В Курській області РФ почали формувати народну дружину
В Курській області шукають добровольців, які записалися б до народної дружини "Патріот".
Про це повідомив тамтешній губернатор Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот", - пише він у телеграмі.
За його словами, добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію Курської області.
"Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!" - закликає губернатор.
Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють територію України з Курської області.
Раніше 6 грудня про початок підготовки та формування "загонів територіальної оборони або самооборони" заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
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• Немає більшої біди, ніж недооцінювати противника.
утилізаціюмобілізацію в січні.
Дебіли, що запишуться, підуть на добрива в першу чергу.
Дружинники пішли одружуватись з кралею з косою (та що у чорному вбранні та з капюшоном).
Кацапи, ви реально й...нуті.
Не пиши такого, вони щелепу зламають, але не вимовлять.
Краще - здохнуть,....
- швидкісного розпиву склоомивача;
- цєлаванія ікон старшого командного складу;
- виносу ванни, пральної машини;
- швидкісного замотування в чорний пакет.
А хто буде її народним чоловіком?
Ги...
FUCK RUSSIA ✚25
@KeepPeaceNoWar
В ответ
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Упадок только вокруг россии. Мир развивается очень быстро - прорывы в медицине, технологиях, электронике, кибернетике. Лишь русская помойка застряла в дворовом туалете
Да, касапы?