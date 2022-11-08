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Новини Війна
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Україна може визволити Крим до наступного літа, - американський генерал Ходжес

бен,ходжес

Україна може визволити Крим вже наступного року, оскільки російські війська на півострові будуть дуже вразливими.

Про це колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генерал вважає, що результат української операцій на сході "вже неминучий". Ходжес каже, що якщо сприймати український контрнаступ як одну велику операцію, то ліве крило контрнаступу - це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь, а інше крило - у Херсоні. Надалі обидва ці крила мають зійтися в поки що окупованому Криму.

"Коли вони (українські військові. - Ред.) наближатимуться все ближче й ближче, вони зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму. І як тільки вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", - сказав Ходжес.

Читайте: Українські військові за два місяці витіснять окупантів на лінію 23 лютого, - генерал США Ходжес

Генерал вважає, що визволити Крим шляхом прямої атаки через Перекопський перешийок дійсно важко. Але через вісім місяці ситуація може докорінно змінитися і "в якийсь момент… Генштаб РФ зрозуміє, що вони втрачають аж так багато потужностей".

"Якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда, і Генштабу Росії доведеться вирішувати, скільки вони готові втратити і чи є у них ще щось, що вони можуть кинути у боротьбу", - наголосив Ходжес.

Також читайте: Зранку в Севастополі лунали вибухи. Развожаєв каже, що ППО "збила БПЛА над акваторією"

Автор: 

Крим (14176) визволення (566) прогноз (1391) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+7
американский арестович...
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08.11.2022 12:55
+6
На пенсии все такими решительными и бескомпромиссными сразу становятся, а вот будучи на своих последних постах что-то подобной прыти не обозначалось. Для Крыма кстати надо весь ленд-лиз на 2023-й год получить и желательно побыстрее, а потом уже думать как и что
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08.11.2022 13:07
+4
Ох уж эти сказочники.
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08.11.2022 12:47
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Ох уж эти сказочники.
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08.11.2022 12:47 Відповісти
На пенсии все такими решительными и бескомпромиссными сразу становятся, а вот будучи на своих последних постах что-то подобной прыти не обозначалось. Для Крыма кстати надо весь ленд-лиз на 2023-й год получить и желательно побыстрее, а потом уже думать как и что
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08.11.2022 13:07 Відповісти
Мені здається, відбити Крим, та ще так швидко, це якась фантастика. Але хз, може військові бачать ситуацію по іншому. Поки що ми навіть Херсон не відбили, а там ще весь південь і Лугандон...
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08.11.2022 13:18 Відповісти
Правильно он все говорит. Мы двигаемся и уничтожаем свинособак ))) Можно конечно быстрее но будем терять побратимов ((( Поэтому пусть дольше но с меньшими потерями Крым зачистим обязательно
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08.11.2022 13:22 Відповісти
Тільки не потрібно займатись шапкозакиданням ,бо перевага і в живій силі і в озброєнні на боці рашистів. А наступ на Харківщині -просто щасливий збіг обставин ,коли обманним маневром змуси перекинути війська рашистів з Харківщини на Південь ,на жаль на таке рашисти вже більше не купляться.
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08.11.2022 13:54 Відповісти
Да хоть бы с Мелитополем что-то решить. Уже дело было бы.
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08.11.2022 13:24 Відповісти
З нетерпінням чекаю четвертої оборони Ватостополя, такої ж "успішної" як і три попередні.
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08.11.2022 12:48 Відповісти
американский арестович...
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08.11.2022 12:55 Відповісти
Та да, щось занадто аж оптимістичний.
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08.11.2022 13:19 Відповісти
это он по-моему трындел в марте что мы победим россию за 3 недели
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08.11.2022 13:26 Відповісти
Дуже сподіваюсь. Коли прорвемо оборону на Херсонщині, то наступна зупинка - Джанкой.
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08.11.2022 12:59 Відповісти
Як мене вже запарили ці пісдоболи-казкарі і їхні прогнози.
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08.11.2022 13:02 Відповісти
"визволити Крим шляхом прямої атаки через Перекопський перешийок дійсно важко" Джерело:

Мабуть тому, що там ще немає верещучок, боневтіків з дєрьмаками, які все розмінують та побудуть гарні дороги. А ще розформують чи переведуть в інше місце військові підрозділи, які обороняють той перешийок.
Мо обміняти цих щурів на наших полонених? Най там все зроблять як в Україні в лютому, а наші ЗСУ їм потім скажуть "Дякую, дуже дякую"
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08.11.2022 13:10 Відповісти
На самом деле крым освободить будет даже легче чем дамбас. Крым как и Херсон единственный путь снабжение врага ето крымский мост. Который добить и враг в полном окружении. А корабли рашистов при наличии у нас Нептунов и Гарпунов и близко не подойдут к крыму.
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08.11.2022 13:13 Відповісти
Абсолютно верно . Крым это большой котел будет гораздо проще чем бамбас зачищать
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08.11.2022 13:25 Відповісти
кроме того, что на сегодня это пожалуй единственная захваченная территория при угрозе потери которой кацапы без колебаний применят яо
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08.11.2022 13:28 Відповісти
Тільки рашисти можуть перекинути війська і морем ,як в 2014.
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08.11.2022 13:56 Відповісти
Перекопський перешийок взагалі неприступний. Тільки завдяки зраді в оборонній стороні війська можуть перейти той перешийок.
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08.11.2022 13:28 Відповісти
Якщо такими темпами і в такій кількость будуть надавати нам озброєння то ми Крим і до 2033 року не визволимо ,порівняйте скільки озброєння американці надали афгану ,а скільки нам , досить вже нам вішати локшину на вуха ,в нас і своїх арестовичів вистачає !
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08.11.2022 13:48 Відповісти
хіба-що Ходжес нам підкине пару підводних човнів з томагавками і з 50 тис. американських вояк. А так Ходжес звичайний ,балабол, типу арестовича
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08.11.2022 15:41 Відповісти
Если кому интересно, фото с генерал-лейтенантом Ходжесом сделано во время учений «Железный волк II» на литовском полигоне в Пабраде 28.10.2017 г. Этим объясняется наличие на фото литовского герба («Погоня») и государственного флага.
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08.11.2022 19:26 Відповісти
 
 