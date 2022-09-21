Данилов о решении Путина: "Это комплексная программа утилизации россиян"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.
Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"О последних заявлениях. План путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - пвк "вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая Лада", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.
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Мабуть потрібно вже вести мову про повернення в державу все що в неї було вкрадене.
По закінченню росіяни припинять своє існування. Будуть різні нохчі, татари, карели, якути, мокші, але не росіяни.