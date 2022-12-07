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Новини Війна
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Наступ ЗСУ закінчиться навесні в Севастополі, Донецьку та Луганську, - Данілов

данілов

Зима стане ключовим етапом української війни.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську", - написав він.

Данілов зазначив, що ключовим етапом війни України за незалежність стане зимовий період.

6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!🇺🇦 pic.twitter.com/uJfc7rWSKd

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022

Автор: 

Данілов Олексій (1259) прогноз (1381)


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Топ коментарі
+37
Як вже набрид цей балабол... Скажеш гоп як перескочиш
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07.12.2022 08:49
+19
- Добрий день пане психолог!
- Добрий. Що Вас привело до мене?
- Ну як сказати. Грошей не міряно, маю успішний бізнес, дівки самі на мене лізуть,
не життя, а суцільне свято.
- Так в чому проблема?
- Та ******** я.
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07.12.2022 09:03
+12
Та не пи#діть, а робіть щось в решті решт. Бо кацапня з таким успіхом Херсон зрівняє з землею.
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07.12.2022 08:52
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Як вже набрид цей балабол... Скажеш гоп як перескочиш
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07.12.2022 08:49 Відповісти
Иого слова та БОГУ в вуха .
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07.12.2022 08:51 Відповісти
Та не пи#діть, а робіть щось в решті решт. Бо кацапня з таким успіхом Херсон зрівняє з землею.
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07.12.2022 08:52 Відповісти
Зрівняти Херсон вони могли б тільки авіаційними бомбами ФАБ, якби не було ППО.
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07.12.2022 11:48 Відповісти
достатньо і смерчів
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07.12.2022 14:40 Відповісти
прав данилов... наступление закончится весной... в одном он не прав - наступление славных ВСУ закончится не в сранных крыму и даунбасе, а на границе с Японией... заодно торжественно передадим Курильские острова с Камчаткой и Сахалином братскому японскому народу...
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07.12.2022 08:52 Відповісти
да ты не ссы... все нормально... вся дичь еще не совсем далеко впереду...
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07.12.2022 09:29 Відповісти
Главное случайно Токио и Пекин не взять
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07.12.2022 09:14 Відповісти
😁😂
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07.12.2022 21:08 Відповісти
******** пора в путь-дорогу...
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07.12.2022 08:55 Відповісти
Головне - забрати в Путлера чарівний чемоданчик, в якому його душа. І тоді йому гаплик...
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07.12.2022 09:02 Відповісти
Там жеж його сцяки зберігаються, фууу
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07.12.2022 11:49 Відповісти
- Добрий день пане психолог!
- Добрий. Що Вас привело до мене?
- Ну як сказати. Грошей не міряно, маю успішний бізнес, дівки самі на мене лізуть,
не життя, а суцільне свято.
- Так в чому проблема?
- Та ******** я.
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07.12.2022 09:03 Відповісти
Ніхто не клявся і не божився. Лікуй свій склєроз.
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07.12.2022 10:01 Відповісти
Им на пару с Будановым не стыдно вот нести подобное? Нет, я только за, но надо ведь смотреть как-то реально на вещи.
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07.12.2022 09:08 Відповісти
Ну так-то как раз Буданов из всей зешоблы выделяется относительной (по сравнению с остальными зебилами) точностью прогнозов. На тактическом уровне он уже в этом году показывал, какие группировки откуда будут заходить, в т.ч. и бросок на Киев. Вот только вся остальная зе-свита его доклад проигнорила.
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07.12.2022 11:54 Відповісти
Це той піджидок,який нам розповідав,що ***** нініпадьоть,йди *****
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07.12.2022 09:12 Відповісти
******** руSSкой проститутки! Свинособака изнасилованная! И тут тебе жЫды виноваты? Это ж они составляют 73% населения, которые клоуна выбрали? А ты, ясен пень, честный патриот, 24 февраля, в окопе на границе. врага встречал, и с гранатами под танки бросался? Да, петушок обоссанный?
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07.12.2022 12:37 Відповісти
от киздаболи..Якшо Данілов на білому коні і з шаблею буде впереді скакати..то 100 відсотково звільнять
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07.12.2022 09:13 Відповісти
стули пельку , охоспадэ ..
одне чудовисько здолало корупцію на корню
цей боєць крємль штурмує - шо за піздабольства на самій верхівц і!?
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07.12.2022 09:14 Відповісти
Данілов у своєму репертуарі. Цікаво, а сорочку якого кольору вдягнув, щоби натякнути про розвиток воєнних дій?
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07.12.2022 09:14 Відповісти
Тю,.. сорочка... Він красниє трусєля в галіфе заправив!
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07.12.2022 10:13 Відповісти
Аж страшно собі уявити 😆
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07.12.2022 10:50 Відповісти
Тріпло! Але: від його отаких слів на козляндії верещать як недорізані поросята.Нехай верещать-поки не виздихають,тільки б скоріше
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07.12.2022 09:20 Відповісти
така собі заява якщо чесно,кацапи ще проведуть мобілізацію додатково і будуть мати уже 500 тисяч чмобіків, а таку массу уже просто так не викинеш зі своєї території навіть за пів року,немає у нас на данний момент такої достатньої кількості зброї і ***********.
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07.12.2022 09:27 Відповісти
Історично, росіяне добре воювали тіки коли не нападали а саме захищали свою країну, наприклад Наполеон та Гітлер маючі найпотужніші арміі світу та бойовий досвід з перемогами, були зломлені під Москвою, коли вже збиралися святкувати чергову перемогу.

