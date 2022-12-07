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Україна - в топі пошуку Google за рік. ІНФОГРАФІКА

google

Запит "Ukraine" посів у Google третє місце в загальному пошуку та перше місце в пошуку серед новин за рік.

Відповідні дані оприлюднила компанія Google, повідомляє Цензор.НЕТ.

Протягом року найбільше гуглили слово "Wordle" (гра на вгадування слів), результати матчів Індія - Англія, Україну, королеву Єлизавету та матчі Індія - Південна Африка.

Серед пошуку в новинах на першому місці - Україна. Далі - смерть королеви Єлизавети, результати виборів, лотерейні номери та мавпяча віспа.

Найактивніше слово "Україна" шукали в Google наприкінці лютого та на початку березня.

Також дивіться: Запит "мобілізація" в Росії перевищив запит "порно". ІНФОГРАФІКА

Разом із ним гуглили слова "втрати", "людські жертви", "пожертви", "біженці", "війна".

Україна - в топі пошуку Google за рік 01
Україна - в топі пошуку Google за рік 02
Україна - в топі пошуку Google за рік 03

Автор: 

Google (701) інтернет (1987)


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жестяк звичайно новина ... типу є великий повід,щоб гордитися тим,що через ситрашну війну Україна попала в топи пошуку Гугла... так краще б вона ніколи по такій прчині туди не попадала,а новина подається як щось неймовірно круте...
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07.12.2022 14:27 Відповісти
Хуже, если бы людям пофиг была эта война
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07.12.2022 14:34 Відповісти
ця статистика це просто інтерес серед людей до цієї війни,не більше не менше,а ось реальна підтримка це уже зовсім інші речі.
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07.12.2022 14:37 Відповісти
Ну, десятеро просто поцікавляться, один допоможе. Вже не погано)
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07.12.2022 15:51 Відповісти
 
 