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Країни НАТО уникають питання щодо вступу України до Альянсу, - Politico

нато

Західні країни уникають "вибухонебезпечного" питання про вступ України до НАТО, оскільки бояться воєнного конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Видання зазначає, що багато представників країн-членів Альянсу не хочуть торкатися теми вступу України до НАТО. Навіть коли на них іде тиск, політики відповідають завченими та короткими фразами.

Після того, як у вересні Україна закликала прискорити процес вступу до військового альянсу, НАТО публічно повторила тези про свою політику відчинених дверей, проте конкретної відповіді не було.

Крім того, минулого тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО їхня заключна заява вказувала на розпливчасту обіцянку 2008 року про те, що Україна колись приєднається до Альянсу.

Такої лінії Захід дотримується з кількох причин. Зокрема, як пише видання, у НАТО існують розбіжності щодо того, як і коли Україна має вступити у військовий блок. Також великі європейські столиці "не хочуть провокувати Кремль, знаючи надчутливість Росії до питання розширення НАТО на схід".

"Деякі дуже добрі друзі України більше бояться позитивної відповіді на заявку України на членство в НАТО, ніж надання Україні найсучаснішої зброї", - цитує Politico міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Видання наголошує, що незрозуміло, чи захочуть західні партнери України будь-коли надавати їй які-небудь гарантії чи щось, крім 5-ї статті НАТО про колективну оборону, що допоможе стримати Росію в майбутньому.

Тим часом директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень Макс Бергманн вважає, що якщо Україна застрягне у безвиході військового конфлікту, то членства НАТО для неї не буде.

"Однак якщо Київ поверне територію і прийме свої кордони - хоч би якими вони були, включаючи Крим або без нього, - тоді все може змінитися дуже швидко", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі країни НАТО підтримують членство України в Альянсі, - Стефанішина

Автор: 

росія (65007) Україна (5875) членство в НАТО (1718)


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Топ коментарі
+16
**** іпануться... Країни НАТО бояться конфлікту з Росією маючи ЯЗ, десятки авіаносців, тисячі балістичних і крилатих ракет та 3.000.000 армію. А маленька Україна воює сама і не боїться.
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07.12.2022 12:06
+14
Україна вже де-факто є в НАТО !!! де-юре буде після нашої перемоги у війні з паРашею ***** !!! ця війна має завершитися повеним розвалом паРаші !!!

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07.12.2022 12:05
+12
как классически выражается нато "чёт я очкую!" (С) ракета в польше показала многое.
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07.12.2022 12:08
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07.12.2022 12:03 Відповісти
Так це політико, там написано про табу для України, значить вірити не варто,бо хто не стукає у двері, тим не відкривають. А що сказала пані Маляр учора,що українська Армія може уже других навчати працювати на зброї НАТО
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07.12.2022 13:22 Відповісти
Країни НАТО не передбачтли що в Європі зараз 1000 роки н.є. коли простими набігами на танках віджимають землі інших країн ,вже так з 2008 року ,можливо із 2000 року бо Ічкерія була незалежною
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07.12.2022 12:03 Відповісти
Очі бздят, а руки роблять.
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07.12.2022 12:03 Відповісти
Україна вже де-факто є в НАТО !!! де-юре буде після нашої перемоги у війні з паРашею ***** !!! ця війна має завершитися повеним розвалом паРаші !!!

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07.12.2022 12:05 Відповісти
Навряд, що хтось захоче носити на лобі клеймо з назвою рассія.
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07.12.2022 12:10 Відповісти
Коли вони говорили Киів за 3 дні так вони то оцінювали патріотизм Зеленського, а не народу.
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07.12.2022 12:10 Відповісти
если сегодняшний расклад не изменится, нато с большой степенью вероятности открыто вступит в войну. чисто вопрос времени. и жизней действительных патриотов Украины ((
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07.12.2022 12:17 Відповісти
+100!
буйло само наривається

а ЗСУ понижують "поріг чутливості" рашки ударами по аеродромах:
сьогодні "стриж", завтра наш новий бпла чи крилата ракета, післязавтра сотні томагавків.

