Флот морських дронів з’явиться вже у грудні, - Федоров

Вже у грудні перші безпілотники створять флот морських дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів. Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів", - йдеться в повідомленні.

Федоров також повідомив, що за 7 місяців на фандрейзинговій платформі UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували понад 237 мільйонів доларів, за ці кошти придбано тисячі необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових.

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