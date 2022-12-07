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Флот морських дронів з’явиться вже у грудні, - Федоров

дрони,морські

Вже у грудні перші безпілотники створять флот морських дронів.

Про це повідомив  міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів. Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів", - йдеться в повідомленні.

Федоров також повідомив, що за 7 місяців на фандрейзинговій платформі UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували понад 237 мільйонів доларів, за ці кошти придбано тисячі необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литовці зібрали $750 тисяч на морські дрони для України. Їх назвуть "Peace Дец" , "Peace Да" і "Peace Дюк"

Автор: 

флот (327) Федоров Михайло (876) дрони (4650)


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Топ коментарі
+8
А з супутника Притули ми зможемо флот побачити? Чи не існує ні супутника, ні флота, а тільки збори відбуваються?
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07.12.2022 11:13
+6
Дуже файно.
Привет корытам Черноморской флотилии кацапов.
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07.12.2022 11:15
+6
Обратите внимание - этот бот спецом зарегался, чтобы тут покакать))) Чувак, переименуйся, "рушника" на "ручник"-больше соответствовать будет твоей тормозной сущности)
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07.12.2022 11:22
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"флот морських дронів" для мене звучить як "пенсійне забезпечення льотчиків-камікадзе"
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07.12.2022 11:11 Відповісти
А з супутника Притули ми зможемо флот побачити? Чи не існує ні супутника, ні флота, а тільки збори відбуваються?
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07.12.2022 11:13 Відповісти
Потомок Остапа Ибрагимовича Бендера скромно промолчит вместоот вета на ваш вопрос.
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07.12.2022 11:16 Відповісти
т. О. Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. в настоящее же время их список, благодаря изобретательности властей, значительно увеличился )
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07.12.2022 11:22 Відповісти
Не пошел ко дну вслед за "Москвой", но вероятно серьезно ранен. Флагман российского Черноморского флота - фрегат "Адмирал Макаров" все еще находится в бухте под Севастополем вместе с еще одним судном того же класса, скрывая правый борт от съемки.
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07.12.2022 11:29 Відповісти
Зе-відосос зараховано, тепер можеш спокійно вбитися ап стєнку
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07.12.2022 11:17 Відповісти
Обратите внимание - этот бот спецом зарегался, чтобы тут покакать))) Чувак, переименуйся, "рушника" на "ручник"-больше соответствовать будет твоей тормозной сущности)
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07.12.2022 11:22 Відповісти
А при чем тут зеленский, лошара ты тупой? Ну кроме того, что все коллаборанты и предатели - из его говнопартии слуга урода? Съел, *****? Вот то-то же))
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07.12.2022 11:26 Відповісти
Порох слил крым и донбас? ну ты и *******.
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07.12.2022 11:43 Відповісти
ты имеешь в виду то, что дерьмак пытался отстранить Залужного? так дерьмак - от зеленого ****** ставленник. и нет, у него ничего не вышло, ботяра) иди водки тяпни с горя
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07.12.2022 11:55 Відповісти
Припини відповідати тролю. Зараз він зникне.
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07.12.2022 12:14 Відповісти
Друже,не звертай уваги, то ботяра, скот зелено-монголоїдний. Йшли його наУЙ,де цім скотам зеленим і місце. Після перемоги будуть забиті в "кізло" Всосала,падла зелена?
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07.12.2022 12:28 Відповісти
*Зе-відсос *
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07.12.2022 11:24 Відповісти
Дуже файно.
Привет корытам Черноморской флотилии кацапов.
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07.12.2022 11:15 Відповісти
ооо руснявые корабли в Черном море теперь как в банке, и не выйти через Босфор. На этом черноморскому флоту путь только один, впирьод за русским корблем на йух
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07.12.2022 11:19 Відповісти
А я перевел деньги.
Один пропеллер будет от меня.
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07.12.2022 11:22 Відповісти
в морском дроне пропеллер???
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07.12.2022 11:23 Відповісти
не весла же..
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07.12.2022 11:24 Відповісти
А что у него по Вашему? Гипердвигатель.
Пропеллер крутится и отталкивает поток воды.
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07.12.2022 11:24 Відповісти
Пропеллер - у летательных аппаратов. У плавучих - винт...
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07.12.2022 11:43 Відповісти
ну я думал - винт) Но может то у кораблей
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07.12.2022 11:51 Відповісти
Вы правы. Винт. Википедия так прямо и указывает.