територія рашки перестала бути "священной и неприкосновенной" под защитой ЯО
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07.12.2022 12:34 Відповісти
десь так, "быстро только кошки родятся. но слепыми". тамошні аналітики відслідковують ситуацію. і потім нато вступить, щоб здобути перемогу своєю "малою кров'ю" (можливі варіанти)
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07.12.2022 12:43 Відповісти
і чим ти кішишся зелябот ??? Київ відстаяли ЗСУ, тероборона з добровольців киян і не тільки, ветеранів АТО/ООС, тощо !!! зелена банда тільки ставила їм шпильки в колеса, бо готова була здати 60-70% країни під окупацію *****, лиш би кацапи залишили цього криворагульного чмошника і наркомана, в купі з головою його жОПи дермаком, стефанчуками, арахаміями, подоляками, тощо гауляйтерами окупованої частини України, вірніше югозападного, новарасійского федірального округа !!! яскравий приклад, дії колишнього народного депутата Тані Чорновіл, яка напередодні війни 22-23.02ю2022 р. з когортою добровольців, ветеранів АТО/ООС рятувала з під Києва ракети до нептунів, стугн, корсарів, а вже з 24 лютого 2022 року палила кацапів під Бучею !!! зелене дбр, очолюване татаровим, відкрило на Таню та її побратимів кримінальну справу !!!

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07.12.2022 12:23 Відповісти
Київ спасла Люська з гранатометом за гардіною в ОПі

Полковник, епт! 👿
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07.12.2022 12:36 Відповісти
**** іпануться... Країни НАТО бояться конфлікту з Росією маючи ЯЗ, десятки авіаносців, тисячі балістичних і крилатих ракет та 3.000.000 армію. А маленька Україна воює сама і не боїться.
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07.12.2022 12:06 Відповісти
А росія боїться конфлікту з НАТО?
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07.12.2022 12:21 Відповісти
та нічого вони не бояться !!! проста не хочуть чіпати це кацапське лайно, щоб не воняло ...
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07.12.2022 12:39 Відповісти
У нас зрадників не затримують бо не на часі. А в НАТО, та ЄС теж не приймають, бо не на часі.
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07.12.2022 12:06 Відповісти
Ясно-зрозуміло що зараз уникають питання зараз.
Бо НАТО дуже дуже дуже боїться воювати з рашею.
А ось після нашої перемоги (та якщо США нас не продадуть раші)- то тоді вже в НАТО нас приймуть.
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07.12.2022 12:07 Відповісти
как классически выражается нато "чёт я очкую!" (С) ракета в польше показала многое.
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07.12.2022 12:08 Відповісти
Да. Польша это был просто позор для НАТО. После войны и НАТО, и ООН (и многое другое) надо, по хорошему, пересматривать и/или распускать за отсутствием смысла существования.
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07.12.2022 12:40 Відповісти
Типу ми не знаємо,що НАТО-це велика купа лайна. В майбутньому безпека в Європі буде будуватися навколо України.
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07.12.2022 12:09 Відповісти
Правильно!
А ну як пітун - дійсно акбар, га?
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07.12.2022 12:10 Відповісти
При словах Украіна -- НАТО -- Захід стидливо споглядає підлогу .
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07.12.2022 12:13 Відповісти
по доброму, пришло время создавать новый именно антирашистский блок - из ряда бывших стран варшавского договора (мадьяр - за поребрик, отовсюду. по умолчанию). но нато на такое не может пойтить и понятно всё заблокирует отказом вооружить этот даже теоретический блок. а своего оружия, класса натовского, увы никто из этих стран бывшего сэв не производит. плюс раскол старого блока.
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07.12.2022 12:14 Відповісти
Позорище давать ссылки на пророссийскую газету
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07.12.2022 12:16 Відповісти
Почти как в анекдоте про Чапаева, Петьку и эхо:

