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Запит "мобілізація" в Росії перевищив запит "порно". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,армія,мобілізація,примува

Російські чоловіки масово шукають в інтернеті способів уникнути мобілізації.

Про це пише у фейсбуці CEO одеської IT-компанії Василь Іванов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни зараз активно гуглять слово "мобілізація", а от слово "порно" - менше, ніж завжди.

Відрізняються тренди лише на Кавказі та в республіці Тува - там цікавляться грошима.

"При цьому попит на Ладу не вилазить в жодному регіоні, як не дивно", - додав Іванов.

Також читайте: Данілов про рішення Путіна: "Це комплексна програма утилізації росіян"

Запит мобілізація в Росії перевищив запит порно 01
Запит мобілізація в Росії перевищив запит порно 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
оркам резко дрочить перехотелось ..
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21.09.2022 14:19
+28
три тисячі двохсотих кацапів-завжди краще ніж дві тисичі трьохсотих.
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21.09.2022 14:19
+24
ну не скажи , 2к ветеранів без ручок і ніжок по автобусах повзаючи - тоже красиво
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21.09.2022 14:24
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три тисячі двохсотих кацапів-завжди краще ніж дві тисичі трьохсотих.
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21.09.2022 14:19 Відповісти
ну не скажи , 2к ветеранів без ручок і ніжок по автобусах повзаючи - тоже красиво
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21.09.2022 14:24 Відповісти
Нехай буде "самовар" в кожній російській родині))
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21.09.2022 14:53 Відповісти
Для кацапів зараз переломи ніг або рук це спасіння.Я думаю травматології будуть забиті
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21.09.2022 15:11 Відповісти
раZZіянє, уважно вчитайтесь в значення погроз буйла:

"Наша независимость и свобода будет обеспечена всеми имеющимися способами. Кто нас шантажирует ядерным оружием, стоит сказать, что роза ветров может развернуться и в их сторону."

вопрос:
коли буде мати значення роза вєтров для Заходу ?
Вірно!
після того, як по рашці буде нанесений ядерний удар......
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21.09.2022 14:26 Відповісти
Инструкция для русских как избежать мобилизации https://www.youtube.com/watch?v=ZO385D3iM7I
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21.09.2022 18:13 Відповісти
.
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21.09.2022 14:19 Відповісти
оркам резко дрочить перехотелось ..
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21.09.2022 14:19 Відповісти
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21.09.2022 14:39 Відповісти
орки просили не називати кацапів орками - це їх ображає...

звісно, орків ображає
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21.09.2022 15:10 Відповісти
Шанс попасти на війну в Україні вату більше збуджує, чи лібідо пропало? Карочє їм капєц
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21.09.2022 16:32 Відповісти
Дивно. Невже не хочуть здохнути за рашку-засрашку?
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21.09.2022 14:20 Відповісти
бо засмерділо паленою шерстю на попі
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21.09.2022 14:27 Відповісти
А нах им порно? Пусть едут,их тут наши пацаны ******
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21.09.2022 14:20 Відповісти
Топорами чи Хімерами?
у кацапів є вибір
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21.09.2022 14:28 Відповісти
Можно предварительный заказ сделать
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21.09.2022 14:29 Відповісти
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21.09.2022 14:55 Відповісти
Это в принципе одно и тоже. Их е*ут, они крепчают)
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21.09.2022 14:21 Відповісти
доцільніше було б гуглилити про коктейль молотова...
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21.09.2022 14:21 Відповісти
для кацапів ? смієтесь !
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21.09.2022 14:29 Відповісти
Oni skoree budet guglitj pro vazelin,ctob legce na butilku.
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21.09.2022 14:46 Відповісти
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21.09.2022 15:11 Відповісти
Порно почнеться, коли ці клоуни почнуть тренуватись намотувати онучі 🤔🧐😁😅😂🤣😝😜🤪
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21.09.2022 14:21 Відповісти
Расклад такой: чеченцы и тувинцы интересуются как оплачивают службу в заградотрядах которые будут стоять сзади мобилизированных чтобы гнать их на убой.
Само расеянское стадо теперь ищет возможность убежать от верной гибели.
Ну и только одинокий путин бродит на Пронхабе и ищет порно с лошадями
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21.09.2022 14:22 Відповісти
Порномобилизация. Фейковые референдумы, фейковые республики. Вся раша из фейков слеплена.
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21.09.2022 14:23 Відповісти
Ещё спрос на туалетную бумагу вырос в десять раз.
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21.09.2022 14:23 Відповісти
Портянки нехай вчаться намотувати.
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21.09.2022 14:23 Відповісти
Це ж як вони потім попруть в полон здаватися нам цих підарів потім годувати.
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21.09.2022 14:24 Відповісти
Краще нехай будуть у полоні ніж на волі ,впевнений не всіх будуть брати в полон, у принципі потрібні ті яких можна обміняти гарантовано, типу кадировці або офіцери, тим більше наших у їхньому полоні теж багато і їх потрібно витягувати і чим швидше тим краще
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21.09.2022 14:38 Відповісти
Там за здачу в полон тепер строк 10 років, а з тюрми таких зразу будуть до штрафбатів забирати, вони будуть всі просити притулок і відмову від обміну.
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21.09.2022 14:57 Відповісти
на "святое" позарились твари
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21.09.2022 14:25 Відповісти
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21.09.2022 14:25 Відповісти
.
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21.09.2022 14:26 Відповісти
Типовий висер ТП багато міркувань, але сенсу жодного 🤔
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21.09.2022 14:43 Відповісти
Дрочуни сцикливі, це вам не на обісцяному дивані в Інтернеті воювати. Це справжня м'ясорубка, яку наші воїни вам влаштують.

До речі, сьогодні кремлівських ботів на Цензорі взагалі нема.
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21.09.2022 14:28 Відповісти
На зароблені в Ольгіно гроші побігли до лікарів довідки купувати.
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21.09.2022 14:45 Відповісти
Учёные из Сколково опытным путём доказали,что либидо кацапского призывника имеет обратно пропорциональную зависимость от темпов мобилизации.
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21.09.2022 15:09 Відповісти
Ботам еще не пояснили, как реагировать на то, что войны нет, а мобилизация на невойну есть.
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21.09.2022 15:12 Відповісти
Могилизация...Дебилизация и Деморализация РабZeи по факту завершена...Буряты закончились...ханты и мансы с Чукчами отказались воевать...остались только тувинцы и эскимосы с калмыками...но они требуют 10 Лямов загробного бабла...🤣🦍🦍🦍
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21.09.2022 14:28 Відповісти
Это крах.
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21.09.2022 14:29 Відповісти
Тувинцев и кавказцев в плен не брать значит. Чтобы все понимали что едут в один конец
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21.09.2022 14:30 Відповісти
...превратим это в могилизацию-утилизацию быдлонасекомышей с болот мацковии. Смерть тварям!!!
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21.09.2022 14:32 Відповісти
яке порно?путін "велікій",в одну мить,всьому оркостану зробив один діагноз-нутряк на завжди,а кому пощастить,то тільки з..лупу в ср..ці з переляку.
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21.09.2022 14:33 Відповісти
Є один перевірений спосіб уникнути мобілізації в **********. Ето члєноврєдітєльство.
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21.09.2022 14:33 Відповісти
Швидко час спливає, пройшло сім місяців і замість «************ хахлов за трі дня» з'явився зовсім новий термін: мобілізація!
І всі «z-патріоти», що лише вчора кидали гівном в невелику группу втікачів з «кацапського раю», неймовірно сильно захотіли просто зараз опинитися десь в Туреччині, чи Грузії!
Хто після такого скаже, що в долі немає почуття гумору!
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21.09.2022 14:36 Відповісти
Член путина отказался от его железных яиц,заявив что на фронт не пойдет и упал...
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21.09.2022 14:36 Відповісти
От мобилизации на рабссее спасет только кастрация... И от призыва откосят, и больше придурков размножать не смогут. Верный вариант, водку та смогут и дальше бухать, ну а бухими от водки и так в штаны под себя ходили, не успев достать свой пиптык....
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21.09.2022 14:38 Відповісти
Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский говорит что только алканавтов на рабZee дохнет в год от Боярышника 600 000", а наркоши почти 500 000,от сердечно-сосудистой ровно миллион дохляков в год...странно что за СПИД и коронавирус режиссер не упомянул...
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21.09.2022 14:39 Відповісти
Порномобилизация? Где можно глянуть?
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21.09.2022 14:44 Відповісти
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21.09.2022 15:29 Відповісти
Ого... це серьозно... добряче "асвабадітєлі" перебзділи.. і це ще їх не бомбили по справжньому...
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21.09.2022 14:48 Відповісти
Це не дуже цікава статистика. Цікава статистика буде завтра - скільки військкоматів кацапи спалять за ніч. Так що запасаємося попкорном і зранку чекаємо на приємні новини, звісно зі статистикою. Букмекери вже налаштувалися приймати перші ставки
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21.09.2022 14:48 Відповісти
Пора внести для россиян ясность, которую скрыли от них власти, мобилизация - это отправка в мобильный...правильно, Вовочка, крематорий!
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21.09.2022 14:54 Відповісти
В окопі, їм точно буде не до сексу. Хіба що, як звідти з'**@тись, но то секс ще той!
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21.09.2022 14:57 Відповісти
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21.09.2022 15:01 Відповісти
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21.09.2022 15:12 Відповісти
Короче, сегодня один ботоксный недомерок отимел 300 тысяч русаков !
Без вазелина.....
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21.09.2022 15:13 Відповісти
Ще й на це, кацапи, подивіться:

Олег Пономарь

HIMARS Oclock.



Давно не было этой рубрики.

Это Новоайдар - жирная цель.

Также вчера была очень жирная цель в Сватово.

Watch now
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21.09.2022 15:14 Відповісти
Україні потрібні добрива.
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21.09.2022 15:18 Відповісти
Наступним по полярності очікується запит "Как дрочіть оторванимі рукамі?"...
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21.09.2022 15:24 Відповісти
Дуже дивно, бо вся армія пукіна це одне порно.
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21.09.2022 15:34 Відповісти
порномобілізація
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21.09.2022 15:39 Відповісти
Ваньки, хватит дрочить! Все на войну!
За ботоксную харю путина, за силиконовые сиськи кабаевой!
Ура! В атаку!!!
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21.09.2022 16:18 Відповісти
сейчас самые популярные запросы в россии "Уехать из страны" и "куда уехать"
https://www.pg8.ru/2022/09/blog-post_21.html
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21.09.2022 16:21 Відповісти
Напрасна старушка ждьот сина дамооооой!!!
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21.09.2022 16:47 Відповісти
Пукін трахає рососію 20 років, а вони гуглять нову позу під назвою "мобілізація". Дебіли, бл#я
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21.09.2022 17:02 Відповісти
 
 