У Херсоні затримали ймовірну коригувальницю обстрілів рашистів

6 грудня у Херсоні під час комендантської години поліцейські затримали жінку, яка може бути коригувальницею ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.

"Учора під час комендантської години поліцейські помітили жінку, яка побачивши інспекторів, різко пришвидшила свій рух. Зупинивши громадянку та перевіривши її телефон, охоронці порядку виявили у месенджері групи проросійського характеру, фото обстрілів та дзвінки на територію країни-агресора", йдеться в повідомленні.

У телефоні ймовірної коригувальниці виявили ворожі групи в месенджерах, світлини з наслідками обстрілів та вихідні дзвінки до терористичної країни.

Наразі жінка перебуває у фільтраційному центрі.

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