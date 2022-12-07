В Курській області РФ почали формувати народну дружину

В Курській області шукають добровольців, які записалися б до народної дружини "Патріот".

Про це повідомив тамтешній губернатор Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот", - пише він у телеграмі.

За його словами, добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію Курської області.

"Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!" - закликає губернатор.

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Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють територію України з Курської області.

Раніше 6 грудня про початок підготовки та формування "загонів територіальної оборони або самооборони" заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.