Окупанти в Криму підселяють російських військових у будинки місцевих, - Чубаров

Російські окупаційні органи Криму закликають населення брати у свої будинки російських солдатів

Про це у телеграмі написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляють із окупованого Криму: у селищі Советское днями розмістили понад 600 російських військовослужбовців. Оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, тому російські окупаційні органи закликають громадянське населення взяти у свої будинки підселенців-російських солдатів", - написав він.

За словами Чубарова, більшість із розміщених у селищі Советское російських загарбників - уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю.

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