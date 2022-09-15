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Доба на Харківщині: росіяни обстріляли Вовчанськ, на міні підірвався чоловік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

 "Унаслідок обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Вкотре наголошую, повертатися на деокуповані території до повного їх розмінування може бути дуже небезпечно", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупованими залишаються 6% території Харківщини, – ОВА

Зазначається, що вздовж лінії зіткнення ворог обстрілює позиції українських військових та здійснює перегрупування своїх підрозділів. Наші захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці.
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Треба також відповідати по рашкі обстрілами щоб було як по команді Павлові щоб знали що відповід буде симетричною
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15.09.2022 09:26 Відповісти
ХАРЬКОВ= Ахыр Ага Бэй- Конец Господина Бека пер.с одэри(азэри.Имеется в виду разделение УшАги -сознания господина-Духа Святого) ОТНОСИТЬСЯ К СВЯТЫМ ГОРОДАМ УКРАИНЫ. И там Собор БалаАгаБэйУш(Благовещенский)-Дите Господин Бек Сознание(дух).И этот г.НЕПОБЕДИМ.Это видно.Слава Древнему Миру!
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15.09.2022 09:39 Відповісти
 
 