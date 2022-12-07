Для нового масованого обстрілу України Росії потрібно близько тижня, - Повітряні сили

Окрім ракет радянського виробництва Росія застосовує високоточні ракети Х-101, дата випуску яких була навіть восени.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У будь-якому випадку, це - кілька днів, щоб спланувати в екстреному режимі, зокрема доставити ракети до носіїв, зарядити кораблі чи підвісити ракети на літаки. Крім того, ракети потрібно виготовляти. Чимало знайдених уламків - це фактично ракети з конвеєра", - зазначив він.

За словами Ігната, окрім ракет радянського виробництва Росія застосовує високоточні ракети Х-101, дата випуску яких була навіть восени.

"Росія використовує ракети "з коліс". Тому питання, скільки ще таких масованих ударів буде", - пояснив речник Повітряних сил.

Він також нагадав, що, за оцінкою очільника ГУР Кирила Буданова, масовані російські удари ще повторюватимуться.

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