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Новини Агресія Росії проти України
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Священника УПЦ (МП) в Луганській області засуджено до 12 років за інформування ворога про позиції українських захисників

священник

Священник храму УПЦ (МП) з Лисичанська інформував російських загарбників про позиції українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України.

"З середини квітня 2022 року священник збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння ЗСУ у Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах. Її передавав представникам армії країни-агресора через месенджер. Ворог використовував отримані відомості для встановлення місцезнаходження та вогневого ураження цілей", - йдеться в повідомленні.

Прихильника "русского мира" викрито та затримано наприкінці квітня 2022 року. Під час документування злочину правоохоронці виявили листування священнослужителя з представниками збройних формувань ворога.

У суді прокурори довели, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням РФ проти української армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12790) священник (157) державна зрада (1680) Офіс Генпрокурора (3245) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+21
Русскую сатанинскую секту ещё в 2014 году нужно было изгнать из Украины.
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07.12.2022 14:29
+18
у 1991 році, відразу після оголешення Незалежності !!!
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07.12.2022 14:36
+7
нажаль від Філарета мало що залежало ...
тільки Петру Порошенку вдалося обʼєднати українське православʼя і здобути Томос для ПЦУ !!!



нажаль більшістю "мудрого наріду уставшего от вайни" це епохальне досягнення не було оцінене ...
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07.12.2022 14:47
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Русскую сатанинскую секту ещё в 2014 году нужно было изгнать из Украины.
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07.12.2022 14:29 Відповісти
у 1991 році, відразу після оголешення Незалежності !!!
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07.12.2022 14:36 Відповісти
Що Філарет і хотів зробити...
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07.12.2022 14:38 Відповісти
Не дуже віриться. Хоча я спочатку також йому повірив. А коли ми отримали Томос, то він почав ставити палки в колеса не ворогу, а нам. Можливо я помиляюся, але ще наші патріоти говорити, що в 90-х роках захопили всі святині в Києві і запропонували Філарету туди зайти, але він відмовився. Невже спрацювала гординя, що не його вибрали замість Епіфанія?
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07.12.2022 14:44 Відповісти
Запитайте у Дмитра Корчинського, він вам розкаже як вони захопили Лавру і завели туди українських монахів. Але вночі ФСБісти, одягнувши ряси перестрибнули через мур і вигнали тих монахів, а далі завезли туди кацапських попів. Влада не втручалась, бо в Києві тоді сиділи комуняки, які перелицювались.
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07.12.2022 16:00 Відповісти
Ви шось фантазуєте... Можна якесь посилання де Корч про це розповідав?
Так, Лавру захоплювали, потім кликали Філарета який відморозився, потім їх звідти тупо вибив ОМОН. Це якщо стисло.
Подробно він описав у своїй славетній книжці "війна у натовпі"
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07.12.2022 18:39 Відповісти
Я не фантазую, бо пам'ятаю той час, події і самого Корчинського. Пишу те, що тоді розказували учасники тих подій. ОМОН і ФСБ-КГБ діяли заодно.
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07.12.2022 22:06 Відповісти
нажаль від Філарета мало що залежало ...
тільки Петру Порошенку вдалося обʼєднати українське православʼя і здобути Томос для ПЦУ !!!



нажаль більшістю "мудрого наріду уставшего от вайни" це епохальне досягнення не було оцінене ...
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07.12.2022 14:47 Відповісти
І в таке хочеться вірити, бо при його потугах і при його президенстві ми отримали Томос. Де ті, що кричали і ображали наш Томос, називаючи його "термосом" і навіть проти Порошенко порушували кримінальні справи за отримання Томосу? То ми маємо вірити, що вони на боці України і ПЦУ?
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07.12.2022 14:52 Відповісти
"Де ті, що кричали і ображали наш Томос, називаючи його "термосом" і навіть проти Порошенко порушували кримінальні справи за отримання Томосу?" - ну як де? в ОП-і сидять в повному складі!
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07.12.2022 15:00 Відповісти
Российский оккупант Монгуш из автомата расстрелял сослуживцев.
Бойня произошла в полевом лагере военных РФ в Украине.
По завершении судебного разбирательства суд приговорил Монгуша к двум годам колонии-поселения.
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07.12.2022 15:20 Відповісти
З дня утворення Народний рух України (1989 р.) ставив питання про автокефальну українську православну церкву. Тоді Філарет був екзархом України РПЦ, а патріархом у москві був Пімен. Філарет був кандидатом № 1 на патріарха московського після смерті Пімена. І я пригадую, як тоді Філарет гнав на націоналістів, які хочуть відірвати Україну від матері-церкви. А коли Пімен у 1990 році помер, то Філарет вибори програв. КГБ призначило патріархом Алексія. І тоді Філарет перевзувся і став поборником відновлення української самостійної церкви.

