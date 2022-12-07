Флот морських дронів з’явиться вже у грудні, - Федоров
Вже у грудні перші безпілотники створять флот морських дронів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів. Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів", - йдеться в повідомленні.
Федоров також повідомив, що за 7 місяців на фандрейзинговій платформі UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували понад 237 мільйонів доларів, за ці кошти придбано тисячі необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових.
Топ коментарі
+8 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар07.12.2022 11:13
+6 Старый зольдат
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+6 Тарас Петренко #532040
показати весь коментар07.12.2022 11:22
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Привет корытам Черноморской флотилии кацапов.
Один пропеллер будет от меня.
Пропеллер крутится и отталкивает поток воды.
Но пофиг. Я деньги внес.
А там главное в...бать в руских.
Всі зелені уйопки, після перемоги всі получать в ..."кабіну".
А ви, чучела зелені,думали,вам все забудуть.
Запасайтеся "антисиняк", тому що, вас довго будуть куярить, клоуни хитросракі
Помню тогда с меня ржали некоторые обитатели Цензора...🤣
Но Вы видели как их легко подбить?
250 тыс долл легко убить очередью с вертолета.
Нужно чтоб под водой ехал и перископ
Пооучается им руководит человек-оператор.
Это не робот по заданным координатам как ракета.
Подводный дрон конечно предпочтительней.
Буду зарабатывать на торпеду.
тому, що в цьому стратегічна перевага...
макаров, макаров.. в курсі ми всі, думає один новини читаєш?