УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9286 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 325 9

На Луганщині важкі бої, росіяни підтягують усі резерви, - Гайдай

війна,зсу,бій

На Луганщині точаться важкі бої. Окупанти кидають у бій мобілізованих та зеків

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Визволення кожного метру Луганщини дається вкрай важко – росіяни підвезли багато резервів, як у вигляді особового складу, так і техніки", - йдеться в повідомленні. 

За його словами, в атаки росіяни кидають, переважно, ув’язнених та "свіжомобілізованих". Гайдай уточнив, що мобілізовані не навчені користуватися ні зброєю, ні технікою.

"Вони потужно збільшують кількість загиблих окупантів", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На Сватівському та Кремінському напрямках ЗСУ просуваються вглиб Луганщини", - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
росіяни підтягують усі резерви

- Які резерви?
- Усі!

В якості підтяжок для підтягування резервів можна використовувати резервативи.
показати весь коментар
07.12.2022 10:04 Відповісти
Сьогодні немає маячні Гайдая про просування ЗСУ на Луганщині...
показати весь коментар
07.12.2022 10:07 Відповісти
та для вас я так понимаю любое продвижение зсу єто бред,а после херсона наверное неделю рыдали в подушку
показати весь коментар
07.12.2022 10:20 Відповісти
Брєд- це коли орки під Сватовим просунулися, а цей "губернатор" розказує про наступ ЗСУ! Ви за брехню?
показати весь коментар
07.12.2022 11:10 Відповісти
Так це правда, бої на східній околиці Бахмут, Білогорівка під вогнем, м'яса і техніки нагнали .Війна триває,але Перемога буде за Україною.
показати весь коментар
07.12.2022 10:08 Відповісти
Я знову переконався, що Гайдаю краще помовчати, бо ще вчора тут віщав, що ось-ось будуть гарні новини, що ми рехаємося..., то це ті гарні новини? Навіщо забивати контент піарщиками "зеленої команди", вони тупо або брешуть, або нічого не знаютбь і видають бажане за дійсність. Тільки інформація Генштабу має достовірність, решта "відоси" для рейтингу!
показати весь коментар
07.12.2022 10:24 Відповісти
Треба чекати коли закінчаться зеки вагнера, мобілізовані так активно не будуть перти на смерть
показати весь коментар
07.12.2022 10:56 Відповісти
Якщо «підтягують усі резерви» в одне місце, то це має означати про суттєве ослаблення агресора у інших місцях фронту, зокрема на півдні.
Чому цим досі ніхто не скористався? Невже триває підігрування ініціативі окупанта.
показати весь коментар
07.12.2022 11:37 Відповісти
 
 