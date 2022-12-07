Корея відправила 100 пікапів і 5 мініекскаваторів для ЗСУ

Уряд Кореї відправив 100 пікапів і 5 мініекскаваторів як гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Посольства України в Республіці Корея, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді повідомити, що вчора, 6 грудня, у День Збройних Сил України, з порту міста Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z у якості гуманітарної допомоги від Уряду Республіки Корея", — йдеться у повідомленні.

У Посольстві подякували Кореї за таку важливу підтримку.

Також читайте: Корея надасть міні-екскаватори та високопотужні генератори для України