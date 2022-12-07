Священника УПЦ (МП) в Луганській області засуджено до 12 років за інформування ворога про позиції українських захисників
Священник храму УПЦ (МП) з Лисичанська інформував російських загарбників про позиції українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України.
"З середини квітня 2022 року священник збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння ЗСУ у Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах. Її передавав представникам армії країни-агресора через месенджер. Ворог використовував отримані відомості для встановлення місцезнаходження та вогневого ураження цілей", - йдеться в повідомленні.
Прихильника "русского мира" викрито та затримано наприкінці квітня 2022 року. Під час документування злочину правоохоронці виявили листування священнослужителя з представниками збройних формувань ворога.
У суді прокурори довели, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням РФ проти української армії.
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Так, Лавру захоплювали, потім кликали Філарета який відморозився, потім їх звідти тупо вибив ОМОН. Це якщо стисло.
Подробно він описав у своїй славетній книжці "війна у натовпі"
тільки Петру Порошенку вдалося обʼєднати українське православʼя і здобути Томос для ПЦУ !!!
нажаль більшістю "мудрого наріду уставшего от вайни" це епохальне досягнення не було оцінене ...
Бойня произошла в полевом лагере военных РФ в Украине.
По завершении судебного разбирательства суд приговорил Монгуша к двум годам колонии-поселения.
Безумовно, внесок Філарета у створення, розвиток і зміцнення української автокефалії неоціненний. А коли мета була досягнута і Україна отримала Томос, на жаль Філарет виявився не готовий відмовитись від своїх амбіцій.
Де томос, потвори?
Релігія в загальному дуже зручний механізм управління, в ній усе ніби йде зверху,але частіше за все через посередників(священнослужителів), але в разі чого, то з них нічого спитати не можна буде, типу "творимо волю пославшого нас" , а до бога як відомо не доплюнешь,щоб висунути якісь претензії, за видимою його відсутністю. Так що роби від його обиччя що в голову прийде. Паства все схаває.
Ну а тих хто дії не піддається, можна і пошаткувати руками віруючих або на багатті спалити.
А ти вже розказав, довбню, віруючим захисникам, що вважаєш їх "анахронізмами", чи лише тупі поради здатен роздавати?
"А ти вже розказав, довбню, віруючим захисникам, що вважаєш їх "анахронізмами", чи лише тупі поради здатен роздавати?" --- я на відміну від такого віруна як ти нікого ні в чому не звинувачував і не ображав, а просто висловив свою думку на рахунок релігії. Ображати,кидатися на інших це якраз таки прерогатива таких упоротих вірунчиків як ти,які мали би по мірі того що вірять в бога притримуватися й заповідей. Але це не про тебе,у тебе напевно віра тільки на словах, я уже багато разів таке спостерігав,бабульки которі кожну неділю в церкву ходять,вважаючи себе дуже побожними і святими,тільки виходять за поріг церкви зразу починають між собою когось обговорювати, пліткувати,ображати і так далі. Таке саме і з тобою. Ти би взагалі мав би якщо ти уже вважаєш що я тебе навмисне ображаю підставити по християнськи другу щоку для того щоб я тобі ще ляща добрячого влупив по морді Ось це би був дійсно християнський поступок,а так,то ти просто на словах побожний.а на ділі пшик
щодо унеможливлення діяльності в Україні організацій, афілійованих із центрами впливу в російській федерації
https://petition.president.gov.ua/petition/172214
Ізнов ці ноперапон, японські демони без лиця!
Цур мене!