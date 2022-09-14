ЗСУ звільнили близько 388 населених пунктів на Харківщині, - Міноборони

На Харківщини вже звільнено близько 388 населених пунктів.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо звільнених територій на Харківщині - цифри постійно уточнюються, бо процес у динаміці. Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись.

Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено:



- близько 8500 кВ. км;

- близько 388 населених пунктів;

- близько 150 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Водночас Маляр нагадала, що наразі в Україні 2500 км лінія фронту. З них 1300 км - активні бойові дії.

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