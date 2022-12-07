Наступ ЗСУ закінчиться навесні в Севастополі, Донецьку та Луганську, - Данілов

Зима стане ключовим етапом української війни.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську", - написав він.

Данілов зазначив, що ключовим етапом війни України за незалежність стане зимовий період.