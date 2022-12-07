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Новини Агресія Росії проти України
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Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 13 кораблів

море,рф,ракетоносій

У Чорному морі перебувають 13 російських кораблів, зокрема підводний ракетоносій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив  речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ

"У Чорному морі 13 ворожих кораблів. Серед них - 1 підводний ракетоносій. Можливий загальний залп - 4 "калібри", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

корабель (1612) Чорноморський флот рф (623) Чорне море (1662) Братчук Сергій (145)


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Топ коментарі
+4
ну, сбита, так сбита... какие проблемы?
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07.12.2022 09:21
+3
Де ті Стрижі,що наробили шуму далеко від України.....Отак би 6 та залпом по оркам і ждёт Кобзон там за туманами адскими пьяными....
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07.12.2022 09:24
+2
Тем временем Россия рывком без раскачки перешла от "возьмём Киев за 3 дня, а Украину - за месяц" до объявлений о рытье окопов в Белгороде.
Всё идёт по плану!
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07.12.2022 09:44
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ну, сбита, так сбита... какие проблемы?
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07.12.2022 09:21 Відповісти
Де ті Стрижі,що наробили шуму далеко від України.....Отак би 6 та залпом по оркам і ждёт Кобзон там за туманами адскими пьяными....
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07.12.2022 09:24 Відповісти
Розумієте, Стриж - РОЗВІДУВАЛЬНИЙ дрон, він має вантажопідйомність усього 150 кг, бо розрахований лише на установку камер різних. У нього не запхаєш багато вибухівки! Проти літаків - так, він ефективний, бо реактивному бомбардувальнику навіть маленькі дірочки у фюзеляжі від осколків - це уже суттєво. А кораблю треба більше вибухівки.
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07.12.2022 09:40 Відповісти
Який летить до 1000 км, навіть такий маленький може нанести багато проблем, це куди попасти по кораблю. Моска також думала,що Нептун не існує
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07.12.2022 09:43 Відповісти
Нептун потужніший
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07.12.2022 09:44 Відповісти
Ну і де наші потужніші "Нептуни"?
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07.12.2022 10:38 Відповісти
Закатані в асфальт?
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07.12.2022 10:44 Відповісти
Боятся, что бы НАТО не отобрало особняки на "Рублёвке".
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07.12.2022 09:39 Відповісти
Тем временем Россия рывком без раскачки перешла от "возьмём Киев за 3 дня, а Украину - за месяц" до объявлений о рытье окопов в Белгороде.
Всё идёт по плану!
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07.12.2022 09:44 Відповісти
Ахаха
Не там где проходят военные действия ..А что разве война ? Это ж спецаперация "Киев за три дня"

Но не про это..Есть сомнения что копателей после кастинга заберут на передок
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07.12.2022 11:49 Відповісти
13 ? Це знак
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07.12.2022 10:52 Відповісти
де дрони, морські дрони, байрактари та нептуни, вашу мать?????
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07.12.2022 11:26 Відповісти
Peace да, peace дець, peace дюк - приготуватися
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07.12.2022 21:17 Відповісти
 
 