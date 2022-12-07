На Луганщині важкі бої, росіяни підтягують усі резерви, - Гайдай
На Луганщині точаться важкі бої. Окупанти кидають у бій мобілізованих та зеків
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Визволення кожного метру Луганщини дається вкрай важко – росіяни підвезли багато резервів, як у вигляді особового складу, так і техніки", - йдеться в повідомленні.
За його словами, в атаки росіяни кидають, переважно, ув’язнених та "свіжомобілізованих". Гайдай уточнив, що мобілізовані не навчені користуватися ні зброєю, ні технікою.
"Вони потужно збільшують кількість загиблих окупантів", - додав він.
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- Які резерви?
- Усі!
В якості підтяжок для підтягування резервів можна використовувати резервативи.
Чому цим досі ніхто не скористався? Невже триває підігрування ініціативі окупанта.