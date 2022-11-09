Росіяни продають житло в окупованому Криму та повертаються додому, - росЗМІ
Після вибухів на Керченському мості та в бухті Севастополя попит на житло в Криму впав, а росіяни масово повертаються з півострова до рідних місць.
Про це пише видання "Красноярск онлайн", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми в Криму прожили 4 роки і повертаємось додому. Скажу вам так, якщо є скринька з грошима, можна приїхати, поки дитина в садку чи школа, скажімо, початкова… Перспектив, можливостей тут немає, а ціни просто душать", - цитує видання слова Альони з Пермі.
Вона - не єдина, хто скаржиться, що на окупованому півострові неможливо нормально заробити. Але останнім часом росіяни переважно називають іншу причину повернення додому - страх за власну безпеку.
"Зрештою повернулися на Урал. Живемо в ядерній клоаці, з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках, натомість із вищою зарплатою. І тут, звісно, спокійніше", - пояснює повернення додому Микола.
Ріелторка Світлана Левкович, яка у 2016 році переїхала до Криму з Нижнього Новгорода, каже, що мати і сестра вмовляють її повернутися на батьківщину. "Родичі просто замучили дзвінками - повертайтеся якнайшвидше! Хочете дочекатися, доки ракети полетять?" - переказує вона їхні слова.
На сайтах з продажу квартир побільшало позначок "Продаю. Терміново!". Продають зокрема й квартири, які раніше здавали туристам.
"Закритий аеропорт, тривожність, вибухи на території півострова та близькість до військових дій значно зменшили кількість туристів. Більшість приватників, які здають житло туристам, залишилися без відпочиваючих або сильно опустили ціни. Відсутність попереднього бронювання на листопадові свята та новорічні канікули говорить про те, що й у ці вихідні туристів не буде. А наступного літа? Скоріше, відповідь негативна. А вкладені в апартаменти гроші треба відбивати, а ще й оплачувати комуналку. Ось і продають терміново, доки ціни не впали", - розповідає співробітник турагенстства Микола Красновський.
Ціни на вторинне житло в Криму впали на 15-20%, сильно знизився попит. Ріелтори кажуть, що в якості інвестиції кримська нерухомість вже нікому не цікава.
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Шо з ******, орки?
Українці звичайно не такі варвари, але так і напрошується кацапське "можем павтарить.."
Вся Западная Украина была свидетелем того, как в 1939 "савецкие асвабадители" освобождали владельцев и хозяев от их абсолютно законной частной собственности - домов, земель, магазинов, предприятий, транспорта и проч. и проч.
Тем, "асвабажденным" компенсацию уже выплатили? Нет?
Тогда нах и рот не раззевать когда их самих будут выбрасывать из их домов
У ворья даже татуировка есть "Все, что ты считал своим, всегда было моим".
Забрал - сразу объявил своим - защищает и еще тебя обвиняет, типа это ты у него отобрал, а он вернул, по справедливости.
Украсть, ломануть, гоп-стопнуть, это все почетно и уважаемо.
Но высший экстра-класс, это когда у тебя на глазах берут твой же чемодан и при тебе его открывают и начинают перебирать твои же вещи. А на твой дикий вопль - Ты чего делаешь?, следует спокойно ответ - Гражданин, это мои вещи, а вы, если выпили, ведите себя культурно, а не то я сейчас милицию позову.
Было ваше, стало наше.
Внагляк отжать твою собственность, а далее требовать абсолютного соблюдения права уже его частной собственности, вот как это называется.
Принцип один, а уж идет разговор об отдельном уголовнике или об уголовном государстве, разница только в масштабах.
Иблис подкрался незаметно. Затряслись ручонки, началась тревога.
А всіх кацапів - викинути у Чорне/Азовське море - незаконне перебування.
With extra rebuilding tax.
Hong Kong, after 99 years "rent lease" returned to China.
Autonomous Crimea.
The problem is like in Catalonia wanted to separate from Spain a couple of years ago,
and now Scottland from the United Kingdom.
Danish Minority has one political party, which does not need to fullfill 5% hurdle to gain seats in Parliament in Germany.
That party is comparatively Social Democrat.
There is no Conservative Danish Party in Germany, nor a liberal, green, Communist, etc.
а если серьезно, тататры могут сделать хороший гешефт
under the radar of the West
could possibly make a fortune,
especially if it has some branches in unoccupied Ukraine.