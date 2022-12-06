Росіяни убили понад 1600 мешканців Харківщини, - поліція

74 особи серед загиблих від рук росіян на Харківщині – діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані озвучили харківські правоохоронці під час зустрічі з представниками ООН.

Як зазначається, з 24 лютого на Харківщині унаслідок російської агресії загинуло понад 1600 людей.

За цей час слідчі зареєстрували понад 6600 кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

За три місяці деокупації Харківщини ексгумовано більш як 900 тіл людей.

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Окрім того, поліцейські виявили 25 місць, де вчинялися катування та тортури. В таких населених пунктах як Ізюм, Куп'янськ, Козача Лопань, Вовчанськ.