- Эй, тут есть кто-нибудь?
- Эй, тут есть кто-нибудь...
- Наверное, они в степь поскакали!
- Наверное, они в степь поскакали...
- А Украину в НАТО примут?
- Наверное, они в степь поскакали...
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07.12.2022 12:23 Відповісти
Як і НАТО та і РФ вповні задоволені, що війна відбувається не на їх територіях , а п#здіж НАТО про відкриті двері вже триває десятиліттями...
єдиний для нас реальний безпековий варіант повернення ЯЗ і чітка доктрина її використання... нема дебилів нападати на країни у яких в арсеналі ядерні ракети... є тільки ідіоти, які добровільно віддаля ЯЗ в 1994 р. і отримали війну на своїй землі.
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07.12.2022 12:29 Відповісти
А Україна що, власніть кацапії? Чого Европа оглядується на кацапію? Українці мають право самими вирішувати що робити , куди вступати. І Українці зараз оте право відстоюють дуже високою ціною!
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07.12.2022 12:32 Відповісти
нам потом придется еще защищать єто ссікливое нато....
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07.12.2022 12:54 Відповісти
Дебілятки все ще існують у світі рожевих поні 🙈🦄
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07.12.2022 12:57 Відповісти
НАТО наш ТАТО...,хотя и без НАТО генералиссимус Залужный мочит в сортире Обезьян🦍и Петухов 🐓 Пригожина 🐓 аж Гай шумить..💀💀
Слава ЗСУ та генералу Залужному Наєву Кривоносу Забродському Марченко Сирьскому 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧💪✊
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07.12.2022 13:02 Відповісти
они включат пластинку про коррупцию, зелю, асфальт и еще всякую фигню.
У нас 73% умственно отсталых в стране. Доказанный факт
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07.12.2022 23:24 Відповісти
- дмітрій , ви с маргарітой мєтодічкі разослалі западним смі , о том как і что ім нужно говоріть , касаємо вступлєнія Украіни в НАТО .
- Так точно владімір владіміровіч , всьо сдєлалі как ви і пріказалі . ! Только вот - оні просять єщо дєньжат подкінуть .
.. .
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07.12.2022 13:13 Відповісти
Это они сейчас так говорят. И в любом случае понятно, что пока идет войн, Украину не примут. А после победы примут со свистом. Я думаю, что НАТО будет больше заинтересовано в Украине, чем Украина в НАТО.
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07.12.2022 13:20 Відповісти
Украина может создать свои НАТО и ЕС.Земной шар накануне грандиозного шухера.Борьба с псевдо потеплением привела к громадной инфляции везде .руками Байдена. Теперь грядет бешеная рецессия на Западе и зоне китайского влияния.18 странам госдеп навязывает Пэтриоты-они пльзуются бешеним спросом по данным СНБС. Даже на Ближний Восток поставляют.Только не Украине. И Западу запрещают поставлять наступательные вооружения и эффективные ППО.Кормят снарядним голодом наших захисникив.Разве это не является ознаками белого расизма? Массово погибают беззащитные мирные люди и Захисники при полном безразличии Белого дома к судьбе украинцев и Украины.Слишком много слов. Дел -0. На следующий год на помощь Украине вообще запрашивают мизер,даже по сравнению с 22м годом.
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07.12.2022 13:58 Відповісти
Багато коментарів щодо НАТО,але жодного немає де б хто написав вимоги до країни, яка хоче стати членом НАТО. І хто знайде ці вимоги, то відкриє для себе багато несподіванок щодо України...І це не тільки питання реформування ЗС, а набагато ширше...
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07.12.2022 14:50 Відповісти
💯
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07.12.2022 14:54 Відповісти
так так. И венгрия их конечно все выполнила и продолжает выполнять
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07.12.2022 23:25 Відповісти
НАТО - це військово-політичний союз, який https://www.nato.int/nato-welcome/index.html#events створили 1949 року у Вашингтоні. Основна https://www.nato.int/nato-welcome/files/checklist_en.pdf мета союзу - захищати демократичні цінності та свободи, а також відстоювати суверенітет своїх членів...
Що там у нас , в Україні, з демократичними цінностями, правами та свободами, все добре?
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07.12.2022 14:53 Відповісти
В НАТО з командою єлдака? Правильно роблять. Прийдеться потерпіти ще десь півтора року.
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07.12.2022 15:02 Відповісти
Вступу НАТО до України. Тепер ми їм потрібні, щоб захищати від орків...
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07.12.2022 16:09 Відповісти
От правду казали, українцю так легко наобіцяти і він повірить. От так і живе бідний українець, а чого бідний? Бо дурний.
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07.12.2022 16:48 Відповісти
 
 