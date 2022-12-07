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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 1740 вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки за добу

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 1745 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучали 131 раз до виконання завдань з розмінування. Виявлено, вилучено і знешкоджено 1745 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 59 гектар", - йдеться в повідомленні.

Всього від початку широкомасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 299 067 вибухонебезпечних предмета, зокрема 2155 авіаційних бомб. Обстежено територію площею орієнтовно 76 201 гектар.

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Понад 1740 вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки за добу 01

Автор: 

вибухівка (470) ДСНС (5095) розмінування (989)


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