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Окупанти в Криму підселяють російських військових у будинки місцевих, - Чубаров

чубаров

Російські окупаційні органи Криму закликають населення брати у свої будинки російських солдатів

Про це у телеграмі написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляють із окупованого Криму: у селищі Советское днями розмістили понад 600 російських військовослужбовців. Оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, тому російські окупаційні органи закликають громадянське населення взяти у свої будинки підселенців-російських солдатів", - написав він.

За словами Чубарова, більшість із розміщених у селищі Советское російських загарбників - уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю.

Також читайте: Російські окупанти захоплюють будинки у Новоолексіївці на Херсонщині, - Чубаров

Автор: 

армія рф (18043) Крим (14200) Чубаров Рефат (565)


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Ціх мародерів спочатку підселять, а потім вони у господарів будинки повіджимають.
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29.11.2022 11:48 Відповісти
Был перехват, что расстреливали в первую очередь не только патриотов Украины, но и хозяев приглянувшихся домов, чтобы те под ногами не путались и не мешали потом грабить
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29.11.2022 11:58 Відповісти
камні с нЄба у хату, кожному бажаючому дебілу
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29.11.2022 12:07 Відповісти
Губернатор якутии шлет телеграмму в москву: "Прошу срочно прислать эшелон спирта. Народ протрезвел и спрашивает, куда дели ленина?"
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29.11.2022 14:03 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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29.11.2022 14:53 Відповісти
 
 