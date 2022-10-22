Російські окупанти захоплюють будинки у Новоолексіївці на Херсонщині, - Чубаров
У Новоолексіївці Генічеського району Херсонської області російські загарбники захоплюють будинки жителів селища, які евакуювалися на території, підконтрольні Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"У селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області російські карателі повально захоплюють будинки мешканців селища, які евакуювалися на території, підконтрольні Уряду України. У будинках, де ще не встигло охолонути тепло від життя законних господарів, рашисти влаштовують казарми, вирубуючи у дворах сади та виноградники, що вирощувалися десятиліттями. В останні дні російських військовослужбовців, розміщених у Новоолексіївці, посилюють "мобиками", які перебувають у пригніченому від страху та п'янок стані", - розповів Чубаров.
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Ми живемо у третьому тисячолітті, маємо ********** зброю і не можемо впоратися з варварами з минулого століття. Якийсь лютий пістєц коїться.
А варвари з минулого століття мають і гроші, щоб підкупити кого треба і ядерну зброю, щоб залякати кого треба. Нажаль.