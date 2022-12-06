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Новини
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Росіяни убили понад 1600 мешканців Харківщини, - поліція

поховання

74 особи серед загиблих від рук росіян на Харківщині – діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані озвучили харківські правоохоронці під час зустрічі з представниками ООН.

Як зазначається, з 24 лютого на Харківщині унаслідок російської агресії загинуло понад 1600 людей.

За цей час слідчі зареєстрували понад 6600 кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

За три місяці деокупації Харківщини ексгумовано більш як 900 тіл людей.

Також читайте: На сьогодні окупованими російською армією лишаються 28 населених пунктів Харківщини

Окрім того, поліцейські виявили 25 місць, де вчинялися катування та тортури. В таких населених пунктах як Ізюм, Куп'янськ, Козача Лопань, Вовчанськ.

Автор: 

Харківщина (6054) деокупація (950) воєнні злочини (1855)


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Пора запровадити традицію, не називати кацапів росіянами!
Кацапи, москалі, рашисти: повно цілком літературних епітетів!
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06.12.2022 21:29 Відповісти
а як же Історія? було таке лайно - "россіяни", і раптом зникли?
мені здається, що в Історії повинно бути зафіксовано, що на початку 21-го століття, россіяни вели загарбницьку війну проти мирного сусіда, під час якої скоїли величезну кількість злочинів, як геноцидного так і террористичного характерів!
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06.12.2022 23:14 Відповісти
нема і не було такого народу . є москалі , московити , тартари , і звичне нам - кацапи . І в Українську мову , треба повернути історичну назву - Московія. Ну так буває Угорці себе мадьярами називають а Армян ми називаємо Вірменами навіть деякі міста в українськч мові мають відмінну від оригінала назву приклад тому - Відень , ну і так дальше . треба петицію направити .
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07.12.2022 08:49 Відповісти
Я вважаю правильним назвати їх гвалтівниками дітей.
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07.12.2022 05:02 Відповісти
Освобождение русскоязычного населения от собственной жизни.Даже немцы не убивали этнических немцев а оркам без разницы куда стрелять.Так что гестаповцы это почти кришнаиты по сравнению с путинскими чекистами.
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07.12.2022 06:44 Відповісти
 
 