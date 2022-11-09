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Новини Окуповані території
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Росіяни продають житло в окупованому Криму та повертаються додому, - росЗМІ

крим

Після вибухів на Керченському мості та в бухті Севастополя попит на житло в Криму впав, а росіяни масово повертаються з півострова до рідних місць.

Про це пише видання "Красноярск онлайн", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми в Криму прожили 4 роки і повертаємось додому. Скажу вам так, якщо є скринька з грошима, можна приїхати, поки дитина в садку чи школа, скажімо, початкова… Перспектив, можливостей тут немає, а ціни просто душать", - цитує видання слова Альони з Пермі.

Вона - не єдина, хто скаржиться, що на окупованому півострові неможливо нормально заробити. Але останнім часом росіяни переважно називають іншу причину повернення додому - страх за власну безпеку.

"Зрештою повернулися на Урал. Живемо в ядерній клоаці, з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках, натомість із вищою зарплатою. І тут, звісно, спокійніше", - пояснює повернення додому Микола.

Читайте: Україна може визволити Крим до наступного літа, - американський генерал Ходжес

Ріелторка Світлана Левкович, яка у 2016 році переїхала до Криму з Нижнього Новгорода, каже, що мати і сестра вмовляють її повернутися на батьківщину. "Родичі просто замучили дзвінками - повертайтеся якнайшвидше! Хочете дочекатися, доки ракети полетять?" - переказує вона їхні слова.

На сайтах з продажу квартир побільшало позначок "Продаю. Терміново!". Продають зокрема й квартири, які раніше здавали туристам.

"Закритий аеропорт, тривожність, вибухи на території півострова та близькість до військових дій значно зменшили кількість туристів. Більшість приватників, які здають житло туристам, залишилися без відпочиваючих або сильно опустили ціни. Відсутність попереднього бронювання на листопадові свята та новорічні канікули говорить про те, що й у ці вихідні туристів не буде. А наступного літа? Скоріше, відповідь негативна. А вкладені в апартаменти гроші треба відбивати, а ще й оплачувати комуналку. Ось і продають терміново, доки ціни не впали", - розповідає співробітник турагенстства Микола Красновський.

Також читайте: Кримський міст відновлять до осені 2023 року, це підриває логістику росіян на півдні, - розвідка Великої Британії

Ціни на вторинне житло в Криму впали на 15-20%, сильно знизився попит. Ріелтори кажуть, що в якості інвестиції кримська нерухомість вже нікому не цікава.

Автор: 

Крим (14176) окупація (6719) росія (65459)


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Топ коментарі
+32
Любовь недолгою была
Разлука будет без печали...
Бу-Га-Га!!!

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09.11.2022 10:50
+26
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09.11.2022 11:16
+14
После деоккупации вся эта понаехавшая за последние годы шелупонь подлежит депортации. Плюс все сделки с недвижимостью согласно украинского законодательства являются юридически ничтожными. Поэтому кто не успеет продать и свалить в родные *****, это сугубо его проблемы. Умный не поперся бы на оккупированную территорию
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09.11.2022 11:08
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Любовь недолгою была
Разлука будет без печали...
Бу-Га-Га!!!

