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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне продают жилье в оккупированном Крыму и возвращаются домой, - росСМИ

крим

После взрывов на Керченском мосту и в бухте Севастополя спрос на жилье в Крыму упал, а россияне массово возвращаются с полуострова в родные места.

Об этом пишет издание "Красноярск онлайн", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы в Крыму прожили 4 года и возвращаемся домой. Скажу вам так, если есть ящик с деньгами, можно приехать, пока ребенок в садике или школа, скажем, начальная… Перспектив, возможностей здесь нет, а цены просто душат", - цитирует издание. слова Алены из Перми.

Она – не единственная, кто жалуется, что на оккупированном полуострове невозможно нормально заработать. Но в последнее время россияне преимущественно называют другую причину возвращения домой – страх за собственную безопасность.

"В конце концов вернулись на Урал. Живем в ядерной клоаке, с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, а с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, спокойнее", - объясняет так возвращение домой Николай.

Читайте: Украина может освободить Крым к следующему лету, - американский генерал Ходжес

Риэлтор Светлана Левкович, которая в 2016 году переехала в Крым из Нижнего Новгорода, говорит, что мать и сестра уговаривают ее вернуться на родину. "Родственники просто замучили звонками - возвращайтесь как можно быстрее! Хотите дождаться, пока ракеты улетят?" – пересказывает она их слова.

На сайтах по продаже квартир стало больше отметок "Продаю. Срочно!". Продают в том числе и квартиры, которые раньше сдавали туристам.

"Закрытый аэропорт, тревожность, взрывы на территории полуострова и близость к военным действиям значительно снизили количество туристов. Большинство частников, сдающих жилье туристам, остались без отдыхающих или сильно опустили цены. Отсутствие предварительного бронирования на ноябрьские праздники и новогодние каникулы говорит о том, что и в эти выходные туристов не будет. А следующим летом? Скорее ответ отрицательный. А вложенные в апартаменты деньги нужно отбивать, а еще и оплачивать коммуналку. Вот и продают срочно, пока цены не упали", – рассказывает сотрудник турагентства Николай Красновский.

Также смотрите: Оккупанты хотят восстановить Крымский мост к декабрю. ВИДЕО

Цены на вторичное жилье в Крыму упали на 15-20%, сильно снизился спрос. Риэлторы говорят, что в качестве инвестиции крымская недвижимость уже никому не интересна.

Крым (26413) оккупация (10170) россия (95740)


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Топ комментарии
+32
Любовь недолгою была
Разлука будет без печали...
Бу-Га-Га!!!

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09.11.2022 10:50
+26
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09.11.2022 11:16
+14
После деоккупации вся эта понаехавшая за последние годы шелупонь подлежит депортации. Плюс все сделки с недвижимостью согласно украинского законодательства являются юридически ничтожными. Поэтому кто не успеет продать и свалить в родные *****, это сугубо его проблемы. Умный не поперся бы на оккупированную территорию
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09.11.2022 11:08
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Любовь недолгою была
Разлука будет без печали...
Бу-Га-Га!!!