Безумовно, внесок Філарета у створення, розвиток і зміцнення української автокефалії неоціненний. А коли мета була досягнута і Україна отримала Томос, на жаль Філарет виявився не готовий відмовитись від своїх амбіцій.
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07.12.2022 15:53 Відповісти
++++))))))

Де томос, потвори?
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07.12.2022 14:34 Відповісти
немає у ********* москальських князів з митрополітами справки про народження 😂
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07.12.2022 14:37 Відповісти
є !!! від тогваріща сраліна !!!




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07.12.2022 14:41 Відповісти
Синок трампа знову буде скавчати про релігійні утиски кпцапіської церкви в Україні? 👿
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07.12.2022 14:34 Відповісти
Хай собі скавчать, а нам робити своє. Чому не скавчать, коли московити за один день знищили всі ПЦУ на окуповангих територіях? Нам тут видніше, що робити. Є вже більше десятків кримінальних справ, по яких доведено ворожіть до України попів УПЦ МП, то що ще потрібно? Чому не скавчать, що УПЦ МП не виконала закон України про свою назву - Російська Православна Церква в Україні? А тому, що 99,9% громадян в таку церкву нпе підуть. Виходить, що брехати можна?
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07.12.2022 14:48 Відповісти
на гіляку цього кацапського фсб/кгб попа-дераса !!!
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07.12.2022 14:37 Відповісти
и зачем замылили упыря?
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07.12.2022 14:37 Відповісти
Досить гуманно. Для кацапської жирної свині - по-життєвий ецих з цвяхами було б краще.
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07.12.2022 14:38 Відповісти
трудно себе представить,что в эпоху когда человек собирается высаживатся на Марс существует такой анахронизм как религия,которая во все времена своего существования использовалась для управлением людьми.
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07.12.2022 14:42 Відповісти
Це Ви про РПЦ яка робить все, щоб захопити Всесенський патріарх?
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07.12.2022 14:49 Відповісти
Я про усі релігії,це пережиток минулого. Релігії завжди використовували віру в якихось своїх цілях, а так як віруючих на диво,ще залишається дуже багато,то це досить впливовоий важіль для управління цими людьми.

Релігія в загальному дуже зручний механізм управління, в ній усе ніби йде зверху,але частіше за все через посередників(священнослужителів), але в разі чого, то з них нічого спитати не можна буде, типу "творимо волю пославшого нас" , а до бога як відомо не доплюнешь,щоб висунути якісь претензії, за видимою його відсутністю. Так що роби від його обиччя що в голову прийде. Паства все схаває.

Ну а тих хто дії не піддається, можна і пошаткувати руками віруючих або на багатті спалити.
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07.12.2022 16:02 Відповісти
Важко уявити, що існують довбні, які за понад 30 років незалежності не здатні опанувати державну і досі меншовартісно послуговуються мовою окупанта.
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07.12.2022 15:26 Відповісти
"Важко уявити" --- не знаю важко чи не важко,але що точно знаю,то це те,що на фронті зараз воює і захищає твою задницю як мінімум 50% тих "довбнів" як ти виразився котрі ромовляють на мові окупанта. Іди скажи їм,що вони нічого не варті,прожени їх звідтіля,і ставай сам до зброї.
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07.12.2022 15:51 Відповісти
Про 50% ти в ольгинській фсбшній методичці прочитав?
А ти вже розказав, довбню, віруючим захисникам, що вважаєш їх "анахронізмами", чи лише тупі поради здатен роздавати?
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07.12.2022 16:14 Відповісти
"Про 50% ти в ольгинській фсбшній методичці прочитав?" --- не треба читати ніяких методичок щоб це розуміти, та частина населення яка зараз більш всього втягнута у війну і на територіях яких областей ідуть бойові дії є російскомовними,є звичайно багато із заходу України,центру і так далі,але тероборони,різні партизанські і диверсійні загони це переважно місцеві російськомовні жителі України.

