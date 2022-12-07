Священника УПЦ (МП) в Луганській області засуджено до 12 років за інформування ворога про позиції українських захисників

Священник храму УПЦ (МП) з Лисичанська інформував російських загарбників про позиції українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України.

"З середини квітня 2022 року священник збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння ЗСУ у Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах. Її передавав представникам армії країни-агресора через месенджер. Ворог використовував отримані відомості для встановлення місцезнаходження та вогневого ураження цілей", - йдеться в повідомленні.

Прихильника "русского мира" викрито та затримано наприкінці квітня 2022 року. Під час документування злочину правоохоронці виявили листування священнослужителя з представниками збройних формувань ворога.

У суді прокурори довели, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням РФ проти української армії.

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