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Російські окупанти захоплюють будинки у Новоолексіївці на Херсонщині, - Чубаров

чубаров

У Новоолексіївці Генічеського району Херсонської області російські загарбники захоплюють будинки жителів селища, які евакуювалися на території, підконтрольні Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області російські карателі повально захоплюють будинки мешканців селища, які евакуювалися на території, підконтрольні Уряду України. У будинках, де ще не встигло охолонути тепло від життя законних господарів, рашисти влаштовують казарми, вирубуючи у дворах сади та виноградники, що вирощувалися десятиліттями. В останні дні російських військовослужбовців, розміщених у Новоолексіївці, посилюють "мобиками", які перебувають у пригніченому від страху та п'янок стані", - розповів Чубаров.

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Автор: 

армія рф (17309) окупація (6683) Чубаров Рефат (563) Херсонська область (5728)


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а хто ту сарану запустив на південь?
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23.10.2022 00:08 Відповісти
Наш гундосозвон!
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23.10.2022 03:00 Відповісти
Просто перед уходом нужно на дверях писать координаты дома и подпись Хаймарс.
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23.10.2022 00:31 Відповісти
Цю орду треба знищувати. Так, у наших будинках, разом з майном, яке люди все життя збирали. А шо делать?

Ми живемо у третьому тисячолітті, маємо ********** зброю і не можемо впоратися з варварами з минулого століття. Якийсь лютий пістєц коїться.
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23.10.2022 01:02 Відповісти
Світом правлять гроші і страх. Він ніколи не був ані чесним, ані добрим, ані справедливим.
А варвари з минулого століття мають і гроші, щоб підкупити кого треба і ядерну зброю, щоб залякати кого треба. Нажаль.
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23.10.2022 09:43 Відповісти
 
 