"А ти вже розказав, довбню, віруючим захисникам, що вважаєш їх "анахронізмами", чи лише тупі поради здатен роздавати?" --- я на відміну від такого віруна як ти нікого ні в чому не звинувачував і не ображав, а просто висловив свою думку на рахунок релігії. Ображати,кидатися на інших це якраз таки прерогатива таких упоротих вірунчиків як ти,які мали би по мірі того що вірять в бога притримуватися й заповідей. Але це не про тебе,у тебе напевно віра тільки на словах, я уже багато разів таке спостерігав,бабульки которі кожну неділю в церкву ходять,вважаючи себе дуже побожними і святими,тільки виходять за поріг церкви зразу починають між собою когось обговорювати, пліткувати,ображати і так далі. Таке саме і з тобою. Ти би взагалі мав би якщо ти уже вважаєш що я тебе навмисне ображаю підставити по християнськи другу щоку для того щоб я тобі ще ляща добрячого влупив по морді Ось це би був дійсно християнський поступок,а так,то ти просто на словах побожний.а на ділі пшик
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07.12.2022 16:50 Відповісти
Ви пишите неправду в унісон з російською пропагандою, бо ті ніби 50%, що розмовлдяють російською(немає російськомовних українців, як і польсьмовних французів) захищають свою Україну і вони не винні, що держава на протязі 31 року не спроможна була організувати перехвід на нашу українську, а продовжувала користуватися мовою окупанта,відкривала все більше і більше російських шкіл (скільки на росії українських шкіл)?. І московська церква всупереч наших мовних законів навмисно використовує російську мову, щоб нас роз'єднати. Бо роз'єднує не українська, а російська. Ті, що користуються російською дивляться російське кіно, використовують російську вікіпєдію, контент та інше, а там все проросійське, там нашого немає.
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07.12.2022 18:26 Відповісти
ви не тому претензії висуваєте,скажіть це тому хто вище писав,що усі хто розовляють російською зараз для нього довбні, і ви правильно сказали,що для того щоб повністю перейти на українську потрібно буде немало часу,1-2 покоління,щоб уже кожен українець говорив українською,як це було з навязуванням російської мови на протязі декількох століть,так же само і зараз потрібен час для переходу,але ж появляються такі от кадри котрі все одно будуть зараз поливати гівном тих хто говорить російською,не розуміючи,що як би хто не хотів не можна при помаху чарівної палички за один день усіх перевчити на українську
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07.12.2022 18:43 Відповісти
Не свисти брехло ватне. Ще у 2014 серед бійців на фронті було 75% україномовних, а зараз ще більше. Свої фсбшні методички можеш запхати собі в дупу, бо поза межами московвї вони не працюють.
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07.12.2022 21:44 Відповісти
Не гавкай як цербер "святошка", бачу що на ділі з тебе вірун такий собі Звідки тобі знати,що взагалі на фронті відбуваєть, кого там більше,а кого менше,кому ти тут розказуєш,тряпка диванна? Ти ж далі свого туалету не виходиш
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07.12.2022 21:53 Відповісти
Ось і вилізло тупе нікчемне триндливе ватне мурло, що просто відпрацьовує замовлення за три копійки. ))
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07.12.2022 22:28 Відповісти
Хтось може пояснити, чому у них всіх такі гидкі масні хлєбала? Це кацапське православіє таке з їхніми тушками робе?
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07.12.2022 14:52 Відповісти
До цього гадило всім українцям і Україні. Це вони агітували відкрито за зека януковчиа і сьогодні за "слуг". Не будуть же вибирати того, хто допоміг отримати Томос?
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07.12.2022 14:58 Відповісти
як же так, а утискання прав віруючих невже не спрацювало...
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07.12.2022 15:03 Відповісти
Треба цього попіка посадити на пару днів до полонених півників чвк вагнера, вониб йому під рясу насувалиб,
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07.12.2022 15:16 Відповісти
Петиція про заборону рашистської церкви.

щодо унеможливлення діяльності в Україні організацій, афілійованих із центрами впливу в російській федерації

https://petition.president.gov.ua/petition/172214
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07.12.2022 15:27 Відповісти
(з острахом дивлячись на фото):
Ізнов ці ноперапон, японські демони без лиця!
Цур мене!
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07.12.2022 15:52 Відповісти
На зоні будуть "єстєствовать в позє ніжайшєго поклона."
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07.12.2022 19:04 Відповісти
Чому до 12, чому не довічно? Знов адепти сатанинсько їкодли МП копито приложили?
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07.12.2022 19:12 Відповісти
 
 