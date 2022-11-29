Окупанти в Криму підселяють російських військових у будинки місцевих, - Чубаров
Російські окупаційні органи Криму закликають населення брати у свої будинки російських солдатів
Про це у телеграмі написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляють із окупованого Криму: у селищі Советское днями розмістили понад 600 російських військовослужбовців. Оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, тому російські окупаційні органи закликають громадянське населення взяти у свої будинки підселенців-російських солдатів", - написав він.
За словами Чубарова, більшість із розміщених у селищі Советское російських загарбників - уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю.
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Белла Богун
показати весь коментар29.11.2022 11:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Nov
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