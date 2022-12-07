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Новини Війна
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Для нового масованого обстрілу України Росії потрібно близько тижня, - Повітряні сили

ракета

Окрім ракет радянського виробництва Росія застосовує високоточні ракети Х-101, дата випуску яких була навіть восени.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У будь-якому випадку, це - кілька днів, щоб спланувати в екстреному режимі, зокрема доставити ракети до носіїв, зарядити кораблі чи підвісити ракети на літаки. Крім того, ракети потрібно виготовляти. Чимало знайдених уламків - це фактично ракети з конвеєра", - зазначив він.

За словами Ігната, окрім ракет радянського виробництва Росія застосовує високоточні ракети Х-101, дата випуску яких була навіть восени.

"Росія використовує ракети "з коліс". Тому питання, скільки ще таких масованих ударів буде", - пояснив речник Повітряних сил.

Він також нагадав, що, за оцінкою очільника ГУР Кирила Буданова, масовані російські удари ще повторюватимуться.

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Автор: 

обстріл (28316) росія (65007) Повітряні сили (2613) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+9
Лучше всего отправить наемников или местных бандосов за головами летчиков.
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07.12.2022 14:46
+8
Так і Україна має тей самий час, щоб підготуватися. Тим паче Кім завжди інформує коли,куди звідки і скільки. Тільки випустіть знову перед атакою Стрижів,Гусей чи як Ви там нові назвали. Бахніть по раші,щоб вони відстали від України
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07.12.2022 14:46
+6
Переживем. Жду когда придет возмездие . Ради этого стоит жить и бороться
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07.12.2022 14:54
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Так і Україна має тей самий час, щоб підготуватися. Тим паче Кім завжди інформує коли,куди звідки і скільки. Тільки випустіть знову перед атакою Стрижів,Гусей чи як Ви там нові назвали. Бахніть по раші,щоб вони відстали від України
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07.12.2022 14:46 Відповісти
Лучше всего отправить наемников или местных бандосов за головами летчиков.
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07.12.2022 14:46 Відповісти
А смысл? На следующей неделе в Украине будет+10
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07.12.2022 14:46 Відповісти
Берлін категорично відмовляється поставити Україні німецькі танки Leopard 2. За інформацією FAZ, радник США з безпеки Джейк Салліван навіть намагався вплинути на федеральний уряд.https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-setzte-sich-fuer-lieferung-von-leopard-2-panzer-an-ukraine-ein-18514370.html
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07.12.2022 14:48 Відповісти
сша и сами могли бы дать что-то хорошее
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07.12.2022 22:54 Відповісти
18 декабря день рождения Зэка Кобы..по хвамилии Джугашвили урод всех времён и народов ...кумир Плешивого детоубийцы путлера...так что готовимся...✊💪🔱❤️🖤🔱💪✊
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇦🇺🇦🇺🇦🇺💯💯💯
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07.12.2022 14:54 Відповісти
Переживем. Жду когда придет возмездие . Ради этого стоит жить и бороться
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07.12.2022 14:54 Відповісти
Будем збивати -- ім жеж розуму не вставиш .
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07.12.2022 14:54 Відповісти
Треба вїбати першими..
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07.12.2022 14:54 Відповісти
Значить треба готувати бавовну
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07.12.2022 14:58 Відповісти
Энергосистема Украины может полностью выйти из строя к концу 2022 года, если удары рф продолжатся, - Newsweek.
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07.12.2022 15:04 Відповісти
Що за депресія? Туреччина уже запропонувала допомогу.
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07.12.2022 15:09 Відповісти
Не знаю, хто як а в мене, давно, план та речі на такий випадок - військомат - (кмб - навчання) - фронт.
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07.12.2022 15:47 Відповісти
Генпрокуратура рaбZeи подала запрос в Интерпол о задержании рабZeянских блогеров и журналистов в Евросоюзе и Украине... довольно интересный списочек иноагентов...Александр Невзоров, Дмитрий Иванов-Камикадзе,Александр Кушнарь,Юлия Латынина,Юрий Гиммельфарб,Александр Сотник,Евгений Киселев и ещё десяток мене известных персонажей...А вот странно почему нет Алексея Венедиктова...главного идиота путлера...Евгении Альбац..ещё одна радистка Кэт,и прочих Пропагандоншов...🤣 Штирлицы любят бабло из ГрязьПрома...
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07.12.2022 15:10 Відповісти
надо привязать рос летчико к обьектам критической инфраструктурррры
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07.12.2022 15:13 Відповісти
Значит, потрібно вдарити превентивно дронами по кацапських пердодьотах. Менше пердольотів - менше ракет.
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07.12.2022 15:35 Відповісти
Про це говорить Пентагон ще з початку війни в день на наявних потужностях РФ може виготовляти загалом 10 різних ракет...
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07.12.2022 15:45 Відповісти
Если все знаем,значит надо быть готовыми. Что не одно кацапском говно не причинило вред. И ответку *******.
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07.12.2022 15:50 Відповісти
Гарний спосіб дути в вуха. Тим часом світло продається десь в інакшому напрямку. Хтож доведе звортнє.
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07.12.2022 16:34 Відповісти
Наше ППО відмінно працює!

Нехай орки теж очікують бавовну, ми підготуємось та *******.
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07.12.2022 23:07 Відповісти
Ну нафіга оце розганяти паніку? Всі знають що це буде на новий рік.
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08.12.2022 05:57 Відповісти
 
 