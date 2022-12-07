Корея відправила 100 пікапів і 5 мініекскаваторів для ЗСУ
Уряд Кореї відправив 100 пікапів і 5 мініекскаваторів як гуманітарну допомогу Україні.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Посольства України в Республіці Корея, інформує Цензор.НЕТ.
"Раді повідомити, що вчора, 6 грудня, у День Збройних Сил України, з порту міста Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z у якості гуманітарної допомоги від Уряду Республіки Корея", — йдеться у повідомленні.
У Посольстві подякували Кореї за таку важливу підтримку.
Топ коментарі
+28 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар07.12.2022 11:33
+18 MrStepanovM
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+13 Garry Dron #477536
показати весь коментар07.12.2022 12:28
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Сподіваюсь, мініекскаватори заброньовані. Якщо ні, то не біда, наші хлопці дороблять 😂
Нам залишається уважно стежити за ручками Кірюши Тимошенко
Головне щоб пікапи попали до ЗСУ, а не до слуг народу.