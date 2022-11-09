Росіяни продають житло в окупованому Криму та повертаються додому, - росЗМІ

Після вибухів на Керченському мості та в бухті Севастополя попит на житло в Криму впав, а росіяни масово повертаються з півострова до рідних місць.

Про це пише видання "Красноярск онлайн", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми в Криму прожили 4 роки і повертаємось додому. Скажу вам так, якщо є скринька з грошима, можна приїхати, поки дитина в садку чи школа, скажімо, початкова… Перспектив, можливостей тут немає, а ціни просто душать", - цитує видання слова Альони з Пермі.

Вона - не єдина, хто скаржиться, що на окупованому півострові неможливо нормально заробити. Але останнім часом росіяни переважно називають іншу причину повернення додому - страх за власну безпеку.

"Зрештою повернулися на Урал. Живемо в ядерній клоаці, з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках, натомість із вищою зарплатою. І тут, звісно, спокійніше", - пояснює повернення додому Микола.

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Ріелторка Світлана Левкович, яка у 2016 році переїхала до Криму з Нижнього Новгорода, каже, що мати і сестра вмовляють її повернутися на батьківщину. "Родичі просто замучили дзвінками - повертайтеся якнайшвидше! Хочете дочекатися, доки ракети полетять?" - переказує вона їхні слова.

На сайтах з продажу квартир побільшало позначок "Продаю. Терміново!". Продають зокрема й квартири, які раніше здавали туристам.

"Закритий аеропорт, тривожність, вибухи на території півострова та близькість до військових дій значно зменшили кількість туристів. Більшість приватників, які здають житло туристам, залишилися без відпочиваючих або сильно опустили ціни. Відсутність попереднього бронювання на листопадові свята та новорічні канікули говорить про те, що й у ці вихідні туристів не буде. А наступного літа? Скоріше, відповідь негативна. А вкладені в апартаменти гроші треба відбивати, а ще й оплачувати комуналку. Ось і продають терміново, доки ціни не впали", - розповідає співробітник турагенстства Микола Красновський.

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Ціни на вторинне житло в Криму впали на 15-20%, сильно знизився попит. Ріелтори кажуть, що в якості інвестиції кримська нерухомість вже нікому не цікава.