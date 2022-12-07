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Новини Агресія Росії проти України
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У Херсоні затримали ймовірну коригувальницю обстрілів рашистів

зрадниця

6 грудня у Херсоні під час комендантської години поліцейські затримали жінку, яка може бути коригувальницею ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.

"Учора під час комендантської години поліцейські помітили жінку, яка побачивши інспекторів, різко пришвидшила свій рух.  Зупинивши громадянку та перевіривши її телефон, охоронці порядку виявили у месенджері групи проросійського характеру, фото обстрілів та дзвінки на територію країни-агресора", йдеться в повідомленні. 

У телефоні ймовірної коригувальниці виявили ворожі групи в месенджерах, світлини з наслідками обстрілів та вихідні дзвінки до терористичної країни.

Наразі жінка перебуває у фільтраційному центрі.

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Автор: 

затримання (4339) Херсон (3340) патрульна поліція (1441) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+9
на гіляку запроданку кацапську !!!
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07.12.2022 11:27
+6
Наградить путевкой в Крым и в прорубь.
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07.12.2022 11:28
+5
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07.12.2022 11:28
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на гіляку запроданку кацапську !!!
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07.12.2022 11:27 Відповісти
Наградить путевкой в Крым и в прорубь.
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07.12.2022 11:28 Відповісти
єто будет две путевки, бо Черное море, омивающее Крим, не замерзает
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07.12.2022 11:33 Відповісти
Із трансфером "вплавь". Чи "вброд", із телефонними проводами в зубах (була совкова легенда про те, як "таваріщю Фрунзе" забезпечували зв'язок через Сиваш).
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07.12.2022 12:12 Відповісти
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07.12.2022 11:28 Відповісти
Це вона помагає рівняти Херсон з землею --- піинявся тои хто кусався .
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07.12.2022 11:29 Відповісти
Пристрелите, чтобы угрызения совести ее не мучали
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07.12.2022 11:32 Відповісти
Дуже вряд що "любителька росії" не змилась разом з російською "армією".
Швидше за все просто дзвонила сусідам яких вивезли в Росію і надсилала фото, наприклад, їхніх квартир обстріляних.
У мене так родичці, яку вивезли з під Миколаєва, сусіди прислали фото ями на місці її хати після прильоту...
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07.12.2022 11:33 Відповісти
але чому вона вешталась під час комендантської години? Обстріляні квартири вночі краще на фото виходять? Тай "групи проросійського характеру" жоден притомний не буде юзати
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07.12.2022 11:36 Відповісти
Жоден притомний наводчик не буде шлятися по місту в комендантську годину з телефоном з "групами проросійського характеру"...
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07.12.2022 11:39 Відповісти
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу😁. По фото видно,что она не далекая да и если бы у ние мозги были то рассию не любила бы. Таких тварей нужно в центре города на площади ставить, что бы все кто благодаря ей без близких,без жилья остались могли плюнуть в рожу.
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07.12.2022 11:57 Відповісти
Любителька і коригувальниця російських окупантів в Херсоні апріорі не є притомною. Від патруля втікають тільки злочинці.
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07.12.2022 15:37 Відповісти
Я, наприклад, в группи та сайти проросiйськi заходжу. Здебільше тролити росіян, та й для інформаціі. Можете повідомити відповідні заклади, можливо вам поважну грамоту дадуть чи медаль.
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07.12.2022 11:57 Відповісти
А теперь вирiшили на Цензорi намалюватися,щоб тролити украiнцiв..
."У вас ус отклеился.."
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07.12.2022 14:16 Відповісти
от ******- вона там живе! і наводила!
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07.12.2022 11:36 Відповісти
На кол.
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07.12.2022 12:17 Відповісти
Я ні на що не натякаю - просто історична ілюстрація
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07.12.2022 12:26 Відповісти
Во вторую мировую она б уже на столбе висела с табличкой "предатель"
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07.12.2022 13:07 Відповісти
Скорiше- "Зрадниця"...
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07.12.2022 14:19 Відповісти
Розібрались та тихесенько на розмінування використали
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08.12.2022 02:41 Відповісти
 
 