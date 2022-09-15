Доба на Харківщині: росіяни обстріляли Вовчанськ, на міні підірвався чоловік

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Вкотре наголошую, повертатися на деокуповані території до повного їх розмінування може бути дуже небезпечно", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупованими залишаються 6% території Харківщини, – ОВА

Зазначається, що вздовж лінії зіткнення ворог обстрілює позиції українських військових та здійснює перегрупування своїх підрозділів. Наші захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці.