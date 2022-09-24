Данілов про рішення Путіна: "Це комплексна програма утилізації росіян"
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Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.
Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо останніх заяв. План путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк "вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
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Мабуть потрібно вже вести мову про повернення в державу все що в неї було вкрадене.
По закінченню росіяни припинять своє існування. Будуть різні нохчі, татари, карели, якути, мокші, але не росіяни.