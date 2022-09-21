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Запрос "мобилизации" в России превысил запрос "порно". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские мужчины массово ищут в интернете способы как избежать мобилизации.
Об этом пишет в Facebook CEO одесской IT-компании Василий Иванов, сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне сейчас активно гуглят слово "мобилизация", а вот слово "порно" - меньше, чем всегда.
Различаются тренды только на Кавказе и в республике Тува – там интересуются деньгами.
"При этом спрос на Ладу не попадается ни в одном регионе, как ни странно", - добавил Иванов.
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"Наша независимость и свобода будет обеспечена всеми имеющимися способами. Кто нас шантажирует ядерным оружием, стоит сказать, что роза ветров может развернуться и в их сторону."
вопрос:
коли буде мати значення роза вєтров для Заходу ?
Вірно!
після того, як по рашці буде нанесений ядерний удар......
звісно, орків ображає
у кацапів є вибір
Само расеянское стадо теперь ищет возможность убежать от верной гибели.
Ну и только одинокий путин бродит на Пронхабе и ищет порно с лошадями
До речі, сьогодні кремлівських ботів на Цензорі взагалі нема.
І всі «z-патріоти», що лише вчора кидали гівном в невелику группу втікачів з «кацапського раю», неймовірно сильно захотіли просто зараз опинитися десь в Туреччині, чи Грузії!
Хто після такого скаже, що в долі немає почуття гумору!
Без вазелина.....
Олег Пономарь
HIMARS Oclock.
Давно не было этой рубрики.
Это Новоайдар - жирная цель.
Также вчера была очень жирная цель в Сватово.
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За ботоксную харю путина, за силиконовые сиськи кабаевой!
Ура! В атаку!!!
https://www.pg8.ru/2022/09/blog-post_21.html