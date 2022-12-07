Росіяни запустили 4 ракети по Краматорську, пошкоджено 39 приватних будинків

Російські окупанти запустили 4 ракети по Краматорську увечері у вівторок, пошкоджено 39 приватних будинків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив увечері у вівторок мер міста Олександр Гончаренко.

"Черговий ворожий обстріл міста. 4 ракети вдарили по Краматорську", - написав він.

Мер міста зазначив, що пошкоджено 39 приватних будинків, навчальний заклад та промзона, проте обійшлося бід постраждалих.

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