І ще цікаво, підрядники ті ж самі?
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14.09.2022 17:33 Відповісти
Да місцеві копають, кладуть перекриття та заливають бетоном, як у Миколаєві.

Це до Шмигаля має таке ж відношення, як наступ ЗСУ під Харковом до ЗЄрмака - вони десь в інтернеті про це прочитали.
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14.09.2022 17:35 Відповісти
Помиляєтесь! Шмигаль пише звіти і списують гроші
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14.09.2022 17:44 Відповісти
Це трошки інша "робота".

Від неї у ЗЄрмаків з`являються гроші, а от укріплення від цього не з`являються.
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14.09.2022 17:48 Відповісти
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14.09.2022 17:47 Відповісти
Мій брат спец високої кваліфікації по будівництву. Просився на фронт хоч водієм хоч ким небудь. Відмовили, а ці споруди та таким спецам...ех дороги, гроші друзям
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14.09.2022 17:51 Відповісти
Нарешті щось починає доходити..., але чи дійде, знову почнуть тендери, комісії. А тепер що зупинять наступ, уже знають де буде лінія маннергейма чи арпада??? Не простіше, із військової точки зору, дати будівельну техніку і матеріали щоб війська (резервні, тероборона) збудували 1-й- 2-й ряд ешелонованої оборони вздовж кордону і на основних східних напрямках. Бо на півдні будувати ще зарано, навіть після Херсона. Якщо це було би десь на Кубані чи на Ставропіллі, то двома руками і ногами за, а зараз ще зарано і думати. А от щодо укріплення і облаштування позицій по річці Оскіл, налаштування логістики, сховищ *********** ( а хіба в Балаклеї не було збудовано до війни?), підготовки плацдарму для наступу, тоді ЗА!!!
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14.09.2022 18:52 Відповісти
влада робить їх більш правильними та капітальними

Хто, хто робить???!!! Щось не дочув...
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14.09.2022 17:33 Відповісти
Що на це скажуть "есперти" попередника?
Не на часі?
Велике будівництво?
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14.09.2022 17:34 Відповісти
Там, де укріплення будували при попереднику, кацапи так і не пройшли, а розбили собі макітру об укріпрайони Донбасу.

Кацапи пройшли там, де ЗЄрмаки їм доріг набудували.
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14.09.2022 17:37 Відповісти
Не брешіть!
Пару днів назад вийшли до стіни Яценюка-Порошенка...Її до речі досить легко відновити, треба просто вигнути в інший бік
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14.09.2022 17:41 Відповісти
Тю. Ну подивися наскільки кацапи продвинулися на Донбасі за півроку, утирок зелений.
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14.09.2022 17:42 Відповісти
А нічого, що очікували звідти удар і там стояло досить багато техніки?

Хоча це ж ваш ватажок придумав українську мову, віру і армію
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14.09.2022 17:43 Відповісти
Хто ж вам, дебілам зеленим, винен, що ви очікували в лютому шашлички, а не удари?

Може ЗЄ, який все знав про напад РФ і свідомо брехав півроку?
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14.09.2022 17:46 Відповісти
Зелений утирку, хто розмінував Чонгар?
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14.09.2022 17:51 Відповісти
Піски і Авдіївка стоять з 2014. Дороги посипалися відразу. Стіна Яценюка....чомуж зелені на свій смак не добудували. До речі, тут був аналіз стіни і на користь Яценюка
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14.09.2022 17:54 Відповісти
Одні плюси, попередники працювали на зло торговим партнерам
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14.09.2022 21:55 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, черт тебя подери ,ватного тупого длбба! Ты хрюсский или упоротый зебаран?
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14.09.2022 18:35 Відповісти
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14.09.2022 17:39 Відповісти
За отамана був винен отаман, але на думку "найвеличнішого", то все попередники, рука кремля, шатун, 5 колона і так далі і тому подібне.
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14.09.2022 17:42 Відповісти
Порошенко ще 12 листопада 2021 року вимагав розгорнути війська ЗСУ на кордоні з Білоруссю Що робили зелені в цей час: Сміялися з можливості того, що Білорусь може напасти Вели переговори з міністром оборони Білорусі Запросили білоруського аташе на військові навчання ЗСУ
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14.09.2022 17:53 Відповісти
Розумні заднім днем можуть все що завгодно говорити.
Не напали б з Білорусі, пішли б к Криму...

І тоді не відомо як би все закрутилось
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14.09.2022 18:00 Відповісти
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14.09.2022 18:05 Відповісти
вот еще хорошее - неначас1....
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14.09.2022 19:55 Відповісти
а ти просто ******* сораколизна, яка продала країну "паприколу"
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14.09.2022 21:28 Відповісти
продала країну цинічна бандера чи торговий партнер - як це красивіше називати
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14.09.2022 21:56 Відповісти
😀😀😀це точно
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14.09.2022 19:11 Відповісти
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14.09.2022 18:19 Відповісти
Сеню Яценюка пригласите, он знает в этом толк.
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14.09.2022 17:36 Відповісти
Сєточка на кордоні, то мощная стєна, бл@дь
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14.09.2022 17:40 Відповісти
Я так розумію Володя вже поставив бетонну стіну заввишки 5 метрів? Коли Ви вжен перестанете повторювати російську пропаганду? Бо ця "сєточка" не дає пройти не помітними ДРГ, викрадати наших людей і переміщувати товари. Ця "сєточка" обладнана відео, тепловізопами і датчиками і вона не має зупиняти танки, а слугувати для контролю і виявлення. Танки мають зупиняти гармати, які Володя перед нападом відвів. Чомусь таку "сєточку" поставили західні країни і все нормально. Тільки в нас купа "експертів" і як правило на користь росії.
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14.09.2022 19:37 Відповісти
ну давай розкажи як може зупинити ота ******* яку поляки висрали на кордоні? ***** витримає вона ?
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14.09.2022 21:30 Відповісти
От тільки не треба за сєню топити - фінансували звичайну сітчату огорожу, яку дитина ногою пробиває - гроші на вітер, толку - нуль.
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14.09.2022 17:49 Відповісти
ПЛЮС до "сітчаної огорожі":
Розчистка прикордонної смуги.
Прокладання дороги для патрулювання автотранспортом (уздовж кордону).
Будівництво вишок спостереження та пунктів дислокації прикордонників.
Встановлення камер та приборів нічного бачення для спостереження.
Прокладання мережі надзвичайного зв'язку.
Ти про це "випадково" забув, або взагалі не знав?
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14.09.2022 17:55 Відповісти
а ти думав що стіна буде виглядати так як велика китайська стіна? подивись як відгородились поляки від Білорусі.
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14.09.2022 18:50 Відповісти
дитина ногою пробиває - аби шо ляпнути !