А от коли Росія нападала або ж обороняла але не свою ісконну територію, це перша світова, русько -японська війна, в ціх війнах в основному програвала, за виключенням одного історичного періоду, а саме, періоду коли війська очолював Суворов, але ж Суворов і Суровікін це не порівнювальні мягко кажучі постаті)

Тому хоча Росія потужніша, але в даному випадку на території України російський солдат знаходиться в більш слабкій позиції.
Єдине, треба задуматися щодо Севастополя, за даними перепису населення там і при Україні абсолютна більшість під 80% були росіяне, тож, треба шукати якусь особливу формулу для цього міста, щоб і населення місцеве там не почувалися себе переможеними, одночасно, щоб і був виконаний Закон та територіальна цілісність України.
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07.12.2022 09:48 Відповісти
Війська Наполеона не були "зломлені під москвою". Наполеон взагалі не ставив за мету завоювання імперії.
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07.12.2022 10:15 Відповісти
На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с боями отступала от границ империи до Москвы, дав под Москвой Бородинское сражение.￼

В начале второго этапа войны, после Бородинского сражения (с октября по декабрь 1812 года) наполеоновская армия маневрировала, а затем отступала до границ империи.
Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, и переносом военных действий на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году (см. Война Шестой коалиции). Среди причин поражения армии Наполеона историки называют всенародное участие в войне и героизм русской армии, неготовность французской армии к боевым действиям на больших пространствах и в природно-климатических условиях России, полководческие дарования русского главнокомандующего М. И. Кутузова.
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07.12.2022 10:25 Відповісти
Це ви прочитали на пропагандистських джелелах.....о вялікой і непобедімой....
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07.12.2022 10:35 Відповісти
Це з Вікіпедії, можете самі прочитати. Вікіпедія це не пропагандиський ресурс.
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07.12.2022 16:00 Відповісти
Лол, кацапам спалили Москву, а они это решили вывернуть, как победу)
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07.12.2022 11:57 Відповісти
Так в том то и дело, пока не спалили им Москву, и побед не было, это я к тому, что несмотря на то что РФ мощнее в военном смысле но солдаты офицеры их понимают что они пришли и стреляют взрывают на территории соседней страны которая их не звала сюда, тем более с оружием в руках.
Они это понимают и поэтому не могут проявить те качества боевые, которые они проявляли исторически в те времена когда они действительно сражались за Родину на которую напали
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07.12.2022 16:04 Відповісти
У русаков есть отличная программа переселения соотечественников...и земли пустующей немеряно...можно проехать 200 км и не встретить ни одного дома, ни одной заправки....пустыри одни....
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07.12.2022 10:22 Відповісти
Но тогда мы уподобимся сталинистам, если поступим точно также как поступали эти "мастера" депортаций и переселений народов, ломатели судеб и целых поколений.
А такое исторически не прощается.
Да и как мы будем себя чувствовать морально, поступив таким образом?
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07.12.2022 10:28 Відповісти
А народы никто трогать не собирается. Трогать будут прилагательных, у которых вместо национально-представительного органа неонацистская идеология "Русский мир".
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07.12.2022 11:59 Відповісти
"отличная программа переселения соотечественников...и земли пустующей немеряно"
Программа переселения и проведение расследование с вынесением приговора судом конкретному преступнику либо оправданием невиновного- это разные вещи.
Вы написали " программа переселения "
Поэтому я так и ответил.
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07.12.2022 15:20 Відповісти
Кацап, рашешвайне без козаків це не армія, а скотобаза та заздалегідь програна війна.
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07.12.2022 10:06 Відповісти
