В окупованому Луганську обласна лікарня заповнена пораненими росіянами, - ОВА
У тимчасово окупованому Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими російськими військовими.
Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"У Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими росіянами, яких туди доставляють постійно. Госпіталізують навіть в гінекологічне і пологове відділення", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Senator #518037
показати весь коментар07.12.2022 10:25
+6 vuiko dobrui
показати весь коментар07.12.2022 10:17
+5 Алекс Скела
показати весь коментар07.12.2022 10:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Файно є!
І дайбох, не виживуть!
Ги...
Ми про свої втрати знаємо, у кожного в бригадах є друзі, знайомі, родичи.
Яка пропозиція в тебе? Здаватись?