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Новини
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Корея відправила 100 пікапів і 5 мініекскаваторів для ЗСУ

корея

Уряд Кореї відправив 100 пікапів і 5 мініекскаваторів як гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Посольства України в Республіці Корея, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді повідомити, що вчора, 6 грудня, у День Збройних Сил України, з порту міста Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z у якості гуманітарної допомоги від Уряду Республіки Корея", — йдеться у повідомленні.

У Посольстві подякували Кореї за таку важливу підтримку.

Також читайте: Корея надасть міні-екскаватори та високопотужні генератори для України

Автор: 

авто (6153) допомога (8322) Південна Корея (451)


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Топ коментарі
+28
Дякуємо!
Нам залишається уважно стежити за ручками Кірюши Тимошенко
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07.12.2022 11:33
+18
Респект и благодарочка!
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07.12.2022 11:32
+13
Дякувати справжній Кореї.
Головне щоб пікапи попали до ЗСУ, а не до слуг народу.
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07.12.2022 12:28
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Респект и благодарочка!
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07.12.2022 11:32 Відповісти
Дякуємо за гуманітарну допомогу!
Сподіваюсь, мініекскаватори заброньовані. Якщо ні, то не біда, наші хлопці дороблять 😂
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07.12.2022 12:49 Відповісти
Дякуємо!
Нам залишається уважно стежити за ручками Кірюши Тимошенко
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07.12.2022 11:33 Відповісти
Ти з якого дуба впав , Кирюша , що так кидаєшся на людину ?😠
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07.12.2022 12:37 Відповісти
Звісно з якого, з "дуба ЗЄляного" ! 😂
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07.12.2022 12:51 Відповісти
Не просто стежити, а секиру занести. Нам і однієї його ручонки вистачить.
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07.12.2022 15:46 Відповісти
Дякуємо !!!
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07.12.2022 11:39 Відповісти
Ого! Навіть корейці! Які молодці
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07.12.2022 12:24 Відповісти
Дякувати справжній Кореї.
Головне щоб пікапи попали до ЗСУ, а не до слуг народу.
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07.12.2022 12:28 Відповісти
Дякуємо Кореї🇰🇷!
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07.12.2022 12:37 Відповісти
Інчхон (Чемульпо). Символічно- там на рейді був потоплений російський Варяг і Кореєць у 1904. І там була висадка десанту в 1950 що поклала початок контрнаступу і вигнання комуністів з півдня країни
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07.12.2022 12:40 Відповісти
Звісно так, бо якщо потраплять пікапчики до Тімохи , то кранти тим пакапам
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07.12.2022 12:42 Відповісти
Тепер "Слуги" на мініекскаваторах по Київу вишивати будуть?
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07.12.2022 12:46 Відповісти
 
 