обговоримо це питання в травні,по логіці Данілова навесні війна має закінчитися звільненням Криму,Донецькь і Луганська, тоді і за кацапа вибачишся
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07.12.2022 10:11 Відповісти
Гражданін, не пересмикуйте зміст промови Даніловп. Українська весна це не пора року, а політичне явище. Вчіться бачити проміж рядків та слів.
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07.12.2022 10:17 Відповісти
Так виходить що їли мівіну з одної миски
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07.12.2022 09:28 Відповісти
Якби це сказав Буданов, можна було б задуматися, він неодноразово казав речі які потім в реале відбувалися через деякий час, а от Данілов, я поки не впевнений, які його прогнози справдилося, з іншого боку, не можу навести і прогнозів які не справдилися точно, тож, побачимо, як казав сліпий.
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07.12.2022 09:32 Відповісти
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07.12.2022 09:42 Відповісти
ще один провидець після Рєзнікова
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07.12.2022 09:43 Відповісти
Колись вважала данілова розумнішим за всіх інших в зеленій команді. Після його заяви, що він попереджав про вторгнення, одягаючи кілька місяців чорну сорочку, зрозуміла, що він така ж нікчемна істота, як вся ОПа. Невже ще хтось прислухається до його маячні?!
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07.12.2022 09:46 Відповісти
Я взагалі його тіки під час війни вперше побачив...
Хоча я не часто телевізор дивлюсь та в інтернеті взагалі, тіки коли хворію...як зараз
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07.12.2022 09:54 Відповісти
Плять! Вам один сценарист речи пишет? Одна ( не рабинович,а симонянша)" вставай страна огромная", другие 1919, УНР т т.д.! С какого перепугу зимний этап станет переломным? освободила Украина свои территории в границах 1991 года, что дальше? Чтобы закончить войну необходимо уничтожить кацапстан!!! Только политическая воля США может решить этот вопрос! Нам никто не позволит сделать это! кацапстан со своими ядреными боНбами это энцефалитный клещ на яйцах Китая. Как "мировое сообщество расхерачило Югославию, что бы не дать кацапстану плацдарм в центральной европе, так и Украине никто не даст победить кацапию, чтобы не развязать руки Китаю!
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07.12.2022 09:51 Відповісти
Якщо Китай захватить Росію то це буде імперія куди міцніша та небезпечніша ніж в свій час радянський союз, а, нагадаємо, навіть і радянський союз не був переможений, він реально ліквідувався саме за рішенням народів, людей, громадян, а не від зовнішнього військового втручання.
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07.12.2022 09:57 Відповісти
Та и я о том же! Именно захватит! Потому, что ни китайцы ни кацапсианцы дружить не умеют в принципе и союзниками они не станут! Поэтому разбитый кацапстан лакомый кусок для Китая, И никто в здравом уме на это не пойдет.
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07.12.2022 10:05 Відповісти
Нафта по 10 доларів і совок пішов на дно...
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07.12.2022 10:39 Відповісти
Совок пішов на дно, тому що в нього була стабільно непрацююча економіка (за виключенням періоду НЕП). Все інше накладалось на цю основну проблему рік за роком.
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07.12.2022 12:04 Відповісти
Berrimor Cute відповів, совок був приречений оскільки це було атеістична авторитарна держава з нежиттєздатною моделлю економіки, і коли люди це зрозуміли, то вирішили закінчити так жити.
А щодо нафти та газу, більшість свого існування совок взагалі не експортував їх на захід, потім почав експортувати трохи в країни соцлагеря, і вже у вісімдесяті більш менш почав на захід, але доходи від цього експорту не були головні, як зараз у РФ.
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07.12.2022 16:12 Відповісти
Як тільки Україна звільняє усі свої території, її приймають в НАТО. Це заява самого альянсу. А це в свою чергу вже невможливлює будь-яку агресію. Пан, що написав під вами теж правий. Не можна допустити, щоб Кацапію поглинув Китай, бо це буде ще гірше в перспективі. До того ж хтось повинен платити репарації
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07.12.2022 11:02 Відповісти
"це в свою чергу вже невможливлює будь-яку агресію"

