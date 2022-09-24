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Данілов про рішення Путіна: "Це комплексна програма утилізації росіян"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо останніх заяв. План путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк "вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація у РФ є ознакою паніки Кремля, - Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
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Топ коментарі
+9
Такое впечатление, что путин - китайский шпион. Зачищает россию, освобождает территории для китайцев . . .
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21.09.2022 13:24
+7
Мобилизация в России: билетов в Стамбул нет, до Еревана 1500 евро "Высокий сезон" начался
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21.09.2022 13:30
+6
А Данилов використовує будь-яку можливість, як і Зеля, щоб попіариться.
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21.09.2022 13:33
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Гм. Цікаво! Могілізація в 'Бермудському трикутнику"!
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21.09.2022 13:22 Відповісти
Всьо ідьот па плану-магілізація кацапських свиней триває...
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21.09.2022 13:22 Відповісти
У Данилова краще виходило виступати, що беларусі та українці -2 братські народи, і що Білорусь ніколи не нападе. А хто їздив до Білорусі по запрошенню, на військові навчання Росії напередодні лютого 2022 р. ?
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21.09.2022 13:24 Відповісти
Обережно! Так можна прийти і до висновку, що вище керівництво країн має план з утилізації не тільки росіян, а й українців.
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21.09.2022 13:28 Відповісти
Чим скоріше дійдуть 73%, тим меньше шансів втратити останнє. Хоча, що у нас залишилось?

Мабуть потрібно вже вести мову про повернення в державу все що в неї було вкрадене.
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21.09.2022 14:29 Відповісти
Такое впечатление, что путин - китайский шпион. Зачищает россию, освобождает территории для китайцев . . .
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21.09.2022 13:24 Відповісти
та китайці вже пів Сибру прихватизували..й вузькоглазиків наплодили..там рисовими болотами давно вже все поросло
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21.09.2022 13:28 Відповісти
Нет. По моему мнению это типа легализация захваченных территорий кровью мокшан.
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21.09.2022 13:38 Відповісти
Есть ощущение, что кацапы (по системе распознавания лиц и по электронному голосованию) повестки первой категории отправят тем, кто голосовал за Бутербродного перевертыша и его шестерок, включая и "умное" голосование, внимание, за коммунистов! А что, это вполне рационально и никакого риска нету, ведь они только фонариком светить могут и кричать: "Свободу Навальному!". Да сто процентов так сделали, они же еще слили базу данных с нескольких сайтов со всеми данными, сопоставили фамилии и адреса с реальными людьми и вот призовут всех как можно быстрее в мусорный мешок. Деньги за ранение или 200-ым никто конечно не даст, отнимут потом штрафом за дискредитацию армии задним числом у вступивших в права наследования родственников. Элементарщина и никаких убытков.
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21.09.2022 13:26 Відповісти
неа наоборот, кремль их как раз не боится, а вот ярых ура патриотов да, это опасный елемент
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21.09.2022 14:19 Відповісти
Мобилизация в России: билетов в Стамбул нет, до Еревана 1500 евро "Высокий сезон" начался
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21.09.2022 13:30 Відповісти
За пiвтора косаря носатi кацапiвсамi на Жигулю довезуть...
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21.09.2022 14:25 Відповісти
А сини цієї бойової свині Данілова чому не приймають участь у цій програмі? А сидять за кордоном.
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21.09.2022 13:30 Відповісти
бо не на часі)
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21.09.2022 13:45 Відповісти
Може мобілізація це забезпечення збуту продукції ВАЗу?
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21.09.2022 13:32 Відповісти
А Данилов використовує будь-яку можливість, як і Зеля, щоб попіариться.
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21.09.2022 13:33 Відповісти
А что, сидеть молча? Правильно делает, что реагирует.
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21.09.2022 14:14 Відповісти
Програма Могилізації росіян.

По закінченню росіяни припинять своє існування. Будуть різні нохчі, татари, карели, якути, мокші, але не росіяни.
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21.09.2022 13:38 Відповісти
Слово "могилізація" дуже підходить і відображає суть процесу.
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21.09.2022 13:58 Відповісти
У ***** есть два выхода. Или он посылает всех рашистов на утилизацию на войну. Или рашисты идут вытаскивать ***** из бункера и ложат его принудительно в мавзолей.
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21.09.2022 13:40 Відповісти
спершу сплющити катком щоб під ульяновим-бланком вмістився.
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21.09.2022 14:00 Відповісти
..так тому и быть.Слава Великой Ukraine. Смерть выродкам болот мацковии
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21.09.2022 14:38 Відповісти
У нас в ЕКТС появилась новая профессия "зоотехник-утилизатор" и первым диплом по данной профессии получит ветеринар в чёрном Данилов.
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21.09.2022 15:13 Відповісти
Данилоф?? Чем собираетесь утилизироать 300 тыс. солдат России !!??....Языком??... Лучше готофьте срочно для ЗСУ мощные Огнемёты и Напалм.. и закупайте срочно у США самолёты -убийцы А-10......И чем раньше тем лучше.. Путин не останофится ни на 300-тыс ни на 500 тысячах сфоих солдат, ни 10 миллионах!!...... А россияне будут молчать, как мыши и никогда не будет у них бунта, как фы на зто надеетесь,, Фсё зто чепуха пропагандонская..
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21.09.2022 16:32 Відповісти
Не *****! Таке враження, що ти власноруч будеш займатися утилізацією.
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21.09.2022 19:31 Відповісти
Утилізатор хєров. Запустив разом шоблою кацапню, тепер іди, утилізовуй. Не для дотепних посада, а для відповідальних, от і виправляй свою бездіяльність.
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21.09.2022 21:33 Відповісти
 
 