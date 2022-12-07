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Новини Агресія Росії проти України
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333 дитини вважаються безвісти зниклими в Україні

діти

З початку повномасштабної війни з Росією 333 дитини вважаються безвісти зниклими

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Офісу омбудсмена.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 7 грудня 2022 року: 333 дитини – зниклі, 13 112 – депортовані, 8017 – знайдені", - йдеться у повідомленні.

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діти (5054) діти війни (125) зниклий безвісти (203)


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Западному миру с их ценностями видимо по приколу за этим наблюдать. Раз дают оружие по чайной ложке. И боятся что бы ВСУ территорию рашки атаковала.
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07.12.2022 13:29 Відповісти
Ему все равно умирать ******. Такие братья нам не нужны
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21.12.2022 18:10 Відповісти
 
 