"Кипр остается насильственно разделенным с 1974 г., когда Турция вторглась на остров и оккупировала почти сорок процентов территории."

начале XXI века по инициативе ООН была предпринята попытка окончательно урегулировать кипрскую проблему. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 24 апреля https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2004 года был https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0 проведён референдум , на котором 75 % греков высказались против так называемого https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0 плана Аннана , который подготовила британская дипломатия, считая, что он «узаконивает результаты турецкой агрессии и увековечивает турецкую оккупацию».

Ви здивуєтеся, але і Греція, до якої тоді належав Кіпр, і сьогодні греки його населяють та вважають Грецію своєю батьківщиною, і Туреччина, в 1974 були країнами членами НАТО, а британці, які спочатку підтримували греків, самі ж і запропонували потім узаконити для Турції захоплені території.

Якщо провести аналогію з Україною на сьогодні, нас теж підтримують британці, сьогодні, але що воно буде далі, хтозна, і врятує чи ні НАТО, як бачите, греків на кіпрі не врятувало.
Нагадаю, і ядерну зброю ми віддали у свій час саме під тиском США, головної країни НАТО, а ядерна зброя мабуть більш вагомий аргумент ніж папірці.
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07.12.2022 17:31 Відповісти
Балаболов.
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07.12.2022 09:54 Відповісти
А що планує робити влада з сотнями тисяч колаборантів та зрадників лугандону та криму?Судячи з ПРОДОВЖЕННЯ їх фінансування з бюджету України,то зрозуміти та пробачити.Вони нас СОГОДНІ вбивають а ми, "завтра" будемо платити гроші їх безруким,безногим та кантуженим?Готов пан Данілов прийняти рішення про репресіі стосовно сотен тисяч зрадників та колаборантів які голосували на референдумах 2014 року за відділення від України?Я вже не кажу про сьогоднішніх мобілізованих в лавах т.з. корпусів лугандону,які воюють на боці окупанта.Відповіді немає,немає НАВІТЬ діскусіі цих питань.
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07.12.2022 09:55 Відповісти
Дискусії немає бо вона не на часі, який сенс ділити шкуру невбитого медведя

А теоретично розмовляючі, якщо Україні треба вся без виключення її територія зі всіма без виключення людьми, то треба домовлятися буде, та всім амністію, як це і було прописано в сумнозвісних Мінськ -2 домовленностях. Іншого шляху немає, оскільки і історично, і географічно, і соціально, і релігійно, і мовно, на території України склалося суспільне поєднання европейского світу та світу пострадянського. Цей пострадянський світ є в усіх республіках СРСР, навіть в прибалтійських, які вже в НАТО, але там його доля набагато менша европейскої саме тому що культурно мовно релігійно прибалти дуже відрізняються від Росії.
А в Україні інша ситуація, і мова схожа, і культури, а багато і взагалі російськомовних та етнічних росіян.
Тож треба поєднувати країну буде. Бо інакше це знову ЗУНР та УНР, навіщо воно потрібне.
А поєднати проблем немає, насправді, треба тіки щиро пробачити, навіть тих хто мобілізований зараз там воює проти своєї країни, треба буде пробачити. Іншого шляху зберегти територіальну цілісність країни повністю, та зберегти людей на ціх територіях місцевих, немає.
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07.12.2022 10:10 Відповісти
Останнім часом уся ця братія, Буданов, Данілов та Арестович, а може ще й Подоляк, якщо пам'ять не зраджує теж тільки й роблять, що обіцяють Крим весною. Вони ж розуміють, що у разі якщо це не збудеться, це ніхто не забуде та будуть тролити та знущатися. А вони відповідають за медіа ресурс цієї влади, тобто це буде мега піар провал.
Про "дві-три неділі" та "ракети ось-ось закінчаться" знущаються до сих пір, а тут все набагато сер'йозніше.

