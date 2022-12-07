Наступ ЗСУ закінчиться навесні в Севастополі, Донецьку та Луганську, - Данілов
Зима стане ключовим етапом української війни.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську", - написав він.
Данілов зазначив, що ключовим етапом війни України за незалежність стане зимовий період.
6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!🇺🇦 pic.twitter.com/uJfc7rWSKd— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022
Топ коментарі
+37 Mykola Trofimenko #544375
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- Добрий. Що Вас привело до мене?
- Ну як сказати. Грошей не міряно, маю успішний бізнес, дівки самі на мене лізуть,
не життя, а суцільне свято.
- Так в чому проблема?
- Та ******** я.
одне чудовисько здолало корупцію на корню
цей боєць крємль штурмує - шо за піздабольства на самій верхівц і!?
А от коли Росія нападала або ж обороняла але не свою ісконну територію, це перша світова, русько -японська війна, в ціх війнах в основному програвала, за виключенням одного історичного періоду, а саме, періоду коли війська очолював Суворов, але ж Суворов і Суровікін це не порівнювальні мягко кажучі постаті)
Тому хоча Росія потужніша, але в даному випадку на території України російський солдат знаходиться в більш слабкій позиції.
Єдине, треба задуматися щодо Севастополя, за даними перепису населення там і при Україні абсолютна більшість під 80% були росіяне, тож, треба шукати якусь особливу формулу для цього міста, щоб і населення місцеве там не почувалися себе переможеними, одночасно, щоб і був виконаний Закон та територіальна цілісність України.
В начале второго этапа войны, после Бородинского сражения (с октября по декабрь 1812 года) наполеоновская армия маневрировала, а затем отступала до границ империи.
Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, и переносом военных действий на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году (см. Война Шестой коалиции). Среди причин поражения армии Наполеона историки называют всенародное участие в войне и героизм русской армии, неготовность французской армии к боевым действиям на больших пространствах и в природно-климатических условиях России, полководческие дарования русского главнокомандующего М. И. Кутузова.
Они это понимают и поэтому не могут проявить те качества боевые, которые они проявляли исторически в те времена когда они действительно сражались за Родину на которую напали
А такое исторически не прощается.
Да и как мы будем себя чувствовать морально, поступив таким образом?
Программа переселения и проведение расследование с вынесением приговора судом конкретному преступнику либо оправданием невиновного- это разные вещи.
Вы написали " программа переселения "
Поэтому я так и ответил.
Хоча я не часто телевізор дивлюсь та в інтернеті взагалі, тіки коли хворію...як зараз
А щодо нафти та газу, більшість свого існування совок взагалі не експортував їх на захід, потім почав експортувати трохи в країни соцлагеря, і вже у вісімдесяті більш менш почав на захід, але доходи від цього експорту не були головні, як зараз у РФ.
"Кипр остается насильственно разделенным с 1974 г., когда Турция вторглась на остров и оккупировала почти сорок процентов территории."
начале XXI века по инициативе ООН была предпринята попытка окончательно урегулировать кипрскую проблему. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 24 апреля https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2004 года был https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0 проведён референдум , на котором 75 % греков высказались против так называемого https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0 плана Аннана , который подготовила британская дипломатия, считая, что он «узаконивает результаты турецкой агрессии и увековечивает турецкую оккупацию».
Ви здивуєтеся, але і Греція, до якої тоді належав Кіпр, і сьогодні греки його населяють та вважають Грецію своєю батьківщиною, і Туреччина, в 1974 були країнами членами НАТО, а британці, які спочатку підтримували греків, самі ж і запропонували потім узаконити для Турції захоплені території.
Якщо провести аналогію з Україною на сьогодні, нас теж підтримують британці, сьогодні, але що воно буде далі, хтозна, і врятує чи ні НАТО, як бачите, греків на кіпрі не врятувало.
Нагадаю, і ядерну зброю ми віддали у свій час саме під тиском США, головної країни НАТО, а ядерна зброя мабуть більш вагомий аргумент ніж папірці.
А теоретично розмовляючі, якщо Україні треба вся без виключення її територія зі всіма без виключення людьми, то треба домовлятися буде, та всім амністію, як це і було прописано в сумнозвісних Мінськ -2 домовленностях. Іншого шляху немає, оскільки і історично, і географічно, і соціально, і релігійно, і мовно, на території України склалося суспільне поєднання европейского світу та світу пострадянського. Цей пострадянський світ є в усіх республіках СРСР, навіть в прибалтійських, які вже в НАТО, але там його доля набагато менша европейскої саме тому що культурно мовно релігійно прибалти дуже відрізняються від Росії.
А в Україні інша ситуація, і мова схожа, і культури, а багато і взагалі російськомовних та етнічних росіян.
Тож треба поєднувати країну буде. Бо інакше це знову ЗУНР та УНР, навіщо воно потрібне.
А поєднати проблем немає, насправді, треба тіки щиро пробачити, навіть тих хто мобілізований зараз там воює проти своєї країни, треба буде пробачити. Іншого шляху зберегти територіальну цілісність країни повністю, та зберегти людей на ціх територіях місцевих, немає.
Про "дві-три неділі" та "ракети ось-ось закінчаться" знущаються до сих пір, а тут все набагато сер'йозніше.
Чи може вони дійсно щось знають? Прогнозувати таке неможливо, бо на війні десятки факторів можуть бути, які можуть усякий план зруйнувати.
Якщо так й здійсниться, то я скоріш за все почну думати, що перед нами розіграли спектакль...
І не треба притягувати за вуха. Усі кого я перерахував говорили саме про весну 2023. Навіть з формульовками "через півроку, через 6 місяців, не так вже й довго". Тому натягувати якісь символічні назви тут не вийде.
Хоча я бачу, що з розумом в тебе не дуже.