Спробуйте !
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14.09.2022 19:14 Відповісти
та й серонути не зміг, тільки перднув
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14.09.2022 18:47 Відповісти
ДИВНО!
А два роки до того, "готувалися" РОЗМІНУВАННЯМ та будівництвом ДОРІГ!
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14.09.2022 17:39 Відповісти
Так і зараз не ЗЄрмаки готуються, а місцеві громади. Бо від цих малоросійських підарів зимою сніга не дочекаєшся.
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14.09.2022 17:44 Відповісти
Тридцятикілометрова територія вздовж кордону з *********** назавжди має бути перетворена в прикордонну зону де автоматично будуть знищуватися кацапські війська та дрг, а потім"біженці" з **********. Жодна кацапська тварюка не повинна приникати на нашу землю! Там нічого не можна будувати крім мілітарних обєктів та кошар для отар.
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14.09.2022 17:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4
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14.09.2022 17:43 Відповісти
Наші предки будували захисні вали, які й досі місцями ще залишились. А ці довбні не спроможні зробити те саме ******** технікою, та замінувати усе біля тих валів, та протитанкових надовбів побільше, та колючого дроту під напругою, та... Хоча, кому я це кажу - дорожки, асфальтіки, ****, "дорожки" в головах, "дорожки" кокаїнові...
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14.09.2022 17:45 Відповісти
Дорожкі, лавочкі, маршруточькі...

А пам'ятаєте оте "М-30", "зшити Україну" і подібне? Замість того, щоб обороною займатися...
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14.09.2022 17:52 Відповісти
Залізниці на Білгород (дві) і на Готню вже розібрали?

Для решти залізниць вже надали план експрес-"перешивання" на 1435 мм?
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14.09.2022 17:47 Відповісти
Ця влада вміє тільки хріном на роялі грати, та й то, мабуть, була лише фонограма!
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14.09.2022 17:50 Відповісти
😀😀😀в голос
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14.09.2022 19:12 Відповісти
Виявляється обороняти Херсон можна. Треба просто укріплення будувати, використовувати залізобетонні підприємства Херсону і ставити мінні загородження. Русня це розуміє, а наша влада - ні. Тому наступ ЗСУ буде важким, бо орки не колупали пальцем в сраці, як зелені, а готувались.
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14.09.2022 17:50 Відповісти
Бо не їм тридварасам його відбивати.
Вони тілька звання, як арестович, та ордени як лисий жека "я снайпера боюся" будуть отримувати.
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14.09.2022 17:54 Відповісти
Ватный длбб ,аргументируй свой выперд! А я тебя могу так же обвинить , что ты -активист лгбт,например
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14.09.2022 18:44 Відповісти
Скажіть будь ласка, чому такі споруди не можна було побудувати минулої осені ?
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14.09.2022 18:19 Відповісти
чому-чому, асфальт, кругом асфальт. Асфальт - це божество зелених (в той час)
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14.09.2022 18:29 Відповісти
Почитала коменти європейських громадян - у вас такий президент, справжній лідер і воїн, і не шоу -поні як наші політики.
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14.09.2022 18:33 Відповісти
а щоб не панікавалі та певно і грошей не було-всі в асфальт закатали
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14.09.2022 18:30 Відповісти
Наше сонечко, владімір ссанич..
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14.09.2022 18:34 Відповісти
риторичне питання. щоб не було паніки і щоб не втратити 7 млрд.
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14.09.2022 18:54 Відповісти
Після нашої перемоги треба створити док.фільм, як нас намагалися врятувати, а він усе ігнорував. Фільм обов'язково показувати на головних ТВ каналах у прайм-тайм. Всі, хто піде на вибори, повинні скласти іспит на знання того, завдяки кому ми перемогли - нашим захисникам і Заходу.
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14.09.2022 18:24 Відповісти
"Ми були з Андрієм на одній зустрічі із Держдепом, але не з державним секретарем: його тоді не було цього дня у Вашингтоні. І прийшов чоловік, сів, ось як ви, так чашку кави поставив і каже: "Ну що, хлопці? Копайте траншеї". Ось так я вперше почув…", - розповів Кулеба.((вересень-2021 року)"зелені" накінець купили лопати , після того, як всі траншеї , що були викопані за Порошенка заасвальтували і мінні загородження зліквідували.
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14.09.2022 18:44 Відповісти
А молчать что начали строить, нельзя? Или это для врага цель указывается?
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14.09.2022 19:36 Відповісти
Про що дискусія??? Ці зелені пацюки ******* ГУМАНІТАРКУ!!! Зараз там з'являться в підрядниках половина « монако». А цим по нормальному повинні займатися військові будівельники ( будбати)
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14.09.2022 20:25 Відповісти
 
 