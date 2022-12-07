США стежать за кількістю використаних Росією боєприпасів у війні проти України, - Міллі

В США вивчають кількість використаних Росією боєприпасів у війні проти України. Таким чином військові намагаються переконатися, що Пентагон точно розраховує зброю, яка може знадобитись в разі майбутніх конфліктів чи операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, оприлюднену Reuters.

"Ми проводимо аналіз, щоб переконатися, що наші плани на випадок надзвичайних ситуацій, яких ми маємо кілька по всьому світу на різних театрах, складені правильно з урахуванням правильних оцінок та реалій", - зазначив генерал.

Міллі додав, що у разі потреби, військове керівництво звернеться до виробників зброї для поповнення арсеналів, щоб бути переконаними у наявності необхідного рівня запасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про залишки ракетного арсеналу Росії: 13% "Іскандерів", 30% "Калібрів" і тисячі С-300