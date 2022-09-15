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Новости Война
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Сутки на Харьковщине: россияне обстреляли Волчанск, на мине подорвался мужчина

харківщина

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела г. Волчанск повреждены 5 домов. К счастью, никто не пострадал. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе подорвался на мине и получил ранение 54-летний мужчина. Раз подчеркиваю, возвращаться на деоккупированные территории до полного их разминирования может быть очень опасно", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупированными остаются 6% территории Харьковщины, – ОВА

Отмечается, что вдоль линии столкновения враг обстреливает позиции украинских военных и перегруппирует свои подразделения. Наши защитники продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике.

обстрел (26906) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (558)


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Треба також відповідати по рашкі обстрілами щоб було як по команді Павлові щоб знали що відповід буде симетричною
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15.09.2022 09:26 Ответить
ХАРЬКОВ= Ахыр Ага Бэй- Конец Господина Бека пер.с одэри(азэри.Имеется в виду разделение УшАги -сознания господина-Духа Святого) ОТНОСИТЬСЯ К СВЯТЫМ ГОРОДАМ УКРАИНЫ. И там Собор БалаАгаБэйУш(Благовещенский)-Дите Господин Бек Сознание(дух).И этот г.НЕПОБЕДИМ.Это видно.Слава Древнему Миру!
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15.09.2022 09:39 Ответить
 
 