Окупанти обстрілюють Куп’янський район Харківщини: є руйнування і поранені. ФОТО

У Харківській області залишається під російськими терористичними обстрілами Куп’янський район.

Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, у місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Постраждалих немає. Під час наступного артобстрілу дістала осколкові поранення місцева жителька 67 років, вона госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди.

Учора, 6 грудня, після 17:00 у Дворічанській громаді горів будинок. Без постраждалих.

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Крім цього, 3 російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у селі Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення зазнав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знищили за добу 249 вибухонебезпечних предметів.





