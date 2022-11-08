Україна може визволити Крим до наступного літа, - американський генерал Ходжес

Україна може визволити Крим вже наступного року, оскільки російські війська на півострові будуть дуже вразливими.

Про це колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генерал вважає, що результат української операцій на сході "вже неминучий". Ходжес каже, що якщо сприймати український контрнаступ як одну велику операцію, то ліве крило контрнаступу - це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь, а інше крило - у Херсоні. Надалі обидва ці крила мають зійтися в поки що окупованому Криму.

"Коли вони (українські військові. - Ред.) наближатимуться все ближче й ближче, вони зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму. І як тільки вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", - сказав Ходжес.

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Генерал вважає, що визволити Крим шляхом прямої атаки через Перекопський перешийок дійсно важко. Але через вісім місяці ситуація може докорінно змінитися і "в якийсь момент… Генштаб РФ зрозуміє, що вони втрачають аж так багато потужностей".

"Якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда, і Генштабу Росії доведеться вирішувати, скільки вони готові втратити і чи є у них ще щось, що вони можуть кинути у боротьбу", - наголосив Ходжес.

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