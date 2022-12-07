Бізнес-імперію Трампа визнали винною в шахрайстві та ухилення від сплати податків
Суд присяжних Мангеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа у злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
Компанії Trump Corp. і Trump Payroll Corp були визнані винними за всіма висунутими їм звинуваченнями. Протягом 15 років вони реалізовували шахрайську схему для уникнення сплати податків, зокрема з премій для топменеджерів.
Сам Трамп та його родина звинувачень у цій справі не отримали. Але під час судового процесу прокурори неодноразово згадували експрезидента США і його причетність до окремих оборудок.
В середині січня бізнес-імперія Трампа може отримати максимальний штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів.
"Їй не загрожує ліквідація, оскільки, згідно із законодавством Нью-Йорка, немає механізму ліквідації компанії. Однак засудження за кримінальний злочин може вплинути на здатність вести бізнес або отримувати кредити чи контракти", - вказують у CNN.
Як повідомлялося, зараз Дональд Трамп перебуває під пильною увагою прокурорів за неналежне зберігання секретних документів, спроби скасувати результати виборів 2020 року, а також фінансові звіти Trump Organization. Крім того, проти нього поданий цивільний позов на суму $250 мільйонів від генерального прокурора Нью-Йорка, який звинувачує Трампа та його дорослих дітей у довготривалих схемах шахрайства.
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Недбалість або навіть держзрада - серйозна але разова справа. А репутація - це надовго, якщо не назавжди.
Грубо кажучи - вагнергейт для ЗЄ міг би стати останнім цвяхом, а Пандорапейперс та Велике крадівництво надійною труною (це не зважаючи на зраду перед вторгненням).
До виборів!
Трамп може отримати цінну консультацію від Якуковича, як красти, переводити усе в готівку і потім вивозити контейнерами в Ростов.
Тепер чекаємо гнівний спітч пані Спартц с тезою , що гроші які скіздили Трамп та Ко з'являться у Мексиці та Сирії.
Хоча. Зі Спартц такий контролер як з мене балерина.