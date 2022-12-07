Країни НАТО уникають питання щодо вступу України до Альянсу, - Politico
Західні країни уникають "вибухонебезпечного" питання про вступ України до НАТО, оскільки бояться воєнного конфлікту з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Видання зазначає, що багато представників країн-членів Альянсу не хочуть торкатися теми вступу України до НАТО. Навіть коли на них іде тиск, політики відповідають завченими та короткими фразами.
Після того, як у вересні Україна закликала прискорити процес вступу до військового альянсу, НАТО публічно повторила тези про свою політику відчинених дверей, проте конкретної відповіді не було.
Крім того, минулого тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО їхня заключна заява вказувала на розпливчасту обіцянку 2008 року про те, що Україна колись приєднається до Альянсу.
Такої лінії Захід дотримується з кількох причин. Зокрема, як пише видання, у НАТО існують розбіжності щодо того, як і коли Україна має вступити у військовий блок. Також великі європейські столиці "не хочуть провокувати Кремль, знаючи надчутливість Росії до питання розширення НАТО на схід".
"Деякі дуже добрі друзі України більше бояться позитивної відповіді на заявку України на членство в НАТО, ніж надання Україні найсучаснішої зброї", - цитує Politico міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
Видання наголошує, що незрозуміло, чи захочуть західні партнери України будь-коли надавати їй які-небудь гарантії чи щось, крім 5-ї статті НАТО про колективну оборону, що допоможе стримати Росію в майбутньому.
Тим часом директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень Макс Бергманн вважає, що якщо Україна застрягне у безвиході військового конфлікту, то членства НАТО для неї не буде.
"Однак якщо Київ поверне територію і прийме свої кордони - хоч би якими вони були, включаючи Крим або без нього, - тоді все може змінитися дуже швидко", - зазначив він.
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буйло само наривається
а ЗСУ понижують "поріг чутливості" рашки ударами по аеродромах:
сьогодні "стриж", завтра наш новий бпла чи крилата ракета, післязавтра сотні томагавків.
територія рашки перестала бути "священной и неприкосновенной" под защитой ЯО
Полковник, епт! 👿
Бо НАТО дуже дуже дуже боїться воювати з рашею.
А ось після нашої перемоги (та якщо США нас не продадуть раші)- то тоді вже в НАТО нас приймуть.
А ну як пітун - дійсно акбар, га?
- Эй, тут есть кто-нибудь?
- Эй, тут есть кто-нибудь...
- Наверное, они в степь поскакали!
- Наверное, они в степь поскакали...
- А Украину в НАТО примут?
- Наверное, они в степь поскакали...
єдиний для нас реальний безпековий варіант повернення ЯЗ і чітка доктрина її використання... нема дебилів нападати на країни у яких в арсеналі ядерні ракети... є тільки ідіоти, які добровільно віддаля ЯЗ в 1994 р. і отримали війну на своїй землі.
Слава ЗСУ та генералу Залужному Наєву Кривоносу Забродському Марченко Сирьскому 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧💪✊
У нас 73% умственно отсталых в стране. Доказанный факт
- Так точно владімір владіміровіч , всьо сдєлалі как ви і пріказалі . ! Только вот - оні просять єщо дєньжат подкінуть .
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Що там у нас , в Україні, з демократичними цінностями, правами та свободами, все добре?