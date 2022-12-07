Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 13 кораблів

У Чорному морі перебувають 13 російських кораблів, зокрема підводний ракетоносій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі 13 ворожих кораблів. Серед них - 1 підводний ракетоносій. Можливий загальний залп - 4 "калібри", - йдеться в повідомленні.

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