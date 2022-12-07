333 дитини вважаються безвісти зниклими в Україні
З початку повномасштабної війни з Росією 333 дитини вважаються безвісти зниклими
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Офісу омбудсмена.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 7 грудня 2022 року: 333 дитини – зниклі, 13 112 – депортовані, 8017 – знайдені", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
den1anderson
показати весь коментар07.12.2022 13:29 Відповісти Мені подобається 0
Николай Гринь #548885
показати весь коментар21.12.2022 18:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль