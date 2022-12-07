Україна - в топі пошуку Google за рік. ІНФОГРАФІКА
Запит "Ukraine" посів у Google третє місце в загальному пошуку та перше місце в пошуку серед новин за рік.
Відповідні дані оприлюднила компанія Google, повідомляє Цензор.НЕТ.
Протягом року найбільше гуглили слово "Wordle" (гра на вгадування слів), результати матчів Індія - Англія, Україну, королеву Єлизавету та матчі Індія - Південна Африка.
Серед пошуку в новинах на першому місці - Україна. Далі - смерть королеви Єлизавети, результати виборів, лотерейні номери та мавпяча віспа.
Найактивніше слово "Україна" шукали в Google наприкінці лютого та на початку березня.
Разом із ним гуглили слова "втрати", "людські жертви", "пожертви", "біженці", "війна".
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Андрій Саган
показати весь коментар07.12.2022 14:27 Відповісти Мені подобається 4
Mavka Ukraina
показати весь коментар07.12.2022 14:34 Відповісти Мені подобається 4
Андрій Саган
показати весь коментар07.12.2022 14:37 Відповісти Мені подобається 1
Ольга Василенко #540692
показати весь коментар07.12.2022 15:51 Відповісти Мені подобається 1
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