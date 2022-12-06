Росіяни убили понад 1600 мешканців Харківщини, - поліція
74 особи серед загиблих від рук росіян на Харківщині – діти.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані озвучили харківські правоохоронці під час зустрічі з представниками ООН.
Як зазначається, з 24 лютого на Харківщині унаслідок російської агресії загинуло понад 1600 людей.
За цей час слідчі зареєстрували понад 6600 кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
За три місяці деокупації Харківщини ексгумовано більш як 900 тіл людей.
Окрім того, поліцейські виявили 25 місць, де вчинялися катування та тортури. В таких населених пунктах як Ізюм, Куп'янськ, Козача Лопань, Вовчанськ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапи, москалі, рашисти: повно цілком літературних епітетів!
мені здається, що в Історії повинно бути зафіксовано, що на початку 21-го століття, россіяни вели загарбницьку війну проти мирного сусіда, під час якої скоїли величезну кількість злочинів, як геноцидного так і террористичного характерів!