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Оккупанты в Крыму расселяют российских военных в дома местных, - Чубаров

чубаров

Российские оккупационные власти Крыма призывают население брать в свои дома российских солдат.

Об этом в  телеграмі написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сообщают из оккупированного Крыма: в поселке Советское на днях разместили более 600 российских военнослужащих. Поскольку в поселке нет свободных помещений для расквартирования такого количества солдат, российские оккупационные органы призывают гражданское население взять в свои дома подселенцев-российских солдат", - написал он.

По словам Чубарова, большинство из размещенных в поселке Советское российских оккупантов – уроженцы Якутии, а в местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне продают жилье в оккупированном Крыму и возвращаются домой, - росСМИ

 

армия РФ (19917) Крым (26437) Чубаров Рефат (943)


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Ціх мародерів спочатку підселять, а потім вони у господарів будинки повіджимають.
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29.11.2022 11:48 Ответить
Был перехват, что расстреливали в первую очередь не только патриотов Украины, но и хозяев приглянувшихся домов, чтобы те под ногами не путались и не мешали потом грабить
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29.11.2022 11:58 Ответить
камні с нЄба у хату, кожному бажаючому дебілу
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29.11.2022 12:07 Ответить
Губернатор якутии шлет телеграмму в москву: "Прошу срочно прислать эшелон спирта. Народ протрезвел и спрашивает, куда дели ленина?"
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29.11.2022 14:03 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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29.11.2022 14:53 Ответить
 
 