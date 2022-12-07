В окупованому Луганську обласна лікарня заповнена пораненими росіянами, - ОВА

У тимчасово окупованому Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими російськими військовими.

Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"У Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими росіянами, яких туди доставляють постійно. Госпіталізують навіть в гінекологічне і пологове відділення", - йдеться в повідомленні.

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