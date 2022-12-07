Меджліс закликав виключити Росію з ПАЧЕС

Президія Меджлісу закликала країни-члени Парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) виключити Росію з асамблеї

Про це йдеться в офіційній заяві яку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров опублікував у себе на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед 12 країн-членів ПАЧЕС присутня Росія, яка представлена в асамблеї депутатами держдуми РФ та членами ради Федерації. У 2014 році вони особисто голосували за вторгнення Росії на територію України, що призвело до окупації Криму та спроб його анексувати, які тривають уже дев'ятий рік. Також зазначається, що представники Росії підтримали повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Крім того, члени національної делегації Росії в ПАЧЕС внесені до санкційних списків країн Європи, США, а також України, Канади, Японії та інших.

"Особливо цинічним викликом для ПАЧЕС є те, що до складу національної делегації Росії внесений Михайло Шеремет, мешканець тимчасово окупованого Росією Криму, який активно підтримав у лютому 2014 року російську агресію проти України і особисто брав участь у злочинних насильницьких діях, спрямованих на забезпечення російського військового вторгнення та окупації Автономної Республік Крим та міста Севастополя", - зазначено в заяві Меджлісу.

Також у тексті заяви наголошується, що Шеремет - керівник проросійського парамілітарного формування "Народное ополчение", яке було створене напередодні вторгнення російської армії до Криму. Його обґрунтовано підозрюють у співучасті в насильницькому викраденні та вбивстві кримського татарина, громадянина України Решата Аметова, якому посмертно присвоїли звання Героя України.

У зв'язку з російсько-українською війною, яка триває вже дев'ятий рік, окупацією Криму та спробами його анексії, жорстоким переслідуванням корінного народу півострова, а також з урахуванням обстрілів мирних мешканців і цивільної інфраструктури усієї України під час повномасштабного вторгнення РФ та неодноразових спроб проведення виборів у тимчасово окупованому Криму президія Меджлісу закликає учасників ПАЧЕС позбавити Росію членства в асамблеї.

"Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає національні делегації держав-членів ПАЧЕС підтвердити прихильність до норм та принципів міжнародного права, зокрема зазначених у Статуті ООН, а також у Декларації про створення Парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва (26 лютого 1993 року) та схвалити рішення про припинення членства російської федерації у ПАЧЕС", - йдеться в заяві.

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