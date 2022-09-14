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Новини Війна
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ЗСУ звільнили близько 388 населених пунктів на Харківщині, - Міноборони

зсу

На Харківщини вже звільнено близько 388 населених пунктів.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо звільнених територій на Харківщині - цифри постійно уточнюються, бо процес у динаміці. Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись.

Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено:

- близько 8500 кВ. км;
- близько 388 населених пунктів;
- близько 150 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Водночас Маляр нагадала, що наразі в Україні 2500 км лінія фронту. З них 1300 км - активні бойові дії.

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Автор: 

Міноборони (7307) Харківщина (6054) деокупація (950) Маляр Ганна (525)


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Слава ЗСУ!
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14.09.2022 18:26 Відповісти
Як це, близько 388?
388 цілих і 7 десятих?
Де набирають таких тупих журналістів і редакторів...
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14.09.2022 18:31 Відповісти
Вічна слава Героям, що віддали своє життя за Україну!
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14.09.2022 18:31 Відповісти
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14.09.2022 18:32 Відповісти
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14.09.2022 18:38 Відповісти
Це на Харківщині, а разом з Херсонщиною 400 н.п. набереться і 9000 м. кв.
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14.09.2022 19:20 Відповісти
Слава нашим ЗСУ! Молодці!
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14.09.2022 20:05 Відповісти
близько 388 це як? 387, 3... 387, 6.... який бовдур пише подібну чухню? населений пункт або звільнений, або ні... цифри точні, або опосередковані - близько 400-т, але ніяк не "близько" 388 - це точна цифра.
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14.09.2022 22:07 Відповісти
 
 