Россияне продают жилье в оккупированном Крыму и возвращаются домой, - росСМИ

После взрывов на Керченском мосту и в бухте Севастополя спрос на жилье в Крыму упал, а россияне массово возвращаются с полуострова в родные места.

Об этом пишет издание "Красноярск онлайн", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы в Крыму прожили 4 года и возвращаемся домой. Скажу вам так, если есть ящик с деньгами, можно приехать, пока ребенок в садике или школа, скажем, начальная… Перспектив, возможностей здесь нет, а цены просто душат", - цитирует издание. слова Алены из Перми.

Она – не единственная, кто жалуется, что на оккупированном полуострове невозможно нормально заработать. Но в последнее время россияне преимущественно называют другую причину возвращения домой – страх за собственную безопасность.

"В конце концов вернулись на Урал. Живем в ядерной клоаке, с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, а с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, спокойнее", - объясняет так возвращение домой Николай.

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Риэлтор Светлана Левкович, которая в 2016 году переехала в Крым из Нижнего Новгорода, говорит, что мать и сестра уговаривают ее вернуться на родину. "Родственники просто замучили звонками - возвращайтесь как можно быстрее! Хотите дождаться, пока ракеты улетят?" – пересказывает она их слова.

На сайтах по продаже квартир стало больше отметок "Продаю. Срочно!". Продают в том числе и квартиры, которые раньше сдавали туристам.

"Закрытый аэропорт, тревожность, взрывы на территории полуострова и близость к военным действиям значительно снизили количество туристов. Большинство частников, сдающих жилье туристам, остались без отдыхающих или сильно опустили цены. Отсутствие предварительного бронирования на ноябрьские праздники и новогодние каникулы говорит о том, что и в эти выходные туристов не будет. А следующим летом? Скорее ответ отрицательный. А вложенные в апартаменты деньги нужно отбивать, а еще и оплачивать коммуналку. Вот и продают срочно, пока цены не упали", – рассказывает сотрудник турагентства Николай Красновский.

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Цены на вторичное жилье в Крыму упали на 15-20%, сильно снизился спрос. Риэлторы говорят, что в качестве инвестиции крымская недвижимость уже никому не интересна.