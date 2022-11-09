Россияне продают жилье в оккупированном Крыму и возвращаются домой, - росСМИ
После взрывов на Керченском мосту и в бухте Севастополя спрос на жилье в Крыму упал, а россияне массово возвращаются с полуострова в родные места.
Об этом пишет издание "Красноярск онлайн", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы в Крыму прожили 4 года и возвращаемся домой. Скажу вам так, если есть ящик с деньгами, можно приехать, пока ребенок в садике или школа, скажем, начальная… Перспектив, возможностей здесь нет, а цены просто душат", - цитирует издание. слова Алены из Перми.
Она – не единственная, кто жалуется, что на оккупированном полуострове невозможно нормально заработать. Но в последнее время россияне преимущественно называют другую причину возвращения домой – страх за собственную безопасность.
"В конце концов вернулись на Урал. Живем в ядерной клоаке, с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, а с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, спокойнее", - объясняет так возвращение домой Николай.
Риэлтор Светлана Левкович, которая в 2016 году переехала в Крым из Нижнего Новгорода, говорит, что мать и сестра уговаривают ее вернуться на родину. "Родственники просто замучили звонками - возвращайтесь как можно быстрее! Хотите дождаться, пока ракеты улетят?" – пересказывает она их слова.
На сайтах по продаже квартир стало больше отметок "Продаю. Срочно!". Продают в том числе и квартиры, которые раньше сдавали туристам.
"Закрытый аэропорт, тревожность, взрывы на территории полуострова и близость к военным действиям значительно снизили количество туристов. Большинство частников, сдающих жилье туристам, остались без отдыхающих или сильно опустили цены. Отсутствие предварительного бронирования на ноябрьские праздники и новогодние каникулы говорит о том, что и в эти выходные туристов не будет. А следующим летом? Скорее ответ отрицательный. А вложенные в апартаменты деньги нужно отбивать, а еще и оплачивать коммуналку. Вот и продают срочно, пока цены не упали", – рассказывает сотрудник турагентства Николай Красновский.
Цены на вторичное жилье в Крыму упали на 15-20%, сильно снизился спрос. Риэлторы говорят, что в качестве инвестиции крымская недвижимость уже никому не интересна.
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Бу-Га-Га!!!
Шо з ******, орки?
Українці звичайно не такі варвари, але так і напрошується кацапське "можем павтарить.."
Вся Западная Украина была свидетелем того, как в 1939 "савецкие асвабадители" освобождали владельцев и хозяев от их абсолютно законной частной собственности - домов, земель, магазинов, предприятий, транспорта и проч. и проч.
Тем, "асвабажденным" компенсацию уже выплатили? Нет?
Тогда нах и рот не раззевать когда их самих будут выбрасывать из их домов
У ворья даже татуировка есть "Все, что ты считал своим, всегда было моим".
Забрал - сразу объявил своим - защищает и еще тебя обвиняет, типа это ты у него отобрал, а он вернул, по справедливости.
Украсть, ломануть, гоп-стопнуть, это все почетно и уважаемо.
Но высший экстра-класс, это когда у тебя на глазах берут твой же чемодан и при тебе его открывают и начинают перебирать твои же вещи. А на твой дикий вопль - Ты чего делаешь?, следует спокойно ответ - Гражданин, это мои вещи, а вы, если выпили, ведите себя культурно, а не то я сейчас милицию позову.
Было ваше, стало наше.
Внагляк отжать твою собственность, а далее требовать абсолютного соблюдения права уже его частной собственности, вот как это называется.
Принцип один, а уж идет разговор об отдельном уголовнике или об уголовном государстве, разница только в масштабах.
Иблис подкрался незаметно. Затряслись ручонки, началась тревога.
А всіх кацапів - викинути у Чорне/Азовське море - незаконне перебування.
With extra rebuilding tax.
Hong Kong, after 99 years "rent lease" returned to China.
Autonomous Crimea.
The problem is like in Catalonia wanted to separate from Spain a couple of years ago,
and now Scottland from the United Kingdom.
Danish Minority has one political party, which does not need to fullfill 5% hurdle to gain seats in Parliament in Germany.
That party is comparatively Social Democrat.
There is no Conservative Danish Party in Germany, nor a liberal, green, Communist, etc.
а если серьезно, тататры могут сделать хороший гешефт
under the radar of the West
could possibly make a fortune,
especially if it has some branches in unoccupied Ukraine.