Україна - в топі пошуку Google за рік. ІНФОГРАФІКА

Запит "Ukraine" посів у Google третє місце в загальному пошуку та перше місце в пошуку серед новин за рік.

Відповідні дані оприлюднила компанія Google, повідомляє Цензор.НЕТ.

Протягом року найбільше гуглили слово "Wordle" (гра на вгадування слів), результати матчів Індія - Англія, Україну, королеву Єлизавету та матчі Індія - Південна Африка.

Серед пошуку в новинах на першому місці - Україна. Далі - смерть королеви Єлизавети, результати виборів, лотерейні номери та мавпяча віспа.

Найактивніше слово "Україна" шукали в Google наприкінці лютого та на початку березня.

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Разом із ним гуглили слова "втрати", "людські жертви", "пожертви", "біженці", "війна".





