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Запит "мобілізація" в Росії перевищив запит "порно". ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські чоловіки масово шукають в інтернеті способів уникнути мобілізації.
Про це пише у фейсбуці CEO одеської IT-компанії Василь Іванов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Росіяни зараз активно гуглять слово "мобілізація", а от слово "порно" - менше, ніж завжди.
Відрізняються тренди лише на Кавказі та в республіці Тува - там цікавляться грошима.
"При цьому попит на Ладу не вилазить в жодному регіоні, як не дивно", - додав Іванов.
Топ коментарі
+31 Вова Петров c10f7c65
показати весь коментар21.09.2022 14:19
+28 Сум
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+24 Born 5ab2300a
показати весь коментар21.09.2022 14:24
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Будь ласка, зачекайте...
"Наша независимость и свобода будет обеспечена всеми имеющимися способами. Кто нас шантажирует ядерным оружием, стоит сказать, что роза ветров может развернуться и в их сторону."
вопрос:
коли буде мати значення роза вєтров для Заходу ?
Вірно!
після того, як по рашці буде нанесений ядерний удар......
звісно, орків ображає
у кацапів є вибір
Само расеянское стадо теперь ищет возможность убежать от верной гибели.
Ну и только одинокий путин бродит на Пронхабе и ищет порно с лошадями
До речі, сьогодні кремлівських ботів на Цензорі взагалі нема.
І всі «z-патріоти», що лише вчора кидали гівном в невелику группу втікачів з «кацапського раю», неймовірно сильно захотіли просто зараз опинитися десь в Туреччині, чи Грузії!
Хто після такого скаже, що в долі немає почуття гумору!
Без вазелина.....
Олег Пономарь
HIMARS Oclock.
Давно не было этой рубрики.
Это Новоайдар - жирная цель.
Также вчера была очень жирная цель в Сватово.
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За ботоксную харю путина, за силиконовые сиськи кабаевой!
Ура! В атаку!!!
https://www.pg8.ru/2022/09/blog-post_21.html