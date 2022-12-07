Бізнес-імперію Трампа визнали винною в шахрайстві та ухилення від сплати податків

Суд присяжних Мангеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа у злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Компанії Trump Corp. і Trump Payroll Corp були визнані винними за всіма висунутими їм звинуваченнями. Протягом 15 років вони реалізовували шахрайську схему для уникнення сплати податків, зокрема з премій для топменеджерів.

Сам Трамп та його родина звинувачень у цій справі не отримали. Але під час судового процесу прокурори неодноразово згадували експрезидента США і його причетність до окремих оборудок.

В середині січня бізнес-імперія Трампа може отримати максимальний штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів.

"Їй не загрожує ліквідація, оскільки, згідно із законодавством Нью-Йорка, немає механізму ліквідації компанії. Однак засудження за кримінальний злочин може вплинути на здатність вести бізнес або отримувати кредити чи контракти", - вказують у CNN.

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Як повідомлялося, зараз Дональд Трамп перебуває під пильною увагою прокурорів за неналежне зберігання секретних документів, спроби скасувати результати виборів 2020 року, а також фінансові звіти Trump Organization. Крім того, проти нього поданий цивільний позов на суму $250 мільйонів від генерального прокурора Нью-Йорка, який звинувачує Трампа та його дорослих дітей у довготривалих схемах шахрайства.