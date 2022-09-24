Запит "мобілізація" в Росії перевищив запит "порно". ІНФОГРАФІКА

Російські чоловіки масово шукають в інтернеті способів уникнути мобілізації.

Про це пише у фейсбуці CEO одеської IT-компанії Василь Іванов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни зараз активно гуглять слово "мобілізація", а от слово "порно" - менше, ніж завжди.

Відрізняються тренди лише на Кавказі та в республіці Тува - там цікавляться грошима.

"При цьому попит на Ладу не вилазить в жодному регіоні, як не дивно", - додав Іванов.

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