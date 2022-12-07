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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Луганську обласна лікарня заповнена пораненими росіянами, - ОВА

поранені,лікарня

У тимчасово окупованому Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими російськими військовими.

Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"У Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими росіянами, яких туди доставляють постійно. Госпіталізують навіть в гінекологічне і пологове відділення", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

лікарня (1357) окупація (6680) поранення (2798) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+7
В Мелитополе Донецке Макеевке и Джанкое с Симферополем тоже затарено ЧМОбиками Пригожина под завязку...💀☠️🦍🦍🦍
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07.12.2022 10:25
+6
Супер !!! щоб ви усі здохли кацапи окупанти !!! Слава ЗСУ !!!
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07.12.2022 10:17
+5
В окупованому Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими росіянами

Файно є!
І дайбох, не виживуть!
Ги...
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07.12.2022 10:20
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Супер !!! щоб ви усі здохли кацапи окупанти !!! Слава ЗСУ !!!
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07.12.2022 10:17 Відповісти
В окупованому Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими росіянами

Файно є!
І дайбох, не виживуть!
Ги...
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07.12.2022 10:20 Відповісти
Iпло заткни провокатор кацапський.
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07.12.2022 10:35 Відповісти
Так що ти пропонуєш, кацапчику 'old man', здаватися?
Ми про свої втрати знаємо, у кожного в бригадах є друзі, знайомі, родичи.
Яка пропозиція в тебе? Здаватись?
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07.12.2022 11:24 Відповісти
В Мелитополе Донецке Макеевке и Джанкое с Симферополем тоже затарено ЧМОбиками Пригожина под завязку...💀☠️🦍🦍🦍
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07.12.2022 10:25 Відповісти
"Лучше сидеть, чем лежать" - подумали уркочмобики
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07.12.2022 15:17 Відповісти
А в морг коли будуть госпіталізувати?
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07.12.2022 11:08 Відповісти
Ну якщо вже "повністю заповнена", тоді треба туди контрольний хаймарс...
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07.12.2022 11:21 Відповісти
А в гiнекологiчне вiддiлення за що?
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07.12.2022 12:54 Відповісти
"Госпитализируют даже в гинекологическое и родильное отделение" - ждут приплода от чеченских овцелюбов.
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07.12.2022 15:15 Відповісти
 
 