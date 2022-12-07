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Бізнес-імперію Трампа визнали винною в шахрайстві та ухилення від сплати податків

дональд,трамп

Суд присяжних Мангеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа у злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Компанії Trump Corp. і Trump Payroll Corp були визнані винними за всіма висунутими їм звинуваченнями. Протягом 15 років вони реалізовували шахрайську схему для уникнення сплати податків, зокрема з премій для топменеджерів.

Сам Трамп та його родина звинувачень у цій справі не отримали. Але під час судового процесу прокурори неодноразово згадували експрезидента США і його причетність до окремих оборудок.

В середині січня бізнес-імперія Трампа може отримати максимальний штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів.

"Їй не загрожує ліквідація, оскільки, згідно із законодавством Нью-Йорка, немає механізму ліквідації компанії. Однак засудження за кримінальний злочин може вплинути на здатність вести бізнес або отримувати кредити чи контракти", - вказують у CNN.

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Як повідомлялося, зараз Дональд Трамп перебуває під пильною увагою прокурорів за неналежне зберігання секретних документів, спроби скасувати результати виборів 2020 року, а також фінансові звіти Trump Organization. Крім того, проти нього поданий цивільний позов на суму $250 мільйонів від генерального прокурора Нью-Йорка, який звинувачує Трампа та його дорослих дітей у довготривалих схемах шахрайства.

Автор: 

шахрайство (1078) США (22643) CNN (119) Трамп Дональд (5549)


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Топ коментарі
+10
Это всё фигня по сравнению с документами, которые Трамп хранил дома.
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07.12.2022 08:58
+8
Таке собі, але можливо, що після цього, республіканці змінять кандидата.
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07.12.2022 08:58
+8
У розвинутій демократії система влади розгалужена та зважена тому навіть такий Скрудж не може за один термін зруйнувати державний апарат, а ЗЄ легко перетворив владу на особисту іграшку, повністю узурпувавши всі гілки влади.
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07.12.2022 09:10
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Таке собі, але можливо, що після цього, республіканці змінять кандидата.
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07.12.2022 08:58 Відповісти
Это всё фигня по сравнению с документами, которые Трамп хранил дома.
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07.12.2022 08:58 Відповісти
Ділова репутація в США, на відміну від України - це зовсім не фігня.

Недбалість або навіть держзрада - серйозна але разова справа. А репутація - це надовго, якщо не назавжди.

Грубо кажучи - вагнергейт для ЗЄ міг би стати останнім цвяхом, а Пандорапейперс та Велике крадівництво надійною труною (це не зважаючи на зраду перед вторгненням).
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07.12.2022 09:07 Відповісти
ви дуже сильно помиляєтесь! звинувачення в несплаті податків - це НАЙСТРАШНІШЕ звинувачення для громадянина західного світу! як кажуть американці - "неминучі дві речі - смерть та податки" (с) Франклін
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07.12.2022 09:16 Відповісти
От вам і демократія -- ми дивуємось як Зеля приишов до влади - а як такии Скрудж у сталіи демократіі .
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07.12.2022 09:06 Відповісти
У розвинутій демократії система влади розгалужена та зважена тому навіть такий Скрудж не може за один термін зруйнувати державний апарат, а ЗЄ легко перетворив владу на особисту іграшку, повністю узурпувавши всі гілки влади.
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07.12.2022 09:10 Відповісти
Я за те шо вони ж там терті калачі -- як вони популіста підтримали і поставили президентом .
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07.12.2022 09:18 Відповісти
Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных.
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07.12.2022 09:20 Відповісти
Астанавітєсь, Ростов не резиновий. Та й Вітьок ботає по фені а не по англійскому. Як же він нового сусіда зрозуміє?
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07.12.2022 09:14 Відповісти
Аль Капоне №2
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07.12.2022 09:20 Відповісти
Саджайте складену білку в клітку! 😂
До виборів!
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07.12.2022 09:44 Відповісти
Час валити до п*раши?
Трамп може отримати цінну консультацію від Якуковича, як красти, переводити усе в готівку і потім вивозити контейнерами в Ростов.
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07.12.2022 09:53 Відповісти
Трамп запропонував скасувати конституцію, щоб повернути його до влади. До 2024 року Трамп має або сісти за ґрати, або бути страчений. Бо це єдина людина, якщо його можна так назвати, яка здатна розвалити США.
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07.12.2022 10:16 Відповісти
Чубчику кича корячится? Вместо Белого Дома.
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07.12.2022 10:45 Відповісти
жулики...
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07.12.2022 11:08 Відповісти
так оно стремилось стать вторым ху..лом, эхх .. не судьба
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07.12.2022 11:35 Відповісти
А хіба може бути щось гірше, ніж поцуплення секретних державних документів?
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07.12.2022 11:48 Відповісти
Отакої. Ті хто перший кричав контроль, контроль виявилися першими злодюжками на селі.
Тепер чекаємо гнівний спітч пані Спартц с тезою , що гроші які скіздили Трамп та Ко з'являться у Мексиці та Сирії.
Хоча. Зі Спартц такий контролер як з мене балерина.
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07.12.2022 17:32 Відповісти
 
 