Но пофиг. Я деньги внес.
А там главное в...бать в руских.
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07.12.2022 12:04 Відповісти
Най так і буде.
Всі зелені уйопки, після перемоги всі получать в ..."кабіну".
А ви, чучела зелені,думали,вам все забудуть.
Запасайтеся "антисиняк", тому що, вас довго будуть куярить, клоуни хитросракі
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07.12.2022 12:24 Відповісти
-Акакаяраздницца...трошки з Карслсоном переплутав.. А ось сВИНТив з теми - досить коряво..Точнiше- як завжди..
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07.12.2022 15:08 Відповісти
Вы меня пугаете. Начинаю к Вам симпатию испытывать.
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07.12.2022 15:32 Відповісти
"предупреждён значит вооружён" - подумал фёдоров, открыто посылая маляву параше.
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07.12.2022 11:24 Відповісти
Мавзолейный Металлолом уже не актуален... все эти подлодки КУРСк и прочая туфта типа крейцер МАСКва, вчерашний день...🦍👹💀,лет 7 назад я ЦН уже об этом говорил...о скоростных Глиссерах и прочих боевых морских дронах мелкого формата...
Помню тогда с меня ржали некоторые обитатели Цензора...🤣
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07.12.2022 11:27 Відповісти
Это да. Я например до удара по Севастополю и не слышал о морских дронах.
Но Вы видели как их легко подбить?
250 тыс долл легко убить очередью с вертолета.
Нужно чтоб под водой ехал и перископ
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07.12.2022 11:30 Відповісти
Наш морской дрон успел передать стрим видео, как его атакует вертолет. Может на рынке вооружений купить дроны-торпеды, передвигающиеся под самой поверхностью воды, выдвигая на поверхность только шнорхель и перископ с видеокамерой и антеннами?
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07.12.2022 11:43 Відповісти
Под огнем вражеского вертолета наш морской дрон просил ударные БПЛА поддержки, способные атаковать вертолеты рашистов.
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07.12.2022 12:55 Відповісти
Да я именно об этом видео. А Вы видели как он маневрирует?
Пооучается им руководит человек-оператор.
Это не робот по заданным координатам как ракета.
Подводный дрон конечно предпочтительней.
Буду зарабатывать на торпеду.
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07.12.2022 12:55 Відповісти
Може не варто п@здіти.. та ще й наперед...
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07.12.2022 12:20 Відповісти
А як що казати довго ХАЛВА ХАЛВА ХАЛВА,в роті буде солодко,да?...
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07.12.2022 12:26 Відповісти
Ну конечно через месяц после Адмирала Макарова это точно наперед.
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07.12.2022 12:33 Відповісти
Бачу тобі федорчук старлінка заніс...
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07.12.2022 12:47 Відповісти
А Макарова чого не бачили? Рассказать кто вам шо занёс?
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07.12.2022 13:16 Відповісти
Розповідай...
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07.12.2022 13:27 Відповісти
Розповідаю: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82) Макаров адмірал . І ***** тобі 30 серебренеків занёс.
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07.12.2022 13:58 Відповісти
ти дурне і я тобі поясню чому: як про втрати не *******, так і про можливі переваги не *******..
тому, що в цьому стратегічна перевага...
макаров, макаров.. в курсі ми всі, думає один новини читаєш?
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07.12.2022 21:09 Відповісти
О ваша гениальность просто поражает. Сравнивать количественные и качественные понятия, теплое и квадратное между собой это же сверх гениально! Не в каждом специализированном лечебном учреждении найдутся такие гении. Но что ж все таки делать с Макаровым? Без понятия читаете вы новости или нет. Но о реальных фактах приходится вам рассказывать судя по вашим коментам. Но чтоб ваша гениальность узгодживалась со статьей в вики предлагаю вашим ботам подсуетиться и статью о Макарова в Вики переписать так: не было никакой атаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82 ФЛОТА беспилотников в севастопольской бухте. Были люди рептилоиды вылезшие из центра плоской земли и нацарапавшие на борту Макарова путин-*****. Поэтому этот борт и прикрыт от посторонних глаз. А потом эти рептилоиды ходили по Севастополю и громко пели "ла Ла Ла Ла путин *****" и пришлось их пение глушить сиренами воздушной тревоги.
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10.12.2022 16:09 Відповісти
Напоминаю ще раз про Адмирала Макарова, неужели это такая страшная тайна что нужно удалять? Опять правды испугались.
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07.12.2022 13:19 Відповісти
таку інформацію як на мене треба тримати в таємниці щоб потім гарно "здивувати" ворога
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07.12.2022 13:58 Відповісти
На диви.. вже думку змінив... ідитиподятськаботякадосраки
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07.12.2022 23:18 Відповісти
"безпілотники створять Флот морських дронів" дивись, щоб вони ще владу у Зе-команди не відняли
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08.12.2022 00:54 Відповісти
 
 