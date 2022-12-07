У Херсоні затримали ймовірну коригувальницю обстрілів рашистів
6 грудня у Херсоні під час комендантської години поліцейські затримали жінку, яка може бути коригувальницею ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.
"Учора під час комендантської години поліцейські помітили жінку, яка побачивши інспекторів, різко пришвидшила свій рух. Зупинивши громадянку та перевіривши її телефон, охоронці порядку виявили у месенджері групи проросійського характеру, фото обстрілів та дзвінки на територію країни-агресора", йдеться в повідомленні.
У телефоні ймовірної коригувальниці виявили ворожі групи в месенджерах, світлини з наслідками обстрілів та вихідні дзвінки до терористичної країни.
Наразі жінка перебуває у фільтраційному центрі.
Топ коментарі
+9 vuiko dobrui
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+6 Монах Инок
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+5 Алекс Скела
показати весь коментар07.12.2022 11:28
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Швидше за все просто дзвонила сусідам яких вивезли в Росію і надсилала фото, наприклад, їхніх квартир обстріляних.
У мене так родичці, яку вивезли з під Миколаєва, сусіди прислали фото ями на місці її хати після прильоту...
."У вас ус отклеился.."