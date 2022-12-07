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Новини Війна
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В Курській області РФ почали формувати народну дружину

курськ

В Курській області шукають добровольців, які записалися б до народної дружини "Патріот".

Про це повідомив тамтешній губернатор Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот", - пише він у телеграмі.

За його словами, добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію Курської області.

"Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!" - закликає губернатор.

Також читайте: У Курській області РФ поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ, - Генштаб

Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють територію України з Курської області.

Раніше 6 грудня про початок підготовки та формування "загонів територіальної оборони або самооборони" заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Автор: 

росія (65007) ополчення (10) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+24
через місяць народну дружину Патріот перекинуть на бахматський напрямок )
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07.12.2022 09:16
+15
Ага. Перша черга на утилізацію мобілізацію в січні.
Дебіли, що запишуться, підуть на добрива в першу чергу.
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07.12.2022 09:17
+11
Через 9 місяців сво на расєї вже формують фольксштурм. Оце много ходов очка, оце Путін всєх пєрєіграл😂
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07.12.2022 09:18
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07.12.2022 09:15 Відповісти
Може просто народна дружина "патріот" чекає на справжній Патріот від США чи Німеччини
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07.12.2022 09:20 Відповісти
через місяць народну дружину Патріот перекинуть на бахматський напрямок )
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07.12.2022 09:16 Відповісти
Можна відразу в чорні ракети
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07.12.2022 09:33 Відповісти
Лао Дзи
• Немає більшої біди, ніж недооцінювати противника.
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07.12.2022 09:54 Відповісти
Ага. Перша черга на утилізацію мобілізацію в січні.
Дебіли, що запишуться, підуть на добрива в першу чергу.
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07.12.2022 09:17 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало...
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07.12.2022 09:17 Відповісти
Через 9 місяців сво на расєї вже формують фольксштурм. Оце много ходов очка, оце Путін всєх пєрєіграл😂
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07.12.2022 09:18 Відповісти
Спецобосрація ідьот по строго утвєрждьонному плану(с)
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07.12.2022 09:23 Відповісти
А потім всіх цих "рузьгє вітязєй" перекинуть на фронт.
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07.12.2022 09:26 Відповісти
от "спецоперации" в Украине до "народных дружин" для "защиты рубежей государства" всего за девять месяцев)))))))))))))))))))))дебилы! "фольксштурм" вам не поможет!)))))))))))))
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07.12.2022 09:27 Відповісти
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07.12.2022 09:27 Відповісти
Пакуют очередных лохов для могилизации, сначала дружина, потом вагнер - и мешок.
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07.12.2022 09:29 Відповісти
Угу, "Курск" (он утонул) "с".
Дружинники пішли одружуватись з кралею з косою (та що у чорному вбранні та з капюшоном).
Кацапи, ви реально й...нуті.
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07.12.2022 09:36 Відповісти
Долбоебы, а потом поедут , на фронт могилезоваться
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07.12.2022 09:37 Відповісти
могилезоваться
Не пиши такого, вони щелепу зламають, але не вимовлять.
Краще - здохнуть,....
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07.12.2022 09:45 Відповісти
Проводяться тренування з:
- швидкісного розпиву склоомивача;
- цєлаванія ікон старшого командного складу;
- виносу ванни, пральної машини;
- швидкісного замотування в чорний пакет.
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07.12.2022 09:41 Відповісти
...."і всьо ідьот па плану"....
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07.12.2022 09:49 Відповісти
на кічє норм контингент...
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07.12.2022 09:55 Відповісти
А почему сразу не московскую дружину? Путлер изо всех дряхлых сил пытается превратить захватническую войну по истреблению украинцев в "русскую народную".
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07.12.2022 09:57 Відповісти
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07.12.2022 09:58 Відповісти
В Курській області РФ почали формувати народну дружину

А хто буде її народним чоловіком?
Ги...
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07.12.2022 09:59 Відповісти


FUCK RUSSIA 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿✚25

@KeepPeaceNoWar

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https://twitter.com/yakovinaivan1 @yakovinaivan1

Упадок только вокруг россии. Мир развивается очень быстро - прорывы в медицине, технологиях, электронике, кибернетике. Лишь русская помойка застряла в дворовом туалете
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07.12.2022 10:00 Відповісти
Спецоперация идёт по плану!!!
Да, касапы?
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07.12.2022 10:57 Відповісти
 
 