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09.11.2022 10:50 Відповісти
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09.11.2022 11:16 Відповісти
вот правильно, давайте чухайте обратно. Но те кто хитрый останется все равно. так что проверят всех нужно будет.
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09.11.2022 10:51 Відповісти
В родную говень.
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09.11.2022 10:53 Відповісти
В СЛЕД ЗА РУЦКИМ КАРАБЛЬОМ :
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09.11.2022 11:18 Відповісти
3.14здота понаєхавшая.
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09.11.2022 10:53 Відповісти
бєда бєда.
Шо з ******, орки?
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09.11.2022 10:53 Відповісти
Шо, вже не так все й "по домашнєму"?
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09.11.2022 10:54 Відповісти
На чужий каравай стули гавру
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09.11.2022 10:54 Відповісти
вы и в Украине раков кормите...!
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09.11.2022 11:04 Відповісти
ну после трупов ваших свиноцабак - как-то не хочется их...(
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09.11.2022 11:09 Відповісти
плохо ещё, что свинки питаются трупами ваших свиноцабак...\это очень нехорошо...\
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09.11.2022 11:17 Відповісти
А природный фон там в 15 раз не выше ?
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09.11.2022 11:21 Відповісти
Вони "чоронобильці" ще з 50-х Тоді там рвонув перший реактор але все "зам"яли і нікого не виселяли Люди просто тихо вимирали
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09.11.2022 14:35 Відповісти
Ті хто хоть трохи практичні в Крим не переселялися.
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09.11.2022 10:56 Відповісти
Знают, суки, что чужое.
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09.11.2022 10:57 Відповісти
в москві вже впали на 30%
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09.11.2022 11:00 Відповісти
Исход ватников 2
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09.11.2022 11:02 Відповісти
ви забули вказати долю тих хто не встиг тоді в кінці 1920-го року на кораблі до Туреччини..їх більшовики заштовхували на баржі та старі судна і топили в морі..
Українці звичайно не такі варвари, але так і напрошується кацапське "можем павтарить.."
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09.11.2022 11:38 Відповісти
2 серія приймається. Знищувати треба миттево як террористів та військових злочинців без судової тягнимотини.
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09.11.2022 11:48 Відповісти
Щоо, су*и хотіли на чужому розкошувати?!!! Будуть вам і "камни с неба", і ракети від ЗСУ!!! Так що валіть зУкраїнського Криму окупанти смердючі поки цілі!
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09.11.2022 11:07 Відповісти
Тільки в Криму важко продати нерухомість хто хоче жити в окупованому Криму? Продати можуть тільки місцевим жителям за низькими цінами.
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09.11.2022 11:08 Відповісти
После деоккупации вся эта понаехавшая за последние годы шелупонь подлежит депортации. Плюс все сделки с недвижимостью согласно украинского законодательства являются юридически ничтожными. Поэтому кто не успеет продать и свалить в родные *****, это сугубо его проблемы. Умный не поперся бы на оккупированную территорию
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09.11.2022 11:08 Відповісти
Ну, не знаю...
Вся Западная Украина была свидетелем того, как в 1939 "савецкие асвабадители" освобождали владельцев и хозяев от их абсолютно законной частной собственности - домов, земель, магазинов, предприятий, транспорта и проч. и проч.
Тем, "асвабажденным" компенсацию уже выплатили? Нет?
Тогда нах и рот не раззевать когда их самих будут выбрасывать из их домов
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09.11.2022 11:28 Відповісти
А что тут знать? Кацапня, как этот замаскированный под британский флаг, наглая.
У ворья даже татуировка есть "Все, что ты считал своим, всегда было моим".
Забрал - сразу объявил своим - защищает и еще тебя обвиняет, типа это ты у него отобрал, а он вернул, по справедливости.
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09.11.2022 11:35 Відповісти
Есть у урок такой момент.
Украсть, ломануть, гоп-стопнуть, это все почетно и уважаемо.
Но высший экстра-класс, это когда у тебя на глазах берут твой же чемодан и при тебе его открывают и начинают перебирать твои же вещи. А на твой дикий вопль - Ты чего делаешь?, следует спокойно ответ - Гражданин, это мои вещи, а вы, если выпили, ведите себя культурно, а не то я сейчас милицию позову.
Было ваше, стало наше.
Внагляк отжать твою собственность, а далее требовать абсолютного соблюдения права уже его частной собственности, вот как это называется.
Принцип один, а уж идет разговор об отдельном уголовнике или об уголовном государстве, разница только в масштабах.
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09.11.2022 11:45 Відповісти
My guess is, there are some mercantile mathematics for "write offs".
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09.11.2022 12:21 Відповісти
Украденная частная собственность очень прикосновенна.
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09.11.2022 11:30 Відповісти
многие покупку\продажу недвиги проводили и через рус реестры и через наши.
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09.11.2022 11:58 Відповісти
Ймовірність того, що кацапня з Уралу реєструвала право власності на придбане нерухоме майно в українському реєстрі речових прав дорівнює нулю. А російські реєстри для України не мають жодної юридичної сили
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09.11.2022 12:32 Відповісти
"После взрывов на Керченском мосту и в бухте Севастополя спрос на жилье в Крыму упал, а россияне массово возвращаются с полуострова в родные места".

Иблис подкрался незаметно. Затряслись ручонки, началась тревога.
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09.11.2022 11:15 Відповісти
Всі угоди по відчухенню житла без нотаріального засвідчення українськими нотаріусами і державної реєстрації є нікчемними! Після повернення Криму там буде повно вільної нерухомості...
А всіх кацапів - викинути у Чорне/Азовське море - незаконне перебування.
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09.11.2022 11:18 Відповісти
Then these housings are bought a second time by Russians.

With extra rebuilding tax.
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09.11.2022 12:18 Відповісти
Очень скромно и издалека, но не в первый раз намекаю--- а нам накуя тот гемор? Когда вроде заберём? Что будем делать? Если же хер что делали там 25 лет!
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09.11.2022 11:22 Відповісти
Ти вважаєш, що Крим треба віддати росіі? а що ще треба віддати росіі?
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09.11.2022 11:35 Відповісти
There are some suggestions I came along:

Hong Kong, after 99 years "rent lease" returned to China.

Autonomous Crimea.
The problem is like in Catalonia wanted to separate from Spain a couple of years ago,
and now Scottland from the United Kingdom.

Danish Minority has one political party, which does not need to fullfill 5% hurdle to gain seats in Parliament in Germany.
That party is comparatively Social Democrat.
There is no Conservative Danish Party in Germany, nor a liberal, green, Communist, etc.
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09.11.2022 12:16 Відповісти
За цією логікою вся Україна має стати російською. Теоретично сепаратистами в нас можуть бути лише кримські татари, але вони ознак сепаратизму не проявляли. Російський фактор в Україні це не сепаратизм, а окупація внаслідок збройної агресії.
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09.11.2022 12:32 Відповісти
Так а что они говорят - чей Крым ?
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09.11.2022 11:23 Відповісти
их никто не спрашивает
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09.11.2022 22:22 Відповісти
продают или выставляют на продажу?
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09.11.2022 11:46 Відповісти
А кому продают-то ?
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09.11.2022 12:01 Відповісти
еще большим лохам))
а если серьезно, тататры могут сделать хороший гешефт
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09.11.2022 22:23 Відповісти
вован путильный пропеллер на выставке пальцем крутит,крутило бы тебя опой об забор грязь.
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09.11.2022 12:18 Відповісти
A small Russian bank
under the radar of the West
could possibly make a fortune,
especially if it has some branches in unoccupied Ukraine.
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09.11.2022 12:29 Відповісти
Росіяни продають житло в окупованому Криму та повертаються додому. ©


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09.11.2022 12:37 Відповісти
Кримські татари - це мусульманізовані українці, а кримськотатарська мова - діалект української...при бажанні можна довести все, що завгодно та багатьох переконати. Згадайте, якими ми були, ще років 40 тому...
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09.11.2022 12:38 Відповісти
Ех)) Літом би в улюблену Євпаторію, але боюсь, що сморід від синособак ще буде стояти не один десяток років- тоді вже на пенсії
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09.11.2022 12:50 Відповісти
 
 