Чи може вони дійсно щось знають? Прогнозувати таке неможливо, бо на війні десятки факторів можуть бути, які можуть усякий план зруйнувати.
Якщо так й здійсниться, то я скоріш за все почну думати, що перед нами розіграли спектакль...
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07.12.2022 09:56 Відповісти
Дядьку, прокиньтеся.Українська весна це не пора року, а політичне явище. Вчіться бачити проміж рядків та слів.
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07.12.2022 10:14 Відповісти
О боже, а навіщо за кацапами повторювати? Це вони почали з "русской весни".

І не треба притягувати за вуха. Усі кого я перерахував говорили саме про весну 2023. Навіть з формульовками "через півроку, через 6 місяців, не так вже й довго". Тому натягувати якісь символічні назви тут не вийде.
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07.12.2022 10:24 Відповісти
Що в тебе ще "придумали кацапи"? Ваз 2101? Радіо, лампу розжарювання, парову машину?
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07.12.2022 10:31 Відповісти
Кацапи придумали "руську весну" вслід за "арабською весною", що тобі не ясно? Навіщо повторювати штампи від яких тхне?
Хоча я бачу, що з розумом в тебе не дуже.
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07.12.2022 10:35 Відповісти
Чєрєпанов придумав парову машину))) одразу як її побачив в Англії.
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07.12.2022 10:41 Відповісти
Ти сам з собою розмовляєш?
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07.12.2022 10:52 Відповісти
Це не розмова, це думки твого 16 бітного мозку.
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07.12.2022 10:55 Відповісти
Йди лікуйся, дід.
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07.12.2022 11:05 Відповісти
Тобі треба ти й лікуйся
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07.12.2022 12:15 Відповісти
А від хреста тобі не тхне? Бо кацап теж придумав його носити.
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07.12.2022 10:42 Відповісти
Згоден, про весну, то не треба повторювати, хоча, спочатку була арабська весна, а руська весна це теж повтор)
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07.12.2022 10:34 Відповісти
Кацап, ти вже з Данілова на "всіх" перевзувся? Данілов термін не озвучував, Українська весна це не пора року, бо написана з великої літери. А тобі діагноз - кацап неосвічений.
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07.12.2022 10:35 Відповісти
дід панас **********
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07.12.2022 10:01 Відповісти
Люди ви такі смішні - він же рік ніде не називає. З 1919 по 1922 - це три роки. Ось і рахуйте, весну якого року він мав наувазі.
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07.12.2022 10:03 Відповісти
ну і для чого оце ляпати якщо правда - то має бути таємницею для кацапів , а якщо в стилі а ля шашлики , тоді зрозуміло квартал 95 рулить!
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07.12.2022 10:23 Відповісти
І навіщо ляпати всякі дурниці. Вже один колишній міністр оборони Гелетей казав, що в 2015 році парад перемоги буде приймати в Криму. І де тепер той міністр? А Крим і дальше кацапський. Я звичайно хочу, щоб сталося, але напевно треба більше допомагати армії, а не пи.......ти!!!!
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07.12.2022 10:43 Відповісти
Все може бути. Потрібно придивитися в що одягнувся Данілов і прослідкувати де орденоносний спецпідрозділ з *********** паличками "95 квартал" проходить підготовку.
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07.12.2022 10:52 Відповісти
Цікаво скільки з тих коментаторів сволоти проросійської ...
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07.12.2022 11:20 Відповісти
В цієї людини лише одна задача - зайвий раз нагадати про себе. Справжній політик не повинен видавати бажане за дійсне, а бути реалістом. Краще спокійно і впевнено займатися своєю справою, як це без самореклами робить Залужний, наші воїни, і тоді перемога обов'язково прийде. А так маю сумніви, в якій справі від пана Данілова була б реальна віддача.
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07.12.2022 11:39 Відповісти
Белгород должен вернуться в Украину!
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07.12.2022 11:39 Відповісти
Сначала репарации лет десять повыплачивают, потом будем посмотреть на их поведение.
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07.12.2022 12:06 Відповісти
 
 