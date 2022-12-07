УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9239 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 918 11

США стежать за кількістю використаних Росією боєприпасів у війні проти України, - Міллі

ракета

В США вивчають кількість використаних Росією боєприпасів у війні проти України. Таким чином військові намагаються переконатися, що Пентагон точно розраховує зброю, яка може знадобитись в разі майбутніх конфліктів чи операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, оприлюднену Reuters.

"Ми проводимо аналіз, щоб переконатися, що наші плани на випадок надзвичайних ситуацій, яких ми маємо кілька по всьому світу на різних театрах, складені правильно з урахуванням правильних оцінок та реалій", - зазначив генерал.

Міллі додав, що у разі потреби, військове керівництво звернеться до виробників зброї для поповнення арсеналів, щоб бути переконаними у наявності необхідного рівня запасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про залишки ракетного арсеналу Росії: 13% "Іскандерів", 30% "Калібрів" і тисячі С-300

Автор: 

ракети (4014) росія (65007) США (22643) Міллі Марк (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
стежать за кількістью недай бог дадуть чуть більше і ми почнем перемагати а кацапи розтрояться і будуть незадоволені щоб не виправдовуватися вони не дають багато зброї, та постійно причитають про те що вони нам не вказують нам бити по росії ми самі такі дерзкі посміли достати їх навіть сша в **** від нашої нахабності бити по росіїї
показати весь коментар
07.12.2022 07:53
+3
Сумно все це і дуже схоже на правду
показати весь коментар
07.12.2022 07:56
+2
Серйозно? Ви висуваєте якісь претензії країні, яка вже надала допомоги на десятки мілярдів. Яка "змушує" інші країни допомагати. Це перше.
Друге. Ще до війни бачив багато відео, що в нас придумали ту, чи іншу зброю. Де вона? Де держзакупівлі? В першу чергу потрібно ху-ти все попереднє і нинішнє керівництво. Бо була б зброя спочатку, все це можли було зупинити на початку.
показати весь коментар
07.12.2022 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якісь сша тормознуті. Потрібно вже давно робити всього і побільш
показати весь коментар
07.12.2022 07:44 Відповісти
Одним словим, рахують, щоб знати, коли кацапія залишиться без зброї. Тоді можливо і вступлять у війну. Хоч і цинічно, але розумно.
показати весь коментар
07.12.2022 07:47 Відповісти
Сарказм?)
показати весь коментар
07.12.2022 08:36 Відповісти
Так.
показати весь коментар
07.12.2022 11:03 Відповісти
Якщо рахують тільки по снарядах-то довго буде чекати на виснаження
показати весь коментар
07.12.2022 12:33 Відповісти
стежать за кількістью недай бог дадуть чуть більше і ми почнем перемагати а кацапи розтрояться і будуть незадоволені щоб не виправдовуватися вони не дають багато зброї, та постійно причитають про те що вони нам не вказують нам бити по росії ми самі такі дерзкі посміли достати їх навіть сша в **** від нашої нахабності бити по росіїї
показати весь коментар
07.12.2022 07:53 Відповісти
Сумно все це і дуже схоже на правду
показати весь коментар
07.12.2022 07:56 Відповісти
Вчаця на нас .
показати весь коментар
07.12.2022 08:12 Відповісти
Серйозно? Ви висуваєте якісь претензії країні, яка вже надала допомоги на десятки мілярдів. Яка "змушує" інші країни допомагати. Це перше.
Друге. Ще до війни бачив багато відео, що в нас придумали ту, чи іншу зброю. Де вона? Де держзакупівлі? В першу чергу потрібно ху-ти все попереднє і нинішнє керівництво. Бо була б зброя спочатку, все це можли було зупинити на початку.
показати весь коментар
07.12.2022 08:58 Відповісти
 
 