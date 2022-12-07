333 дитини вважаються безвісти зниклими в Україні

З початку повномасштабної війни з Росією 333 дитини вважаються безвісти зниклими

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Офісу омбудсмена.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 7 грудня 2022 року: 333 дитини – зниклі, 13 112 – депортовані, 8017 – знайдені", - йдеться у повідомленні.

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