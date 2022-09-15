Сутки на Харьковщине: россияне обстреляли Волчанск, на мине подорвался мужчина

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела г. Волчанск повреждены 5 домов. К счастью, никто не пострадал. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе подорвался на мине и получил ранение 54-летний мужчина. Раз подчеркиваю, возвращаться на деоккупированные территории до полного их разминирования может быть очень опасно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вдоль линии столкновения враг обстреливает позиции украинских военных и перегруппирует свои подразделения. Наши защитники продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике.