Оккупанты в Крыму расселяют российских военных в дома местных, - Чубаров
Российские оккупационные власти Крыма призывают население брать в свои дома российских солдат.
Об этом в телеграмі написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сообщают из оккупированного Крыма: в поселке Советское на днях разместили более 600 российских военнослужащих. Поскольку в поселке нет свободных помещений для расквартирования такого количества солдат, российские оккупационные органы призывают гражданское население взять в свои дома подселенцев-российских солдат", - написал он.
По словам Чубарова, большинство из размещенных в поселке Советское российских оккупантов – уроженцы Якутии, а в местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя.
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