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09.11.2022 10:50 Ответить
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09.11.2022 11:16 Ответить
вот правильно, давайте чухайте обратно. Но те кто хитрый останется все равно. так что проверят всех нужно будет.
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09.11.2022 10:51 Ответить
В родную говень.
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09.11.2022 10:53 Ответить
В СЛЕД ЗА РУЦКИМ КАРАБЛЬОМ :
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09.11.2022 11:18 Ответить
3.14здота понаєхавшая.
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09.11.2022 10:53 Ответить
бєда бєда.
Шо з ******, орки?
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09.11.2022 10:53 Ответить
Шо, вже не так все й "по домашнєму"?
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09.11.2022 10:54 Ответить
На чужий каравай стули гавру
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09.11.2022 10:54 Ответить
вы и в Украине раков кормите...!
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09.11.2022 11:04 Ответить
ну после трупов ваших свиноцабак - как-то не хочется их...(
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09.11.2022 11:09 Ответить
плохо ещё, что свинки питаются трупами ваших свиноцабак...\это очень нехорошо...\
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09.11.2022 11:17 Ответить
А природный фон там в 15 раз не выше ?
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09.11.2022 11:21 Ответить
Вони "чоронобильці" ще з 50-х Тоді там рвонув перший реактор але все "зам"яли і нікого не виселяли Люди просто тихо вимирали
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09.11.2022 14:35 Ответить
Ті хто хоть трохи практичні в Крим не переселялися.
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09.11.2022 10:56 Ответить
Знают, суки, что чужое.
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09.11.2022 10:57 Ответить
в москві вже впали на 30%
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09.11.2022 11:00 Ответить
Исход ватников 2
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09.11.2022 11:02 Ответить
ви забули вказати долю тих хто не встиг тоді в кінці 1920-го року на кораблі до Туреччини..їх більшовики заштовхували на баржі та старі судна і топили в морі..
Українці звичайно не такі варвари, але так і напрошується кацапське "можем павтарить.."
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09.11.2022 11:38 Ответить
2 серія приймається. Знищувати треба миттево як террористів та військових злочинців без судової тягнимотини.
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09.11.2022 11:48 Ответить
Щоо, су*и хотіли на чужому розкошувати?!!! Будуть вам і "камни с неба", і ракети від ЗСУ!!! Так що валіть зУкраїнського Криму окупанти смердючі поки цілі!
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09.11.2022 11:07 Ответить
Тільки в Криму важко продати нерухомість хто хоче жити в окупованому Криму? Продати можуть тільки місцевим жителям за низькими цінами.
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09.11.2022 11:08 Ответить
После деоккупации вся эта понаехавшая за последние годы шелупонь подлежит депортации. Плюс все сделки с недвижимостью согласно украинского законодательства являются юридически ничтожными. Поэтому кто не успеет продать и свалить в родные *****, это сугубо его проблемы. Умный не поперся бы на оккупированную территорию
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09.11.2022 11:08 Ответить
Ну, не знаю...
Вся Западная Украина была свидетелем того, как в 1939 "савецкие асвабадители" освобождали владельцев и хозяев от их абсолютно законной частной собственности - домов, земель, магазинов, предприятий, транспорта и проч. и проч.
Тем, "асвабажденным" компенсацию уже выплатили? Нет?
Тогда нах и рот не раззевать когда их самих будут выбрасывать из их домов
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09.11.2022 11:28 Ответить
А что тут знать? Кацапня, как этот замаскированный под британский флаг, наглая.
У ворья даже татуировка есть "Все, что ты считал своим, всегда было моим".
Забрал - сразу объявил своим - защищает и еще тебя обвиняет, типа это ты у него отобрал, а он вернул, по справедливости.
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09.11.2022 11:35 Ответить
Есть у урок такой момент.
Украсть, ломануть, гоп-стопнуть, это все почетно и уважаемо.
Но высший экстра-класс, это когда у тебя на глазах берут твой же чемодан и при тебе его открывают и начинают перебирать твои же вещи. А на твой дикий вопль - Ты чего делаешь?, следует спокойно ответ - Гражданин, это мои вещи, а вы, если выпили, ведите себя культурно, а не то я сейчас милицию позову.
Было ваше, стало наше.
Внагляк отжать твою собственность, а далее требовать абсолютного соблюдения права уже его частной собственности, вот как это называется.
Принцип один, а уж идет разговор об отдельном уголовнике или об уголовном государстве, разница только в масштабах.
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09.11.2022 11:45 Ответить
My guess is, there are some mercantile mathematics for "write offs".
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09.11.2022 12:21 Ответить
Украденная частная собственность очень прикосновенна.
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09.11.2022 11:30 Ответить
многие покупку\продажу недвиги проводили и через рус реестры и через наши.
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09.11.2022 11:58 Ответить
Ймовірність того, що кацапня з Уралу реєструвала право власності на придбане нерухоме майно в українському реєстрі речових прав дорівнює нулю. А російські реєстри для України не мають жодної юридичної сили
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09.11.2022 12:32 Ответить
"После взрывов на Керченском мосту и в бухте Севастополя спрос на жилье в Крыму упал, а россияне массово возвращаются с полуострова в родные места".

Иблис подкрался незаметно. Затряслись ручонки, началась тревога.
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09.11.2022 11:15 Ответить
Всі угоди по відчухенню житла без нотаріального засвідчення українськими нотаріусами і державної реєстрації є нікчемними! Після повернення Криму там буде повно вільної нерухомості...
А всіх кацапів - викинути у Чорне/Азовське море - незаконне перебування.
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09.11.2022 11:18 Ответить
Then these housings are bought a second time by Russians.

With extra rebuilding tax.
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09.11.2022 12:18 Ответить
Очень скромно и издалека, но не в первый раз намекаю--- а нам накуя тот гемор? Когда вроде заберём? Что будем делать? Если же хер что делали там 25 лет!
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09.11.2022 11:22 Ответить
Ти вважаєш, що Крим треба віддати росіі? а що ще треба віддати росіі?
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09.11.2022 11:35 Ответить
There are some suggestions I came along:

Hong Kong, after 99 years "rent lease" returned to China.

Autonomous Crimea.
The problem is like in Catalonia wanted to separate from Spain a couple of years ago,
and now Scottland from the United Kingdom.

Danish Minority has one political party, which does not need to fullfill 5% hurdle to gain seats in Parliament in Germany.
That party is comparatively Social Democrat.
There is no Conservative Danish Party in Germany, nor a liberal, green, Communist, etc.
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09.11.2022 12:16 Ответить
За цією логікою вся Україна має стати російською. Теоретично сепаратистами в нас можуть бути лише кримські татари, але вони ознак сепаратизму не проявляли. Російський фактор в Україні це не сепаратизм, а окупація внаслідок збройної агресії.
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09.11.2022 12:32 Ответить
Так а что они говорят - чей Крым ?
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09.11.2022 11:23 Ответить
их никто не спрашивает
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09.11.2022 22:22 Ответить
продают или выставляют на продажу?
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09.11.2022 11:46 Ответить
А кому продают-то ?
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09.11.2022 12:01 Ответить
еще большим лохам))
а если серьезно, тататры могут сделать хороший гешефт
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09.11.2022 22:23 Ответить
вован путильный пропеллер на выставке пальцем крутит,крутило бы тебя опой об забор грязь.
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09.11.2022 12:18 Ответить
A small Russian bank
under the radar of the West
could possibly make a fortune,
especially if it has some branches in unoccupied Ukraine.
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09.11.2022 12:29 Ответить
Росіяни продають житло в окупованому Криму та повертаються додому. ©


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09.11.2022 12:37 Ответить
Кримські татари - це мусульманізовані українці, а кримськотатарська мова - діалект української...при бажанні можна довести все, що завгодно та багатьох переконати. Згадайте, якими ми були, ще років 40 тому...
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09.11.2022 12:38 Ответить
Ех)) Літом би в улюблену Євпаторію, але боюсь, що сморід від синособак ще буде стояти не один десяток років- тоді вже на пенсії
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09.11.2022 12:50 Ответить
 
 